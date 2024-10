Con Timothée Chalamet en el rol principal: así es el tráiler de la nueva película acerca de Bob Dylan

A complete unknown es el nombre de la nueva película que retrata la vida de uno de los cantantes más destacados e influyentes en el mundo de la música popular del siglo XX: Bob Dylan.

Dirigida por James Mangold e interpretada por Timothée Chalamet, la biopic está basada en el libro de 2015 Dylan Goes Electric!, de Elías Wald y cuenta la historia del ascenso a la fama del mítico artista que comenzó a cantar sus canciones de folk a sus 19 años para luego convertirse en una estrella mundial.

Además, la historia toca su polémica actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival de 1995, donde, frustrado por haber sido encasillado como la voz detrás de Blowin’ in the wind, toma una nueva dirección junto a su guitarra eléctrica en Like a rolling stone. Sin embargo, sus fanáticos tuvieron opiniones divididas sobre si había traicionado la música folk o más bien revolucionado su carrera.

En el tráiler aparece un adelanto importante de lo que será la interpretación del joven actor, tanto escénica como musicalmente. En él, Chalamet canta canciones como Girl from the north country o Like a rolling stone. La película tiene como fecha de estreno el próximo 25 de diciembre.