Stephen King no sabe lo que es el silencio

“¿Te gusta más oscuro? Bien, a mí también”, con esa invitación a sus lectores Stephen King cierra el epílogo de su nuevo libro. Solo pocos meses después de haber publicado su última novela, Holly, se confirmó que ya hay noticias sobre los próximos pasos del “Rey del terror”. Se trata de You like it darker, un volumen con 12 cuentos y que, en palabras recogidas desde su sitio web “profundizan en la parte más oscura de la vida, tanto metafórica como literal”. Es decir, probablemente veremos al King más tenebroso.

De acuerdo al argentino Ariel Bosi -el mayor experto en Stephen King- el volumen se titula así “en homenaje a la canción de Leonard Cohen”. Se refiere, por supuesto, a You want it darker. En su canal de YouTube El restaurant de la mente, dedicado al escritor, agregó que en castellano ya se conocían dos de las historias que trae el nuevo volumen. “Una de ellas es gratuita, se llama Laurie, y está inspirada en Molly, ‘La cosa del mal’, el perrito de King; y la otra es El experto en turbulencias, publicada en la antología Por los aires”.

Además, detalla que cinco de las historias ya se habían publicado en inglés, pero no en castellano: On Slide Inn Road, publicada previamente en Esquire, 2020; Willie the Weird, publicada previamente en la revista McSweeney’s, 2022; Red Screen, publicada previamente en The Humble Bundle, 2021; Finn, publicada previamente en Scribd; y The Fifth Step, publicada previamente en Harper’s Magazine, 2020.

En todo caso, en el sitio del autor también hay pequeñas reseñas de algunas de las historias: “Two Talented Bastids explora el secreto largamente oculto de cómo los caballeros del mismo nombre obtuvieron sus habilidades. En El mal sueño de Danny Coughlin, un breve y sin precedentes destello psíquico trastorna docenas de vidas, la de Danny de manera más catastrófica...En The Dreamers, un taciturno veterano de Vietnam responde a una oferta de trabajo y descubre que hay algunos rincones del universo que es mejor no explorar. The Answer Man pregunta si la presciencia es buena o mala suerte y nos recuerda que una vida marcada por una tragedia insoportable aún puede tener significado”.

Además, este volumen incluye un cuento llamado Rattlesnakes que, como en otras ocasiones, hace un nexo con una de las novelas de King, en este caso, se trata de una secuela de Cujo (1981). Acá vemos nuevamente a Vic Trenton, quien viaja a Florida en busca de un respiro y, en cambio, recibe una herencia inesperada, con importantes condiciones.

Al menos en inglés, You like it darker tiene fecha de lanzamiento el 21 de Mayo de 2024. Amazon.co.uk incluyó al libro entre sus artículos en preventa hoy, detallando que saldrá a la venta en esa fecha. Por ahora, todavía no hay una fecha estimada para la edición en castellano.

Salem’s lot a la pantalla grande

Pero también hay novedades de King en el cine. En concreto, de una de las adaptaciones que se han hecho de sus libros. En este caso, de su clásico El misterio de Salem’s lot (1975), su segunda novela y una de las más elogiadas de su carrera. Uno de sus títulos más decididamente de terror. La novela se adaptó a la pantalla grande en formato serie, en 1979, con dos partes. Pero ahora pasó de ser una miniserie a un largometraje.

De hecho, ya se rodó en Massachusetts en 2021, y estaba previsto que se estrenara en septiembre de 2022, mes previo al siempre muy lucrativo Halloween. Sin embargo, de acuerdo al portal especializado Variety, la compañía Warner retrasó la película hasta la primavera de 2023, citando retrasos en la postproducción relacionados con COVID.

Sin embargo, no se conocieron otros antecedentes respecto al filme, salvo que -de acuerdo a Variety- silenciosamente salió del programa de estrenos de Warner, lo que generó especulaciones. Pero el mismo portal ofreció una respuesta: se estrenaría directo en la plataforma de streaming HBO Max.

Una imagen de la nueva versión de El misterio de Salem's lot.

“Una fuente con conocimiento del intercambio dice que la medida no es un reflejo de la calidad de la película, sino que se debe al hecho de que la huelga en curso de SAG-AFTRA ha creado una creciente necesidad de contenido Max -asegura Variety-. Salem’s Lot es una de las pocas películas de Warner Bros. destinadas a dar el salto”. Sin embargo, un portavoz de Warner Bros. puso paños fríos al asunto sin atreverse a confirmarlo: “No se ha tomado ninguna decisión sobre los futuros planes de distribución de la película”.

El mismo Stephen King describió el filme en su cuenta en X/Twitter: “La nueva versión de Warner Bros de Salem’s Lot, actualmente archivada, es musculosa y envolvente. Tiene la sensación del ‘Viejo Hollywood’, cuando a una película se le da la oportunidad de tomar un respiro antes de empezar a trabajar. En otras palabras, cuando la capacidad de atención era más larga”.

Esta nueva versión de El misterio de Salem’s lot tiene la dirección de Gary Dauberman, ambientada en 1975 y el elenco incluye a Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Alfre Woodard, Bill Camp, John Benjamin Hickey, Nicholas Crovetti, Jordan Preston Carter, William Sadler, Spencer Treat Clark, Cade Woodward, Debra Christofferson y Pilou Asbaek.