Stephen King le pide a Joe Biden que no se presente a la reelección “en interés de los Estados Unidos”

El reconocido escritor estadounidense Stephen King, siempre muy interesado en la política contingente de su país, se pronunció vía X (antes conocido como Twitter) sobre las elecciones presidenciales que copan la agenda de los Estados Unidos por estos días. En ese sentido, y en su histórica línea a favor del Partido Demócrata, emplazó al actual mandatario, Joe Biden, a bajarse de la carrera por la reelección, dado su paupérrimo rendimiento en el debate contra Donald Trump.

“Joe Biden ha sido un excelente presidente, pero es hora de que, en interés de los Estados Unidos que tan claramente ama, anuncie que no se presentará a la reelección”; escribió el autor de Carrie.

Esto se da en momentos en que en el bando Demócrata hay una fuerte preocupación por el desempeño de Biden, y hay rumores de un eventual reemplazo por la vicepresidenta Kamala Harris, voces que el mismo Biden ha desmentido, asegurando que se mantiene en carrera.

King, por su lado estrictamente literario, publicó su último libro de cuentos, Si te gusta la oscuridad, el que ya está disponible en Chile. Además, se confirmó que la nueva versión fílmica de El misterio de Salem’s lot se estrenará directamente en streaming, por Max. Por si fuera poco, también en la misma plataforma se prepara Welcome to Derry, la precuela de It.