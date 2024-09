Oasis y los socios de los Gallagher: una cronología de sus formaciones e integrantes

El comentado regreso de Oasis, para una serie de fechas confirmadas hasta hora solo en Reino Unido (a las que acaban de sumar nuevos shows en el legendario estadio de Wembley), podría incluir a varios de sus integrantes históricos. Si bien el núcleo rocoso del grupo son los hermanos Liam y Noel Gallagher, les han acompañado varios músicos durante su historia.

Aunque aún no hay confirmación de la alineación que acompañará a los Gallagher en escena, las informaciones de los medios internacionales hablan de que se estaría convocando a los guitarristas Gem Archer, Paul “Bonehead” Arthurs, el bajista Andy Bell y se estaría haciendo la gestión para tener al baterista Zak Starkey. Es decir, como sea, la idea matriz es clara; contar con quienes fueron parte de la historia de Oasis.

A continuación una cronología sobre las alineaciones de Oasis y sus cambios en el tiempo

Los años iniciales 1991-1995

Es conocida la historia del arranque del grupo a partir de un hecho clave, la incorporación de Noel Gallagher al grupo The Rain, que integraban Paul “Bonehead” Arthurs, Paul “Guigsy” McGuigan, Tony McCarroll y Liam Gallagher. Desde ese momento, y tras cambiarse el nombre al definitivo, Oasis, comienza la historia.

Esa alienación es la que se hizo un nombre en los bares de Manchester y logró firmar su primer contrato de grabación, en aquella memorable noche en Escocia cuando los vio el célebre Alan McGee, el hombre clave de Creation Records.

En esos años, Oasis llamó la atención por su repertorio y su sonido de muralla de distorsión, trabajado directamente desde los amplificadores. Por entonces “Bonehead” Arthurs interpretaba la guitarra rítmica e incluso el piano en alguna que otra pista, aunque con arreglos muy concisos. Además, fue en el salón de su casa en West Didsbur donde se hizo la sesión de fotos del álbum debut, Definitely Maybe.

Oasis en 1994 © Michael Spencer Jones

Pero el primer momento crítico ocurrió en 1995, con la salida del baterista Tony McCarroll. Un cambio que revelaba la dinámica de poder al interior del grupo, gobernado por los Gallagher. Y allí fue donde McCarroll chocó con Noel, quien le recriminaba constantemente por su interpretación, la que no lo dejaba conforme. Lo cierto es que se trataba de un baterista técnicamente limitado, de golpes disparejos y con problemas para mantener un pulso parejo.

Las discusiones fueron constantes y mientras Oasis preparaba el exitoso álbum (What’s the story) Morning Glory?, McCarroll dejó la banda en abril de ese año. Todo ocurrió -casi de forma premonitoria para lo que sucedió en el quiebre final- tras un show en Paris. “Había tensión en la banda, no solo conmigo. La banda era un lugar difícil en el que estar a veces”, recordó el mismo McCarroll años después en una charla.

“Recuerdo el concierto en París, había bebida de por medio, terminé discutiendo con alguien en la habitación de al lado de Noel y al día siguiente Noel dijo, frente al equipo de sonido y todos, ‘no me dejes dormir por la noche o te despediré’”, añadió. “Ya estaba harto de que nos pincháramos y de esto y aquello y lo otro, así que aparté el equipo del camino y me acerqué a Noel, directamente a su cara, y le dije: ‘No vuelvas a hablarme así’”.

Tras su salida de Oasis, McCarroll se enzarzó en una batalla judicial demandando a Noel en el Tribunal Superior, alegando que se le debían £15 millones en regalías, pero finalmente llegó a un acuerdo por £550.000.

El puesto de McCarroll, fue ocupado por el baterista Alan White, quien llegó al grupo por recomendación de Paul Weller. Este ya contaba con experiencia en bandas, e incluso en algún momento audición para la banda Whirlpool, liderada por el futuro miembro de Oasis, Gem Archer.

El Oasis “clásico” y el quiebre de final de la década: 1995-1999

Con White en la batería, Oasis afrontó sus días de mayor éxito. Los de la locura que generó Morning Glory, al vencer 25 millones de copias en todo el mundo, sostenido en sus exitosos sencillos como Wonderwall, Don’t look back in anger, Roll with it, entre otros. En ese punto, la banda se volvió un fenómeno y los Gallagher unas repentinas estrellas que hacían eco por sus declaraciones incendiarias y sus peleas que se volvieron legendarias.

