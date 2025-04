La historia de un idealista ejecutado por Francia

Fue el único pied noir -francés blanco nacido en territorio argelino- de los casi 200 partidarios del Frente de Liberación Nacional (FLN) ejecutados durante la Guerra de Argelia (1954-1962), que culminó con la independencia del país norafricano. De madre española y padre francés, Fernand Iveton era un joven obrero comunista de 30 años que para demostrar su apoyo a la causa armada en su país, colocó una bomba en una central eléctrica, aunque esta nunca detonó.

Iveton podría haber evitado su desenlace fatal -ya que la idea era que la bomba se activara cuando no hubiese nadie en el lugar-, pero fue detenido antes de que el artefacto estallara, para luego ser torturado y condenado a muerte, sin apelación. Esa es la trama que el escritor francés Joseph Andras (1984) narra en De nuestros hermanos heridos (Anagrama), que acaba de llegar a librerías chilenas.

El escritor francés Joseph Andras. Foto: Rezvan S.

De ritmo vertiginoso, Andras narra prácticamente sin pausas la historia de Iveton, en un libro que fue galardonado con el Prix Goncourt du Premier Roman, premio que el escritor rechazó por su repudio a la “institucionalización de la escritura”, como sostiene la web de la editorial Anagrama. Calificado como “un texto contra la propaganda de Estado y contra el olvido de la historia” por Le Monde, y como “una novela impecable” por Le Figaro, De nuestros hermanos heridos expone a través del caso Iveton la injusticia en medio de un conflicto sangriento.

¿Héroe o terrorista?

Del libro se desprenden también cuestionamientos vitales: ¿Era Fernand lveton un idealista o un terrorista? ¿Acaso un héroe y referente de la libertad frente al Estado colonizador? ¿O ninguna de las anteriores? “El libro reconstruye con los instrumentos de la narración novelística la historia real del protagonista: el atentado fallido, la detención, el proceso, pero también la infancia de Iveton, la relación con su amada Helene, sus ideales de justicia social…”, apunta Angrama.

De nuestros hermanos heridos, de Joseph Andras. Editorial Anagrama.

Por otro lado, el texto expone las heridas de un conflicto armado doloroso que algunos han querido enterrar. De hecho, uno de los protagonistas fue nada menos que Francois Miterrand, ex Presidente socialista y entonces ministro de Justicia que desoyó los pedidos de clemencia en medio de un juicio relámpago. Así, Iveton fue guillotinado en febrero de 1957.

“Fernand no aparta la mirada del reloj. Se acerca un coche ¿Será ese? Pasa de largo sin detenerse. Cuatro minutos de retraso. Esperemos que no haya pasada nada. Otro coche, allá a lo lejos. Un Panhard azul, con matrícula de Orán. Se ha parado en el arcén. Es un modelo antiguo, con la rejilla del radiador descuajaringada. Jacqueline ha venido sola: al apearse mira en derredor, a la izquierda y a derecha y a izquierda otra vez. Toma, los papales, ahí está toda la información, Taleb lo tiene todo planeado, no te preocupes. Dos folios, uno por bomba, con instrucciones precisas”, narra Andras en el libro.

“De nuestros hermanos heridos no es una novela política ni histórica, sino un relato de amor”, concluyó el medio digital español CTXT. Una historia de pasión y algo más.