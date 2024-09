“Es una temporada dedicada a Toni Espadas”: la emotiva travesía de vuelta a África de Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta

El 20 de mayo de este año las publicaciones preliminares que informaban de un ataque al equipo de Socios por el mundo, encabezado por Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta, en Etiopía, África, impactaron al país. De acuerdo a declaraciones posteriores, la situación se trató de un hecho delictual aislado, sin intenciones claras, que terminó con el asesinato de Toni Espadas, fotógrafo y guía turístico que acompañaba a los conductores.

A cuatro meses de la tragedia, luego de mucha incertidumbre, Saavedra y Zabaleta volvieron al continente africano para finalizar las grabaciones de la tercera temporada del programa, que tiene su estreno programado para este domingo 29 de septiembre en las pantallas de Canal 13. Esto, según lo expresado por el animador del Festival de Viña en su edición 2024, surgió por la motivación de Irene Cordón, viuda del guía español fallecido, quien quería cerrar el ciclo.

En conversación con Culto, desde Namibia, a cinco días de terminar el viaje, Pancho Saavedra se refirió a estas últimas semanas en Europa y África, al difícil proceso que ha significado sobrellevar la muerte de su amigo, a las expectativas respecto al estreno de la nueva temporada de Socios por el mundo y al lugar donde llevaron las cenizas de Toni Espadas.

“Este ha sido un viaje bien interrumpido. Generalmente hacemos la temporada de Socios por el mundo en 60 días. En esta ocasión hicimos la primera parte en Filipinas y Australia, luego la segunda parte la partimos en mayo y, como se sabe, fue interrumpida por el asesinato de Toni. Alcanzamos a filmar cuatro días hasta que ocurrió el incidente”, comenta Saavedra.

El audio de Irene Cordón y la vuelta a África

El viaje de regreso en mayo también tuvo sus complicaciones. Durante diez días el equipo estuvo tramitando la vuelta a España, desde donde pudieron finalmente llegar a Chile. Ambos conductores han hablado respecto a los momentos de terror que vivieron y a todo el dolor que conlleva la pérdida de Toni Espadas, quien en el momento del ataque estaba conduciendo una camioneta con Zabaleta como copiloto, mientras que Saavedra y un traductor se encontraban en los asientos traseros. “Se nos dijo que nos habíamos metido en un lugar peligroso, pero eso en realidad era una estupidez. Nosotros íbamos con el mejor guía. Estábamos con una persona que hace 25 años tenía su agencia y que trabajaba con los mejores productores y conductores del mundo. Tocó la mala suerte de que ocurrió ese día y que lamentablemente las cosas se dieron así”, reflexiona Saavedra.

Toni Espadas era un apasionado fotógrafo que se dedicó durante años a capturar la vida de etnias y poblados principalmente del Valle del Olmo, en África. En su página web establece que Etiopía, en particular, “marcó su vida para siempre”. Su esposa, Irene Cordón, acogió esas intenciones y envió un mensaje de voz al equipo de Socios por el mundo. “Con esto quedamos para siempre unidos con Irene, porque es una persona increíble. Ella nos agradeció que nos hayamos quedado hasta el final para entregarle el cuerpo de su esposo”, comparte Saavedra. “En el audio nos dice que tiene muchas ganas de abrazarnos, de vernos, y entonces tomamos la decisión, como equipo, de volver a España”, agrega.

“Nos pidió algo muy significativo: que la ayudáramos a abrir la mochila de Toni. Ella no había podido abrirla, era la mochila que él llevaba en el viaje, donde estaba su cámara de fotos. Ella sentía que teníamos que ser nosotros quienes la apoyáramos, de alguna manera, a cerrar ese proceso”, comenta emocionado. El presentador cuenta que la idea original para el nuevo viaje a Europa era terminar de grabar la temporada, moviéndose en tren a países cercanos, sin embargo, en la visita a la casa de Irene Cordón cambiaron de opinión: “Ella nos dijo que volviéramos y que nos acompañaba. Y así lo hicimos”.

