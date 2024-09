Francisco Victoria presenta su tercer álbum “La Necesidad”

El destacado músico, productor, compositor y cantante Francisco Victoria, actualmente radicado en México, presenta su esperado disco La Necesidad. Este LP que ya había anticipado los sencillos Ya no quiero necesitarte, Te quiero tanto ft. Akriila y Tú me quieres más, cuenta en total con ocho canciones producidas por Francisco.

La Necesidad representa una nueva etapa artística de Francisco Victoria, en donde la guitarra eléctrica y voz se vuelven protagonistas, acompañados de una propuesta mucho más minimalista; melodías melancólicas y guiños nostálgicos al brit pop y al indie rock. Las letras escritas nos llevan a un lado más íntimo y vulnerable del artista, perfilando su búsqueda por sentirse más humano, desde donde expone sus necesidades e inseguridades buscando la reconexión consigo mismo.

Francisco reflexiona sobre este nuevo trabajo discográfico: “Este es un álbum que hice para pasarlo bien, me permití hacer las cosas de la manera que siempre quise hacerlas, me encontré con una versión de mi mismo con la que me siento cómodo, donde nada es tan terrible y todo está permitido, creo que hice el disco que se siente como los discos que más me gustan, donde la música y la visualidad se alimentan mutuamente, donde todo está hecho entre amigos que se quieren y donde las canciones no tienen miedo de ser caóticas y hasta inmaduras. Se siente como mi primer disco, otra vez”.

La dirección creativa del proyecto estuvo a cargo del destacado fotógrafo chileno Esteban Vargas Roa, quien señala cómo se llevó a cabo este proceso: “Al momento de crear las piezas visuales que acompañan a lo musical, nos propusimos desaprender muchas de las fórmulas que generalmente aplicamos al momento de plantear un arte de disco. Quitar esa solemnidad detrás del hito nos hizo poner el ojo en las cosas más corrientes y cotidianas, pero que terminan teniendo un gran impacto en nuestro día a día. Ese foco en el cotidiano se alinea perfectamente con la propuesta musical y la narrativa detrás de la noción de qué es lo que nos resulta realmente necesario”.

El lanzamiento de La Necesidad, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales”, viene acompañado de importantes confirmaciones como lo son su participación en Fauna Primavera 2024 y en las ediciones 2025 de Lollapalooza Chile y Argentina. Estos anuncios sin duda refuerzan su trayectoria, situándolo como una figura clave del género.

La Necesidad sigue a sus aplaudidos álbumes: Prenda (2018) y Herida (2022). Fue nominado al Grammy Latino 2023 junto a Fran Valenzuela por “Mejor canción pop/rock” y ha colaborado con una lista importante de artistas como Juliana Gattas (Miranda!), Fran Valenzuela, Dulce y Agraz, Fer Casillas, Princesa Alba, Benjamín Walker, entre otros.