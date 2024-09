Confirman a la actriz que interpretará a Janis Joplin en el cine

Amy Adams, Zooey Deschanel, Pink y Melissa Etheridge son algunas de las figuras que se han estado comprometido a interpretar a Janis Joplin en la pantalla grande. Sin embargo, por diferentes motivos, hasta ahora ninguno de esos intentos se ha materializado.

Eso podría estar a punto a de cambiar, gracias a que un nuevo proyecto protagonizado y producido por Shailene Woodley acaba de recibir un importante respaldo.

Hoy se reveló que la California Film Commission le otorgó un incentivo fiscal de US$ 2,49 millones a la película biográfica que encabeza la actriz de Big little lies. El presupuesto de la cinta rondaría los US$ 10 millones y su rodaje se extendería durante 30 días en ese estado.

“Tengo la sensación de que Janis estaría sonriendo de oreja a oreja, recorriendo la Pacific Coast Highway con su psicodélico Porsche sabiendo que su historia está generando oportunidades y financiamiento a la ciudad y a la gente que ella tanto le importaba”, expresó Woodley en un comunicado.

Shailene Woodley en la película Misántropo (2023).

“Yo y los otros productores de este proyecto creemos que California es el único lugar para filmar una parte de la vida de Janis con autenticidad y verdad. ¡Estamos muy agradecidos de haber recibido luz verde para hacerlo!”, añadió la protagonista de la saga Divergente.

Aún no se ha detallado quién será el director ni en qué fechas comenzarán las grabaciones.

Otros proyectos apoyados por la California Film Commission fueron el largometraje de la serie Community y Killing Gawker, una cinta de la productora de Matt Damon y Ben Affleck.