“Llegamos a Benín, un país que no conocíamos, pero que era muy importante para Irene, porque Toni tenía mucha historia ahí, tenía incluso una investidura porque lo habían nombrado Primer Ministro. Irene nos acompañó durante siete días en este viaje y es así que las cenizas de Toni volvieron a Etiopía”, asegura Saavedra.

“Ha sido sanador, un viaje de muchas lágrimas”

“La decisión de volver no fue solo de Jorge y mía, lo conversamos con todo el equipo. No los podíamos obligar a volver a un lugar que a todos nos había generado un dolor tan profundo. Respetábamos si alguien no quería ir, pero todos estuvieron dispuestos. Ha sido sanador, ha sido reparador, un viaje de muchas lágrimas pero también de muchas risas, de abrazos, de recuerdos y de seguir conociendo”, cuenta el presentador.

El equipo comenzó a trabajar con Toni en noviembre del año pasado. Como buen apasionado del continente africano, desde la tarea de guía turístico, les propuso la ruta por Benín. Esta constaba de tres paradas, pero no pudieron terminarla. Ahora, junto a Irene y al mejor amigo de Toni, el equipo de Socios por el mundo retomó la travesía inicialmente planeada.

“Ha sido heavy. Yo creo que a todos se nos apretó el corazón, están los recuerdos. Pero nos vimos en la necesidad de volver. A Etiopía no, por el momento. Pero creo que algún día, sí. Hay que ir cerrando el círculo”, reflexiona Saavedra. “Ahora uno entiende por qué Toni amaba tanto África: porque a pesar que es una tierra que tiene mucho sufrimiento, que ha sido sobreexplotada por las grandes potencias, que es una tierra abusada, utilizada, es un lugar mágico. La gente vive de otra forma. Pudimos entrar en la cultura del vudú cuando estuvimos en Benín, en lugares donde se filmaron películas increíbles y conocer países maravillosos como Namibia. Ha sido atómico”, agrega.

Por su parte, el también actor, comentó previamente: “África ha sido demoledor, es una realidad muy dura y, a la vez, muy atrayente… África te agota, pero a la vez te entrega tanto, porque hace que tu mente cambie (...) Tu construcción de vida, lo que te han enseñado toda tu vida, en África se deconstruye, aquí hay una explosión en tu cerebro. Si quieres sentir un cambio en tu vida, hay que conocer este continente. Aquí la vida tiene otro peso”.

A pesar de no haber podido completar el viaje como estaba planeado, el animador asegura que fue una experiencia muy completa, en la que pudieron conocer a más profundidad distintas facetas de la vida en África, maravillándose con una cultura que define como reveladora. “Toni nos dijo que teníamos que conocer tres tesoros: Lucy, las tribus y sus iglesias. Solo alcanzamos a conocer una tribu, los Mursi y a Lucy, que es una momia de 3 millones 200 mil años. Lucy es como nuestra bisabuela, es como la madre de todo. Toni logró hacer una gestión tres días antes de morir, que no había resultado con nadie, ni con los canales más importantes del mundo, y le resultó con nosotros: llegar al Museo Nacional de Etiopía y conocer a Lucy. Fue realmente increíble”, dice con notorio asombro y nostalgia.

“A pesar de no haber podido conocer todos los tesoros, hemos conocido el profundo mundo, el mundo solidario de este hombre que se conmovía con el dolor ajeno, que le importaba, que quería tanto a Etiopía, más que a su propia España incluso”, suma.

Socios por el mundo 3

La incertidumbre fue una constante durante los pocos meses posteriores a la tragedia. Ambos conductores no tenían claro el futuro del programa, de hecho, se llegó a pensar en la cancelación de la temporada o en su postergación para el próximo año; esto principalmente por la falta de material para el estreno. Sin embargo, este reciente viaje les permitió reunir el material necesario para estrenar el primer capítulo de la tercera temporada este domingo 29 de septiembre.

