Lady Gaga lanzará disco inspirado en Joker: Folie à Deux

Lady Gaga lanzará un nuevo disco de 13 canciones complementario a su nueva película, Joker: Folie à Deux. Se trata de un disco que fue anunciado por la misma cantante en sus redes sociales.

El disco, llamado Harlequin, se lanzará el próximo 27 de septiembre. En una publicación en sus redes, la cantante compartió la portada y lo que parece ser la contraportada con el listado de canciones; ahí están temas como Get Happy, Oh, when the Saints, Smile, Close to you, entre otras.

“Escribí un vals para la película”, dijo Gaga a Vogue recientemente. “Y tuve un pianista en vivo, Alex Smith, a quien le pedí que estuviera conmigo para mis escenas. Hay momentos en la película en los que interpreto a una mujer adulta que canta como una niña pequeña. Y se mueve por el mundo con este tipo de inmadurez, lo cual me pareció interesante”.

Recientemente, Lady Gaga ha disfrutado el éxito de Die with a smile, su colaboración junto a Bruno Mars. Esta trepó al número 1 del Billboard Global 200 y del Global Excl. US.

Joker: Folie À Deux, se estrena en Chile el próximo 3 de octubre. La preventa de entradas ya está habilitada.