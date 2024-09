Pete Townshend elogia a Taylor Swift y la sitúa entre sus compositoras favoritas junto a The Beatles

Pete Townshend siempre ha sido un tipo frontal. Sus opiniones no están a medio camino y desde su irrupción en el mundo del rock en los años 60 estampó una mirada aguda e inquieta de su alrededor. No por nada es el autor de My generation, quizás uno de los mayores himnos juveniles de todos los tiempos.

Pero el tiempo ha pasado y ahora al guitarrista y cofundador de The Who le llegó el minuto de entregar su opinión acerca de la era actual. Por ejemplo, ha entregado su mirada acerca de Taylor Swift. Durante una conversación en el podcast What It Takes, Townshend compartió su perspectiva sobre el arte de la composición y se atrevió a posicionar a la artista entre sus artistas favoritos de todos los tiempos.

Antes provocaba rompiendo guitarras en pleno escenario. Ahora lo hace alabando a figuras contemporáneas.

“Soy un soñador de canciones en cierto sentido”, dijo en la entrevista. “Así que amo a los grandes compositores de la era de mi padre, como Gershwin, y también a los grandes compositores de hoy, desde los Beatles hasta Taylor Swift”, aseguró el músico de 79 años.

Townshend continuó alabando a Swift, asegurando: “Me encanta lo que hace. No es que siempre sea absolutamente de mi gusto, pero simplemente me encanta el hecho de que parece amarlo, que parece divertirse mucho. Eso es con lo que me identifico”.

Foto: Taylor Swift.

No es la primera vez que Townshend muestra su apoyo a la cantante de Shake it off. En una entrevista con la revista Rolling Stone en 2019, el legendario rockero mostró simpatía por Swift después de que Scooter Braun’s Ithaca Holdings adquiriera la discográfica Big Machine Label Group.

En aquellos años, Swift había intentado recuperar la propiedad de sus grabaciones maestras sin éxito. “Ver a Taylor Swift pasar por lo que está atravesando es desgarrador”, comentó Townshend a Rolling Stone. “No posee la música. No posee las palabras. Creo que tiene un derecho financiero, pero no debería atormentarse por esto”.