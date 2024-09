Stephen King: “Muchos de los críticos a los que no les gustaba mi obra están muertos. A la mierda con ellos”

Fue en la tranquilidad de su casa en medio de un bosque en Maine (donde podría transcurrir cualquiera de sus novelas), donde Stephen King (76) recibió al canal PBS News Hour. No son tantas las entrevistas que suele conceder (ni hablar de una rueda de prensa), por lo que cada entrevista al “Rey del terror” es una ocasión perfecta para interiorizarse en sus pensamientos.

Ataviado con una sencilla polera gris, algo encorvado y con un aire bonachón, King fue al grano y sin rodeos, como en sus libros. Comenzó a hablar de su último libro, Si te gusta la oscuridad, un volumen que mezcla cuentos y novelas cortas que finalizó con un particular epílogo: “¿Te gusta la oscuridad? Perfecto. A mí también, y eso nos convierte en hermanos del alma”. Y de ese gusto por lo extraño, lo indescifrable, es de lo que empezó a comentar frente a las cámaras.

“Más oscuro significa espeluznante, significa aterrador. Ejercitemos nuestras emociones desagradables por un tiempo, porque creo que a la gente le gusta la idea de abrir la puerta y decir: ‘Quiero que sea más oscuro. ¿tú quieres que sea más oscuro? Ok. Estamos de acuerdo, ahora entremos juntos al bosque’”.

Y de hecho, junto al entrevistador, Jeffrey Brown, fueron justamente al bosque. Ahí, King habló del amor que siente por su terruño: “Amo Maine, amo el campo. No soy tanto un chico de ciudad, conozco a la gente del campo, y creo que hay lugares para cada persona”. Por ese mismo espíritu, es que sus personajes son gente cualquiera, el “ciudadano de a pie”; así lo comentó: “Quiero escribir acerca de gente común, gente ordinaria, en la mejor manera que sé. Me interesa qué sucede cuando la gente común de repente es confrontada con algo que es totalmente fuera de su control, algo que es totalmente diferente. Creo que la ‘literatura’ es acerca de gente extraordinaria en situaciones extraordinarias, y lo que yo hago es sobre gente ordinaria en situaciones extraordinarias”.

Stephen King y Holly: un thriller entre el Covid y la crítica a Trump

También tuvo palabras sobre su trayectoria, recordó sus duros inicios cuando debía combinar la escritura con algún laburo ocasional para llevar el sustento a los suyos. “Quería mantener a mi familia, poder decir ‘estoy trabajando’. Mi esposa también trabajó. Trabajaba en Dunkin’ Donuts, y volvía a casa oliendo como un buñuelo. Lucía muy linda”.

“Básicamente, soy un buen tipo. Buen hombre de familia, buen esposo, buen padre, y todas estas cosas que están del lado oscuro salen a través de las historias, así que no salen en mi vida. Suelo decirme a mi mismo: ‘Podría haber sido una persona realmente mala, excepto por las historias que cuento’. Quitan un montón esa presión”.

Foto: Stephen King.

Fue Carrie, su novela de 1974 con la que comenzó todo y la que terminó empujando su carrera. Desde ahí, se ha consolidado como un referente ineludible, aunque la crítica ha sido despiadada con él, sin reconocerlo como un escritor “en serio”, y también se refirió a eso en la entrevista. “Hubo un tiempo en el que sentía que nadie nunca iba a tomarme en serio como un escritor de escritores, sino como alguien que gana dinero, y me enojaba porque me hacía pensar que había una suposición subyacente acerca de la ficción popular que si todo el mundo la lee, no puede ser muy buena. Nunca sentí eso. Sentí que la gente puede leer y disfrutar en muchos niveles diferentes”. Y a renglón seguido, añadió: “Envejecí. Y creo que, posiblemente, muchos de los críticos a los que no les gustaba mi obra están muertos. Así que a la mierda con ellos (ríe)”.

¿Cómo es que surgen sus historias? Se lo preguntaron, y respondió: “No puedo explicarlo. Es lo más hermoso de lo que hago, es como ser atrapado por una idea”.

La entrevista completa se encuentra en YouTube.