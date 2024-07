A Stephen King le gusta la oscuridad (y los libros híbridos)

La invitación es directa y sin rodeos. “¿Te gusta la oscuridad? Perfecto. A mí también, y eso nos convierte en hermanos del alma”. Así cierra Stephen King el epílogo de su último libro, que se llama justamente Si te gusta la oscuridad y que llega a Chile publicado por Plaza & Janés. Con esto King mantiene su habitual tendencia a publicar seguido (ya pasó la centena de libros). De hecho, el 2023 publicó una novela, Holly. Él mismo es consciente de su generosa producción y lo comentó en el mencionado epílogo.

“Se ha dicho que soy un autor prolífico, cosa que los Fieles Lectores de mi obra consideran algo bueno y los detractores a veces consideran malo. Nunca me propuse serlo, nunca me propuse no serlo. Me he entregado al don que se me concedió, y casi siempre ha sido motivo de júbilo”.

Si te gusta la oscuridad es un grueso volumen donde el Rey del Terror se da un gusto. Es un híbrido entre 8 relatos breves y 4 novelas -incluyendo una de 200 páginas-, cosa que en el mundo editorial no es tan habitual. Siempre o es un libro de cuentos, o es una novela, pero mezclar ambos formatos es raro, aunque eso tiene una explicación. Así lo comenta a Culto el argentino Ariel Bosi, acaso uno de los mayores expertos en la obra de King, autor del libro Todo sobre Stephen King (2018) y administrador de la cuenta de Instagram @todostephenking, y del canal de YouTube El mundo de Stephen King.

“Si bien este es un caso nuevo (King incluyó 3 novelas cortas + una que bien podría ser una novela entera + el resto cuentos de extensión variada), no es la primera vez que King hace algo así: la edición original de Skeleton Crew, que en castellano terminó publicada en 3 tomos divididos (La niebla, La expedición e Historias fantásticas) también tenía una novela corta (La niebla) y varios cuentos. Hay una realidad que el propio King confesó y que es lo bueno de ser él: le publican lo que él quiera. El mal sueño de Danny Coughlin, que es la historia más larga del libro, termina incluido tal como está porque es King. A un autor/a menos conocido y/o popular se lo hubiesen editado y recortado bastante. Con 50 años de carrera y más de 45 siendo best-seller, King tiene la suficiente espalda para poder inclinar la balanza a su favor”.

Foto: Stephen King.

En los relatos de este libro, King se mete en el terror, aunque -en su mayoría- en un modo realista, porque no toca mucho las teclas de la ciencia ficción y del fantástico. Juega con miedos que podrían atrapar a cualquier persona en la calle o en su casa. Algunas de las historias ya habían tenido algún tipo de publicación anterior, en inglés. “Entre medio de las novelas que va escribiendo, King suele escribir cuentos, poemas y otras cosas -dice Bosi-. No todos llegan a buen puerto, algunos quedan guardados, otros no los termina, pero unos cuantos terminan publicándose en alguna revista literaria. En el caso de las historias de Si te gusta la oscuridad ya habían sido publicados previamente El quinto paso, Willie el friki, Laurie, El experto en turbulencias, Finn, En la carretera Slide Inn y La pantalla roja. Las restantes cinco historias son originales y no las habíamos leído nunca. Tenemos un homenaje a Cormac McCarthy con Los soñadores, un reencuentro con un personaje de Cujo en Serpientes de cascabel, y un cuento que King comenzó a escribir en los 70, dejó inconcluso, fue reencontrado por su sobrino décadas después, terminado cuarenta años más tarde y, en mi opinión, el cierre perfecto del libro: Hombre respuesta”.

Es tan “terrenal” el tono del libro que en uno de relatos, Laurie, un hombre huraño construye un particular nexo con una perra cachorra. Bosi indica que King tiene una relación especial con los canes. “King siempre ha tenido animales. Hay fotos de él siendo adolescente con un perro, más grande con gatos, incluso sus hijos/a tuvieron sus mascotas (Cementerio de animales tiene parte de su génesis en la muerte de la gata de Naomi, Smucky, atropellada por un camión). Claramente son parte de su vida y, por supuesto, más aún desde que tiene a Molly (también conocida como ‘La cosa del mal’), la perra Corgi que suele mostrar en Twitter. Lo que sí fue cambiando con los años es el destino de las mascotas en la ficción. En La zona muerta hay un hecho con un perro que causó que recibiera miles y miles de cartas de lectores/as enojados. Hoy ya no lo hace: podríamos decir que las mascotas ‘terminan bien’”.

Bosi se da tiempo de compartirnos sus relatos favoritos del libro: “Hombre respuesta lo encuentro como una parábola hermosa de la vida y es mi relato preferido. Serpientes de cascabel me pareció brillante y un regreso genial de King al terror. Esta es una novela corta de terror, de fantasmas, cruel y espeluznante, y en un escenario que ya conocemos de otra novela. Y cierro mi top 3 con El mal sueño de Danny Coughlin porque tendrá más de 200 páginas pero no pude soltarlo ni un solo instante. Ya su primera escena con el sueño profético es simplemente hipnótica”.

Foto: Stephen King.

Y como siempre hay noticias en el universo Stephen King, podemos comentar sus próximos pasos. No solo ha emplazado a Joe Biden para que baje su candidatura presidencial, también se ha anunciado el estreno de una nueva versión de El misterio de Salem’s lot en el cine, como película original de HBO, esta vez con la dirección de Gary Dauberman y llegaría directo a la plataforma Max, aún sin fecha. En la misma compañía se prepara la serie Welcome to Derry, una precuela de It, la historia del malvado payaso Pennywise.

En el plano literario, hace poco tiempo Stephen King anunció que su próximo libro se llamará Always Holly, donde retomará a su personaje Holly Gibney, la detective que ya nos mostró en otros libros, incluyendo su mencionada novela del 2023. “King dijo en numerosas oportunidades que se pone a pensar en algún personaje y se pregunta ¿qué estará haciendo en estos momentos? -señala Bosi- A mí me encanta que nos de nuevas historias, pero con más de treinta años siendo lector suyo, los reencuentros con personajes que conocí hace décadas los encuentro hermosos”.