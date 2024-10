The Metal Fest vuelve con su versión 2025 y anuncia sus primeros confirmados

Se ha consolidado como el evento líder del rock extremo en el país y como una instancia donde todas las variantes del género pueden reunirse en un encuentro de contornos ambiciosos y maratónicos.

Se trata del The Metal Fest, que ya cuenta con cinco versiones previas y ahora anuncia su edición 2025: será el domingo 11 de mayo en el Movistar Arena del Parque O’Higgins. Ahí, también se dará espacio para stands, tiendas, foodtrucks y otras instancias atractivas para los fanáticos del metal.

La preventa de entradas ya está disponible en PuntoTicket, con un 20% de descuento, hasta agotar stock de 2.000 tickets.

¿Y quiénes son los primeros confirmados de la fiesta? Sus organizadores anuncian un cartel con Carcass, Sabaton, Paradise Lost, Voivod y Nile, junto a otras bandas nacionales e internacionales que pronto serán anunciadas.

En el desglose, Carcass vuelve a Chile luego de su épico concierto de mayo en el Teatro Caupolicán, ocasión en la que “sus músicos quedaron tan deslumbrados por el público nacional que pidieron estar en el cartel de The Metal Fest del próximo año”, según asegura un comunicado.

Reconocidos como los padres del death/grind metal, y con más de 30 años de trayectoria, la banda británica cuenta con un repertorio lleno de éxitos donde destacan por su brutalidad sónica, ritmos ultraveloces y voces ásperas, junto con su intransigente ejecución.

Por su parte, los suecos Sabaton cuentan con una carrera de más de dos décadas y diez álbumes. Su música es reconocida por sus potentes riffs, por la fiereza de su vocalista Joakim Brodén, y por su temática de guerras y batallas históricas. Por estos días, se preparan para el estreno de la película del concierto Sabaton – The Tour To End All Tours, el próximo 11 de octubre en más de 25 países alrededor del mundo.

Otro de los invitados estelares son los legandarios Paradise Lost, agrupación británica con más de 35 años de carrera, que se ha transformado en referente del doom metal gótico, evolucionando con maestría y habilidad por diferentes lenguajes, aunque siempre fiel a sus raíces oscuras. Su más reciente producción es Icon 30 (2023), álbum con el que celebraron sus más de tres décadas en la ruta.

Siguiendo con los nombres de alto voltaje, los canadienses Voivod se presentarán en The Metal Fest como una de las bandas más importantes de su país. Nacidos en la mitad de los 80, poseen un sonido iconoclasta pero en constante evolución, donde se combina el death y el thrash metal con el progresivo disonante, así como también el hard rock. Su última placa es Morgöth Tales, estrenada en julio de 2023.

Finalmente, desde California llega Nile, último confirmado hasta ahora, que destaca por su intrincado estilo musical que combina riffs brutales, percusión intensa y letras esotéricas, con las que se han ganado una reputación tanto de destreza técnica como de profundidad histórica. La banda nació en 1993 y con su death metal altamente exigente se han convertido en referentes a nivel global. Su esperado décimo álbum de estudio The Underworld Awaits us All, se lanzó en agosto de este año.

Ubicaciones y valor de las entradas:

Tribuna: $60.000.-

Platea Alta: $60.000.-

Platea Baja: $79.000.-

Cancha General: $60.000.-

Silla de Ruedas: $60.000.-

Acompañante Silla de Ruedas: $60.000.-

* Valores más cargos por servicio en PuntoTicket.