La alineación se mantuvo durante el álbum Be here now (1997), un trabajo grabado en los legendarios estudios Abbey Road en los días de excesos. El grupo mantuvo la dinámica de extensas giras mundiales (de hecho, debutaron en Chile en 1998), pero poco a poco, todo el meollo alrededor del rock and roll, lo fue agotando. La situación haría crisis durante las sesiones del cuarto disco, Standing on the shoulder of Giants, cuando dos de los integrantes fundadores se retiraron.

“Bonehead” Arthurs, fue el primero en dejar la banda. El guitarrista nunca ahondó en profundidad sobre la decisión, pero en el libro The Last Party: Britpop, Blair, and the Demise of English Rock, de John Harris, aporta algunos antecedentes no muy conocidos respecto a lo que sucedió.

“Noel Gallagher ha atribuido repetidamente su marcha al hecho de que, aunque el resto del grupo acompañó las sesiones con un período de abstinencia, Arthurs causó problemas bebiendo en exceso”, detalla. “Sin embargo, Arthurs se mantiene hermético sobre las razones de su marcha. ‘Yo sé la verdad’, dice. ‘Y Liam la sabe. Y Noel la sabe.’ Vive con su mujer, Kate, y sus dos hijos en Bowdon, Cheshire, y ha trabajado en un proyecto musical llamado Moondog One con dos ex miembros de los Smiths, Andy Rourke y Mike Joyce”.

Eso sí, en los últimos años, “Bonehead” se ha vuelto a acercar al universo de Oasis. Ha acompañado en el escenario a Liam Gallagher, durante sus shows como solista y tras salir adelante de una batalla contra el cáncer, fue uno de los que se mostró más receptivo a una posible reunión del grupo. “Miro esas primeras diez filas cuando toco en un estadio con Liam, y tienen como 16 o 17 años. Estas personas ni siquiera nacieron hasta bien entrada la carrera de Oasis. Entonces, si hubiera una reunión, ¿no valdría la pena para ellos?”, señaló en 2023 durante una entrevista con Radio X.

El otro que dejó el grupo a fines de los noventa fue Paul “Guigsy” McGuigan, el bajista. “Dejó Oasis poco después de Paul Arthurs en agosto de 1999. ‘Oasis ya no era mi prioridad’, explicó más tarde. ‘Estaban en cuarto lugar en la lista y eso no es justo para la banda’. Actualmente vive en las afueras de Londres con su esposa, Ruth, y su hijo. En 2002, tocó el bajo en Lessons Learned from Rocky I to Rocky III, una canción del álbum Handcream for a Generation de Cornershop”, apunta el mismo libro.

Oasis en el nuevo milenio 2000-2004

El álbum Standing on the shoulder of Giants (2000) marcó un punto en la carrera de Oasis. El grupo presentó una colección de canciones que mostraba una nueva dirección, con arreglos más ambiciosos, incorporación de teclados y trabajo de texturas de guitarras. Tras las partidas de “Bonehead” y “Guigsy”, fue Noel Gallagher quien se ocupó de las pistas de guitarra rítmica y bajo para la grabación, pero tras acabar, se buscaron a nuevos músicos. Así llegó a dos nombres.

Para la guitarra, sumó a Gem Archer, un talentoso guitarrista con experiencia en bandas como Heavy Stereo, que integraba el catálogo de Creation Records. Por eso es que conocía a los Gallagher. Fue entonces que Noel lo llamó para integrase al grupo. “Cuando me uní, el primer día estábamos haciendo Cigarettes and Alcohol y él me dijo: ‘¿Puedes hacer esta parte?’. Le dije: ‘¡Vaya, eso es el papel principal!’. Le dije: ‘Claro que puedo. ¡Vamos!’. Y pasó lo mismo con Morning Glory : me pidió que hiciera algunas partes principales”, comentó en charla con Guitarrerías World.

En el video del sencillo Go let it out, se ve a esa formación: Noel (tocando el bajo), Liam, Alan White y Gem Archer en la guitarra, quien solía inteprertar el solo que cierra la canción antes del fade out.

Para el puesto de bajista, se sumó otro músico cercano a Creation, el guitarrista Andy Bell, quien se había hecho un nombre como integrante de Ride, una de las bandas claves en el surgimiento del shoegaze. No había tocado antes el instrumento, por lo debió aprenderse todas las canciones de Oasis.

