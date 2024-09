The Beatles celebra los 60 años de la Beatlemanía con lanzamiento de box set de vinilos

1964 no sólo fue un año clave y extraordinario para The Beatles. También lo fue para toda la historia de la cultura popular. En rigor, una cosa llevó a la otra.

En febrero de esa temporada, el cuarteto inglés desembarcó por primera vez en Estados Unidos, para presentarse en el show de Ed Sullivan, desatando una histeria pocas veces vista, un cisma telúrico, un ante y después conocido como la Beatlemanía. A partir de ahí, nada fue igual, ni para la banda ni para el arte para las masas.

The Beatles

Como una forma de festejar aquel hito, quienes hoy manejan el patrimonio de la agrupación -disuelta en 1970- anunciaron el proyecto más inmediato: se trata de The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono, siete títulos de los Fab Four lanzados originalmente en EE.UU. entre enero de 1964 y marzo de 1965 por Capitol Records y United Artists.

Ahora, han sido editados de forma analógica para vinilos de 180 gramos a partir de sus cintas maestras mono originales.

Estarán disponibles desde el viernes 22 de noviembre a través de Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Agotados en vinilo desde 1995, los siete álbumes mono están disponibles ahora para preordenar en una nueva caja de ocho LP titulada precisamente The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono, con seis de los títulos también disponibles individualmente.

Los siete trabajos son Meet The Beatles!, The Beatles’ Second Album, A Hard Day’s Night (Original Motion Picture Soundtrack), Something New, The Beatles’ Story (2LP), Beatles ‘65, y The Early Beatles. Además, contarán con ilustraciones fielmente reproducidas.

También incluyen nuevos insertos de cuatro paneles con ensayos escritos por el historiador y autor estadounidense de los Beatles, Bruce Spizer. Las nuevas láminas de vinilo de los álbumes fueron editadas por Kevin Reeves en East Iris Studios de Nashville. La caja recopila los siete álbumes, y todos, excepto The Beatles’ Story, también están disponibles individualmente.

Un comunicado de prensa sobre el lanzamiento expresó :“1964 fue un año excepcional para The Beatles en los Estados Unidos (y en todo el mundo), incluso para los propios estándares de la banda de ‘lo más top de lo más pop’. Los Beatles acumularon 17 singles Top 40 en Estados Unidos, incluidos seis números uno, seis álbumes Top 10, incluidos cuatro números uno, y una película de gran éxito. A finales de año, Capitol había vendido más de 15 millones de discos de los Beatles. 60 años después, la Beatlemanía es atemporal. El faro de los Beatles está encendido siempre, renovado con la maravilla del alegre descubrimiento de cada generación y en la exploración creativa de la música y la eminencia cultural de la banda por parte de músicos, cineastas, escritores y otros fanáticos de todas las tendencias”.