Con Bolaño y Labatut: análisis a la comentada lista de los mejores libros del siglo XXI según The New York Times

Es un ejercicio habitual, y lo realiza cada cierto tiempo. El señero periódico New York Times reveló hace pocos días su listado con los Mejores Libros del siglo XXI. El matutino pidió a un grupo de 503 novelistas, escritores de no ficción, académicos, editores de libros, periodistas, críticos, editores, poetas, traductores, libreros para que escogieran sus favoritos. La mayoría, por supuesto, pertenecen a la industria editorial de los Estados Unidos, sin embargo, igual salieron al tapete nombres latinoamericanos. En particular, dos chilenos: Roberto Bolaño y Benjamín Labatut.

En el caso del primero, el periódico destacó acaso sus obras más reconocidas: 2666 (2004) y Los detectives salvajes (1998), en los lugares 6 y 38, respectivamente. Sobre 2666, la novela-río póstuma del autor, el NYT señala que es una “febril y vertiginosa novela” que crea “un mundo entero gobernado en partes iguales por el aburrimiento y el horror más profundo”. Y añade: “En la impecable traducción de Natasha Wimmer, la novela de Bolaño es profunda, misteriosa, efervescente y vertiginosa: al leerla, pasas de sentirte como un observador de tornados a sentirte arrastrado por el vórtice, y finalmente sospechas que tú mismo”.

Archivo Histórico – Cedoc Copesa

Esa sensación de vértigo es porque efectivamente Bolaño la estaba escribiendo contra el tiempo. La muerte le estaba pisando los talones y lo sabía. Sus problemas hepáticos no hacían sino agravarse y la posibilidad de un transplante de hígado -que lo hubiera curado definitivamente- no se concretaba. En la nota a la primera edición del libro, el crítico literario Ignacio Echevarría —y amigo de Bolaño— señaló: “La escritura de 2666 ocupó a Bolaño los últimos años de su vida. Pero la concepción y el diseño de la novela son muy anteriores, y retrospectivamente cabe reconocer sus latidos en este y aquel libro de Bolaño, más en particular entre los que fue publicando a partir de la conclusión de Los detectives salvajes (1998), que no por casualidad concluye en el desierto de Sonora”.

En enero de 2001, concedió una entrevista para Antonio Lozano de la revista Qué leer, de Barcelona, donde ya daba cuenta de la existencia de su próxima gran novela: “2666, es una obra tan bestial, que puede acabar con mi salud, que ya es de por sí delicada. Y eso que al terminar Los detectives salvajes me juré no hacer nunca más una novela río: llegué a tener la tentación de destruirla toda, ya que la veía como un monstruo que me devoraba”.

Archivo Histórico – Cedoc Copesa.

Sobre Los detectives salvajes, el clásico que el mismo Bolaño señaló que le había costado “medio hígado”, donde repasa sus años como un aspirante a poeta en México, el periódico indicó citando al escritor peruano Daniel Alarcón: “Es atrevida, hilarante, hermosa y conmovedora. También tiene más de 600 páginas, por lo que sé que mi recuerdo de haberlo leído de una sola vez definitivamente no es cierto. Aún así, el hecho de que se sienta de esa forma es revelador. No era el mismo escritor que había sido antes de leerlo, ni la misma persona. Arturo Belano y Ulises Lima se convirtieron en héroes personales, y todo lo que he escrito desde entonces ha sido moldeado por la obra maestra de Bolaño”.

Los detectives salvajes es la novela que empujó la carrera de Bolaño hacia adelante. La que lo sacó del anonimato más absoluto a un reconocimiento que solo iría creciendo. Entrevistado por La Tercera, en julio de 1999, el mismo Bolaño dijo sobre su novela: “En varios momentos pensé qué hago escribiendo esta novela de mierda y no hago cuentos, que me gusta más. Pero la terminé gracias a la obstinación y como un ejercicio de paciencia, que fue algo que me costó aprender”.