“No había tocado el bajo en gran medida antes de hacer la prueba para Oasis -dijo en entrevista a Guitarrerías World-. Así que cuando me invitaron a participar, cuando subí al avión, no tenía un bajo. Así que ni siquiera pude intentar aprender nada antes de llegar allí. Pero sabía los acordes de las canciones e hice todo lo posible por tocar las notas fundamentales; pero tengo que decir que probablemente no fui tan bueno en la primera prueba”.

Bell también debió adaptarse a los requerimientos de Noel. “La otra cosa fue que estaba tocando este bajo con mis dedos, Noel me dijo: ‘Guigsy toca con una púa. Pruébalo de esa manera’. Y cuando lo hice, descubrí que podía atacar el bajo de una manera que sonaba mucho más como Oasis”.

Tanto Bell como Archer participaron en los discos sucesivos Heathen Chemistry (2002), Don’t Believe the Truth (2005) y Dig Out Your Soul (2008), integrando la banda hasta el final. Años después, Bell se sumó a la reunión de Ride, banda que sigue en actividad.

En 2004, Oasis nuevamente debió cambiar a su baterista. Ese año se anunció la salida de Alan White, quien fue el que ocupó el puesto por más tiempo. Nunca quedó del todo claro qué fue lo que sucedió, pero su hermano Steve, también baterista, reveló algunos detalles a la revista cultural web Zani en julio de 2008.

“Hubo algunas disputas sobre las reuniones. Yo no estaba allí, así que no podía comentar. Lo que obtendríamos sería una historia de cada lado. Estoy seguro de que todos tienen sus opiniones, y lo respeto. La conclusión es que Alan recibió una llamada cuatro días antes de Navidad de ‘El Gerente’, y le dijeron que estaba fuera de la banda. Y no ha visto ni oído nada de Noel o Liam desde entonces”, señaló.

“Todo lo que Alan quería era tomar una pinta de Stella, y que los chicos le dijeran que lo que queremos es traer a Zak Starkey, ya que creemos que ya no es adecuado para nosotros. Alan no habría tenido ningún problema con eso, ya que nada dura para siempre. Pero fueron las circunstancias de los eventos lo que me impactó. Me sorprendieron, y lastimaron a Alan”, agregó.

Los años finales 2004-2009

Tras la salida de Alan White, rápidamente se les unió Zak Starkey, el hijo de Ringo Starr que acumulaba experiencia tocando con The Who y con Johnny Marr & The Healers. Lo primero que hizo con ellos, fue acompañarlos en su show en Glastonbury 2004.

“Conocemos a Zak desde hace un tiempo y le preguntamos si tocaría en algunas canciones y dijo que sí, y lo ha hecho y ha sido absolutamente fantástico”, dijo Noel Gallagher en entrevista con la BBC. “Es un buen chico, tiene un buen corte de pelo... buenos zapatos, lo cual es importante”.

Con Starkey en la bateria, un músico competente, Oasis grabó sus últimos discos. Pero siempre hubo de coordinar su agenda, entre las giras del grupo y las presentaciones con The Who. Todo el embrollo hizo crisis en 2008. “La banda aún no ha emitido un comunicado, pero los informes sugieren que las discusiones con Noel Gallagher y los “desacuerdos en general” llevaron a Starkey, hijo de Ringo, a dejar la banda”, informó The Sun.

Fue entonces que Noel reclutó a Chris Sharrock, quien era baterista de Robbie Williams. En su estilo, el músico detalló a la revista Mojo la trastienda de esa decisión. “Liam pensó que deberíamos haber traído a un chico de 16 años. Yo le dije: ‘¡Eres ridículo! Tengo 40 años. No voy a tocar en una banda con un maldito chaval que va a estar merodeando por la sala de primera clase, tirando heroína por todas partes. ¡Nunca ha tenido patatas fritas gratis y se está volviendo loco! No, dije ‘Necesitamos a alguien que tenga nuestra misma edad, que haya estado en grandes giras”.

Aquella fue la alineación final de Oasis, la que incluso se mantuvo -sin Noel- por algunos años tras la ruptura del grupo. Fue la base para la banda Beady Eye, que liderada por Liam, publicó dos discos de estudio (Different Gear, Still Speeding, 2011 y BE de 2013) antes de su separación en 2014.