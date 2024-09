El festival Creamfields Chile 2024 revela su lineup: puedes conocerlo aquí

Llegó el minuto de la música electrónica para las masas. Creamfields Chile, el festival producido por la compañía Street Machine y a realizarse el 16 y 17 de noviembre en el Club Hípico de Santiago, lanza su esperado lineup, con nombres mayúsculos del género.

Para empezar: la programación está liderada por el supergrupo sueco Swedish House Mafia (SHM), que llega al país por primera vez, junto a otros 80 artistas nacionales e internacionales.

Conformado por los DJs y productores Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello, la agrupación cuenta con más de 10 millones de reproducciones en Spotify y un millón de álbumes vendidos en todo el mundo.

Pero el cartel no se agota ahí. También aparecen destacadas figuras como el DJ noruego Alan Walker, quien con su sencillo Faded alcanzó el primer puesto de las listas de éxitos en más de una decena de países; Alesso, productor y DJ sueco vinculado al electro house y al dance pop, y que con su canción Calling (lose my mind) logró el Top 10 en varios rincones del mundo; Richie Hawtin, uno de los pioneros del techno y de amplio arrastre en fiestas globales; Fisher, que con su track Losing it sigue siendo un éxito mundial; Nina Kraviz, una verdadera estrella en la música electrónica, proveniente de rusa y que explora el acid house; Sara Landry, con un éxito impresionante en las listas de reproducción de Spotify y Beatport; y Steve Aoki, uno de los más exitosos productores y DJ del planeta, son sólo algunos de los más de 80 artistas confirmados.

La lista de internacionales la completan Adiel, Amémé, Anfisa letyago, Archie hamilton, Cat Dealers, Dennis Cruz, DJ Isaac, DJ Stingray 313, DJ Tennis, Don Diablo, Enzo Siragusa, Franky Wah, Green Velvet, Hard Driver, Helena Hauff, Ilario Alicante, Kayzo, Kilimanjaro, Kölsch, Laolu, Layz, Manu Gonzalez, Marcel Dettmann, Melanie Ribbe, Mita Gami, Moritz Hofbauer, Oostil, Outsiders, Ownboss, Paco Osuna, Pawsa, Ran-D, Rooler, Themba, Tini Gessler, y Victoria.

Una alta presencia de nacionales es otro de los destacados de esta 19a versión, con un line up que tiene a Ale Jamarne, Alonso Bierg, Andrea Paz, Beto, Camilo Rock Tha House, Deeplnsss, Delia, Diegors, Enemigo, Flak, Ignition Ross, Isabella Serafini, Jakuna, Kamila Govorčin, Kata Schawarz, Krespo, Kvm, Lorelei, Matias Rivera, Nico Rozas, Nsperger, Pai, Potenciómetro, Rod Valdes, Sara, Saulo, Sick Bastards, SNPR BSS, Stormerz, Tweeter y XZYKO.

Street Machine, productora a cargo de realizar este evento de dos días, prepara un festival que, además de la mejor música, tendrá gastronomía, coctelería, activaciones de marcas, e intervenciones artísticas.

Las entradas se pueden comprar en Puntoticket. Más información en www.creamfields.cl