El escritor español Javier Cercas dijo a Culto sobre la novela: “En cuanto a la novela en sí, me parece -junto a Estrella distante- la mejor de su autor, muy por encima de 2666. Yo diría que Los detectives salvajes es, en todos los sentidos, la novela de su vida”.

Tanto Los detectives salvajes como 2666 fueron publicados originalmente por la casa editora catalana Anagrama. En 2016, Alfaguara se hizo de los derechos de toda la obra de Roberto Bolaño, sello por el cual se encuentran disponibles actualmente.

09 Noviembre 2023 Entrevista a Benjamin Labatut, escritor. Foto: Andres Perez

When we cease to understand the world

Si Los detectives salvajes sacó del anonimato a Bolaño, lo mismo aplica para Benjamín Labatut y su tercer libro, Un verdor terrible (2020). Se trata de un volumen publicado por Anagrama pero que resulta inclasificable. “Contiene un ensayo que no es un ensayo, dos textos que tienen la forma de cuentos, una novela corta, y algo parecido a una crónica autobiográfica”; dijo su autor a Culto. El ranking del New York Times le otorgó el escalafón 83.

En sus páginas, trata básicamente sobre la particular vida de científicos, principalmente durante el período de entreguerras, donde se ven atormentados por descubrimientos propios o por las mismas exigencias de su actividad. En el fondo, humaniza a las mentes brillantes que buscan las soluciones para los problemas del mundo. Todo esto, merced a una pluma ágil, fluida, y que recoge los detalles imprescindibles de cada historia, merced a la formación de Labatut como periodista.

Sobre este libro, el NYT señaló: “No es necesario saber nada sobre teoría cuántica para comenzar a leer este libro, un retrato grupal de genios atormentados profundamente investigado y exquisitamente imaginado”, definió el crítico estadounidense A. O. Scott consultado por el NYT. “Al final, sabrás lo suficiente como para estar aterrorizado. Labatut está interesado en cómo la búsqueda de certeza científica puede conducir a estados de agitación psicológica y espiritual extrema, o surgir de ellos. Sus personajes (Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, entre otros) descubren un universo que desafía la comprensión racional. Después de ellos, ‘el método científico y su objeto ya no podían ser separados’. Puede parecer abstracto, pero en manos de Labatut la historia de la física cuántica es violenta, llena de suspenso y, en última instancia, desgarradora”.

09 Noviembre 2023 Entrevista a Benjamin Labatut, escritor. Foto: Andres Perez

En charla con Culto, Labatut comentó el libro: “Todos los relatos están conectados por una obsesión singular que recorre el libro completo: aquellas ideas, experiencias, métodos y fórmulas que no podemos comprender, por más que lo intentemos. Me interesa todo aquello que excede el modelo actual del mundo, o que lo amplía hasta volverlo inimaginable: las dos versiones enfrentadas de la mecánica cuántica, la singularidad al interior de los agujeros negros, la abstracción matemática llevada al paroxismo, y el horror que pulsa al fondo del alma humana, y que desplegó sus alas, como nunca antes, durante las guerras mundiales, gracias al avance de la ciencia moderna”.

En inglés, el volumen fue traducido con el título When we cease to understand the world, y con esa traducción obtuvo una nominación al prestigioso Booker Prize, en 2021, incluso integrando la lista corta. Sin embargo, no obtuvo el galardón.

¿Quién obtuvo el primer puesto del listado? La amiga estupenda, de Elena Ferrante. Publicado en 2011, es quizás uno de los volúmenes más populares de su misteriosa autora. Se trata de una novela emotiva, donde avanza por la infancia, adolescencia y madurez de Elena (Lenù) y Lila, y de su evolución física y psicológica. Ambas residentes en un humilde vecindario de Nápoles, como este se va transformando desde los años cincuenta hasta hoy y el violento cambio de una sociedad que, de manera inevitable, influirá en la relación entre las dos amigas. Vamos a ver si en la próxima vez que el NYT haga el mismo ejercicio, Ferrante mantiene el cetro o lo entrega.