“En un momento pensamos borrar el capítulo de Etiopía, pero dijimos: “¿Por qué lo vamos a borrar? Si Toni no habría querido nunca esto. La vida continúa, sigue y eso fue lo que nos pasó”, reflexiona Saavedra.

La relación entre Zabaleta y Saavedra surgió luego de trabajar juntos para campañas con Unimarc, y aseguran que se volvieron más cercanos durante el periodo de confinamiento por la pandemia del Covid-19: “Un día estábamos haciendo un live de Socios de la parrilla, que fue un hitazo, y recuerdo que cuando lo terminamos me dice que hagamos un programa de viaje cuando se empiecen a abrir los aeropuertos. Jorge quería viajar. Lo presentamos al canal, les preguntamos si les tincaría hacerlo y les gustó. Ahí empezó todo”.

Y agrega: “Desde ahí no hemos parado, y ha sido tan buena la recepción del público, la gente ha sido tan cariñosa. Es un programa súper familiar, que tiene puros valores positivos, que es divertido. Nada... son las locuras de un par de viajeros por el mundo”.

Respecto a esta tercera entrega, Saavedra comenta que la percibe como una temporada mucho más madura, en la que a la vez, su relación con Zabaleta también maduró bastante: “Él me aprendió a aguantar y a soportar con mis tres maletas y mis compras compulsivas. Y yo también he aprendido a soportarlo y aguantar lo cagado que es con el presupuesto, que anda con solo una mochila y lava sus calzoncillos y calcetines en el baño; pero a mí me encanta, finalmente es un estilo de viaje, nos aguantamos mutuamente”, confiesa alegre.

En esta gran cantidad de maletas, dice que no solo lleva cosas personales, sino que son cosas para todas las personas: “Ando con botiquín, con mil cosas que le van a servir a Jorge, al equipo y a todo el mundo. Es mi forma de viajar y yo creo que al final nos aceptamos, nos queremos mucho, lo principal es que nosotros nos queremos mucho”, cierra.

Una temporada con dedicatoria

“Esta es una temporada que evidentemente está dedicada a él, a Toni. Es una temporada que nos cambia la vida para siempre. Nosotros ya no somos lo mismo, ni Jorge, ni yo ni nadie del equipo”, comenta Saavedra. “Pero así son los duelos, uno de a poco vuelve a sonreír, que es lo que nos pasó a nosotros: regresamos a África, hubo un encuentro con Irene, con la familia de Toni, con su madre, con su hermano. Hay muchos abrazos, muchas lágrimas, pero también hay mucha celebración y risas también. Así es la vida, uno va sanando su corazón de a poco”.

Cuenta también que parte de este proceso estará incluido en el capítulo de Etiopía. “Todo eso lo grabamos porque así lo quiso la familia de Toni. Ellos mismos nos dijeron que Toni no hubiese querido nunca esto y así es que son ellos mismos los que nos convencen de volver a África para terminar la ruta que iniciamos con él. Fuimos de a poco recuperando el espíritu del programa, porque hay que seguir haciéndolo, pero hasta el final van a estar los recuerdos del Toni, no nos vamos a olvidar nunca de él, si es una persona que nos marcó el corazón para siempre”.

Esta tercera temporada pasará por tres continentes, con un sube y baja de emociones que sus protagonistas siguen intentando manejar, avanzando un poco día a día. “Partimos en Filipinas, después nos fuimos Australia, que tiene la colonia chilena más grande que hay en el mundo. Después nos fuimos de Etiopía y el viaje se interrumpe. Pasan unos meses y seguimos con España. Tomamos la decisión de volver a África, vamos a Benín y terminamos en Namibia”, recrea la cronología. “Estoy alucinado con África, porque África te cambia la vida, y la cambia en 180°. África es un destino al que, para bien o para mal, uno siempre va a querer volver. Así también lo quiso Toni”, cierra Saavedra.