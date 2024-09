Berrinche Ediciones lanza el libro Faith No More y Chile. Una historia oral de sus treinta años de amistad

Faith No More y Chile. Una historia oral de sus treinta años de amistad, es el título que escogió la periodista cultural Jocelyn Jara, para documentar lo que han sido estas más de tres décadas de amor entre la banda estadounidense compuesta por Billy Gould, Mike Bordin, Jon Hudson, Roddy Bottum, y el, a estas alturas, chileno Mike Patton, y esta larga y delgada franja de tierra. Y es que, como lo afirma el escritor Alberto Fuguet, uno de los entrevistados y también el autor del prólogo de este texto, “que este adrenalínico y preciso libro sea oral es una de sus mayores gracias. Fruto de una investigación enorme que no abruma. Al dejar hablar ‘a todos’, Jara evita plasmar una historia oficial y las distintas voces —cada una con una agenda propia, algunas contradictoras entre ellas— se suman y potencian, para crear un plural, un nosotros. Amo las biografías orales y esta entra al acotado nicho de los libros de cultura pop por la puerta ancha”.

Esta publicación, bajo el sello de Berrinche Ediciones, que a su vez forma parte de la editorial independiente Libros del Amanecer, viene a saldar una deuda pendiente con los fans de Faith No More, pues aquí se materializa por fin en formato libro el relato de cómo el destino se confabuló para que entre estos músicos y los chilenos, se creara un vínculo tan particular que difícilmente se repite en otras partes del mundo. De esta manera, la autora le da voz no solo a periodistas especializados en música y espectáculos, sino que también a aquellos músicos que se influenciaron de sus canciones y fans que han asistido a sus conciertos, entre muchos otros.

El libro recorre todos los shows de la banda en Chile, pero también rescata aquellas anécdotas desconocidas que han vivido con sus fans a lo largo de los años en sus muchas visitas a suelo nacional. O como lo cuenta el propio Fernando Mujica, reconocido y legendario locutor radial y creador de la revista Extravaganza!, “el día que -curiosamente- alguien fichó en 1991 al grupo californiano Faith No More para que se presentara en el Festival de Viña del Mar, nació una historia de apego, anécdotas, pasión y amor a primera vista. Arrancaban los 90s y esa banda representaba una fusión atrevida y fresca de muchos estilos de música, características que impactarían directo en una generación de nuestro país. La autora aquí, hace un repaso al detalle de esa singular atracción: la de la banda y un país. Ella escribe, investiga y reportea muchas de esas historias que hoy circulan casi como mitos urbanos. Recolecta, además, la opinión de personajes del ambiente musical que vivieron en primera persona este apasionado y sorprendente vínculo”

Este lunes 2 de septiembre a partir de las 12 horas, se dará inicio a la preventa del libro que contará con un 15% de descuento de $19.000 (precio original), quedando en $16.150. Disponible hasta el 13 de septiembre a través de www.berrincheediciones.com y www.librosdelamanecer.cl. Los despachos y retiros de los ejemplares serán a partir del 25 de septiembre.

Jocelyn Jara Osorio (Santiago, 1992), es periodista cultural titulada de la Universidad de Chile. Actualmente cursa el Diplomado en Periodismo Cultural, Crítica y Edición de Libros de la misma casa de estudios. Ha escrito sobre música, literatura, teatro y artes visuales en medios como El Mercurio, Radio Universidad de Chile, Radio JGM y Zancada.com, donde además ha entrevistado a importantes personalidades de la cultura nacional e internacional. Faith No More y Chile. Una historia oral de sus treinta años de amistad es su ópera prima.