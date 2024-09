Reseña de libros: de Dionne Brand a José Maza

Un Mapa a la Puerta de no Retorno, de Dionne Brand (Banda Propia)

En su casa se escuchaba diariamente la radio de la BBC cuando era niña, recuerda la poeta Dionne Brand. “A través de la BBC nos habitaba la conciencia británica”, dice. Nacida en Trinidad y Tobago, Brand creció en Canadá, fue a colegios de cultura inglesa y aprendió a rezar oraciones cristianas. A los 13 años le preguntó a su abuelo de dónde venían, de qué tribu, antes de la trata de esclavos. Su abuelo no lo recordaba o no quiso recordarlo y entonces, según cuenta, se produjo una fisura con su historia. “Esa fisura está representada en la Puerta de no Retorno: ese lugar en que nuestros antepasados dejaron un mundo por otro; el Viejo Mundo por el Nuevo”, escribe. Y es la puerta que creó la diáspora africana.

Reconocida poeta y escritora, distinguida con numerosos premios, Dionne Brand describe un viaje literario, histórico y personal en busca de esa puerta, un lugar físico, imaginario e imaginado: “La puerta por la que los africanos fueron capturados, cargados en barcos que se dirigían al Nuevo Mundo”, escribe. “Es la puerta que muchos deseamos que jamás hubiera existido”.

Cruzando géneros, citas y fragmentos, desde la historia a la poesía, la autora reflexiona sobre la diáspora y la imagen de África heredada del colonialismo, así como sobre la connotaciones de los cuerpos negros en nuestras sociedades. “La experiencia negra en cualquier ciudad o pueblo modernos de las Américas es un embrujo. Una entra a una habitación y la historia te sigue; una entra a una habitación y la historia te precede”, anota. Escrito con una prosa reflexiva y de resonancias poéticas, y gran dominio de sus recursos, Dionne Brand compuso aquí un ensayo inteligente, bello y conmovedor. La autora cita a VS Naipaul, JM Coetzee, Aime Césaire y encuentra refugio en un poema de Pablo Neruda: “Neruda me llama, me espera al final de cada frase”, dice. El libro se publicó por primera vez en inglés en 2001. La escritora acaba de visitar Santiago, invitada por la UDP. Esta es su primera edición chilena, con traducción de Lucía Stecher, y es para aplaudirla.

El Sistema Solar, de José María Maza Sancho (Planeta)

De todos los planetas del sistema solar, Venus es el que más se parece a la Tierra. En su masa, tamaño y densidad, observa José Maza. Por su distancia del Sol (41 millones de Km.), debería tener una temperatura de 60°, dado que la temperatura de la Tierra es de 10°, dice el astrónomo. ¡Pero tiene 460°! Más incluso que Mercurio. “La causa de esta temperatura tan alta es el efecto invernadero de la atmósfera”, afirma el Premio Nacional de Ciencias 1999. El responsable de ello es el dióxido de carbono (CO2). La atmósfera de Venus está compuesta un 96% de dióxido de carbono. A diferencia, en la Tierra el 77% de la atmósfera es nitrógeno, el 21% oxígeno y un 1% vapor de agua; el CO2 alcanza solo 0,03%.

Autor de numerosos libros de divulgación sobre astronomía, Maza dedica su nuevo trabajo al sistema solar, nuestro barrio en el universo o “nuestra pequeña aldea cósmica”. Con el Sol como estrella y dividido por el cinturón de asteroides, el sistema cuenta con cuatro planeta interiores (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) y cuatro jovianos o gigantes (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). Maza dedica un capítulo a cada uno, así como a los asteroides y los pequeños planetas, y proporciona minuciosa información astronómica, mapas y extraordinarias fotografías captadas por telescopios y misiones espaciales. Del mito a la historia y la ciencia, el libro ofrece un recorrido basado en el conocimiento histórico y en los nuevos datos aportados por naves y sondas. Sin subestimar a los lectores, el autor armoniza el saber científico con una clara vocación comunicativa. Y por cierto, con plena atención al riesgo más grande que enfrenta nuestro planeta: “La atmósfera de Venus es una advertencia de lo que podría pasar aquí en la Tierra si por un trastorno ecológico aumentara la temperatura global y se empezaran a evaporar los océanos en forma masiva, lo que produciría un efecto invernadero aún más grande, por la mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Esto facilitaría la evaporación y el alza de temperatura, que continuaría aumentado el efecto invernadero. Esta catástrofe evaporaría la totalidad del agua en la Tierra”, advierte.

De la Rama al Bosque, de Ángeles Quinteros y Ángeles Vargas (Hueders Niños)

La escritora Ángeles Quinteros (Esto y aquello) y la ilustradora Ángeles Vargas (Cuando menos lo esperabas) suman talentos e ingenio en este libro ilustrado que tiene un sugerente epígrafe: “Es imposible ser un matemático sin guardar un poeta en el alma”, de Sofía Kovalevskaya (1850-1891), matemática rusa que hizo valiosos aportes al campo de las ecuaciones. Ciertamente, esa idea inspira esta alianza creativa que propone un juego de números, sumas, poesía visual y desde luego humor.

Ángeles Quinteros escribe breves frases, como versos, que tienen el ritmo y la musicalidad de la poesía y los juegos de palabras: “Una rama/ Seis ramas./ Un árbol”; “Un árbol/ Seis árboles/ Un bosque”. Página a página, la escritora propone nuevas asociaciones que crean imágenes evocadoras o sorpresivas: “Un ala. Dos alas. Un vuelo”. “Una brisa. Un diente de león. Nevazón”. “Un diente. Tres dientes. Un tridente”. “Un diente. Tres mil dientes. Un tiburón”.

Animadas de espíritu lúdico y cargadas del impulso creativo de la poesía, las asociaciones de palabras que propone el libro invitan también a pensar en torno al lenguaje y las imágenes que resultan (¿cuántas ramas son un árbol?). Cada frase o “ecuación” poética va acompañada por coloridas ilustraciones, de tonos fuertes y cálidos, donde predominan amarillos, rojos, verdes y azules. Realizados con cariño y delicadeza, los dibujos resultan entrañables, divertidos o tiernos y derrochan imaginación. La artista crea escenas familiares o fantásticas y siempre reserva detalles para lectores atentos.

“Dos brazos. Cuatro brazos. Un abrazo”, anotan. “Una mano. Dos manos. Un saludo”. “Una mano. Ocho manos. Una ronda”. Según informan las autoras, en este encantador libro, cuidadosamente editado por Hueders Niños, se utilizaron 64 sumas, una resta, 8 colores y 2 Ángeles.