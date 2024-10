Young Miko, figura de la música urbana: “Soy una persona bastante introvertida, aunque la gente no lo crea”

“Ahora veo mi nombre number one en toa’ las lista”, canta Young Miko en Rookie of the year, una de las 16 canciones que forman parte de su primer disco de estudio, att. La artista de música urbana no se equivoca. Con más de 21 millones de oyentes mensuales en Spotify y tan solo 26 años, ha crecido de manera exorbitante entre 2023 y 2024, llegando a llenar estadios en todo el mundo.

La puertorriqueña comenzó su carrera musical en 2019 subiendo canciones a SoundCloud. Así, 105 Freestyle se convirtió en su primer sencillo oficial, lanzado en colaboración con el reconocido productor musical Caleb Calloway (Bad Bunny, Raw Alejandro, J Balvin). En 2021, Miko colaboró con la artista de su misma nacionalidad, Villano Antillano, en Vendetta, y lanzó otros dos sencillos titulados Katana y Puerto Rican Mami, terminando el año como una de las artistas femeninas más escuchadas en su país.

Young Miko XOXO Tour / Foto:@shotsjpg

Desde entonces, Young Miko no hizo más que crecer, llegando a colaborar con nombres tan grandes como Bad Bunny, Karol G, Bad Gyal, Feid y Bizarrap, entre otros. Singles como Classy 101, Lisa o Wiggy han llegado a más de 300 millones de reproducciones en Spotify y muchos de ellos se han vuelto virales en plataformas como Instagram y TikTok. Este año, tan solo unos días después de haber ganado el premio a Mejor Artista Nuevo (Pop Latino/Urbano) en los iHeartRadio Music Awards, la artista lanzó su primer disco de estudio att., una de sus propuestas más personales hasta la fecha.

“Definitivamente es otra perspectiva de la persona que soy y definitivamente me dio un espacio para que las personas me conocieran de una manera mucho más personal y profunda”, expresa Miko a Culto, quien cuenta que al momento de sacar el proyecto sintió nervios al pensar que la gente podría no conectar con esta nueva propuesta. Sin embargo, no fue el caso. “Cuando vi que mucha gente se identificó y que le gustó, me sentí súper agradecida con el hecho de que lo hayan recibido tan bien”.

Rookie of the year, la canción con la que comienza el álbum, sin duda representa el espíritu del disco. En ella, Young Miko expresa su gratitud por el reconocimiento que ha recibido en el último tiempo y habla de la importancia de la lealtad y la autenticidad, destacando que ha llegado donde está con el mismo grupo de personas con el que partió.

Young Miko junto a su equipo / Foto:@shotsjpg

“Yo soy una persona bastante introvertida”, asegura la artista, “aunque quizás la gente no me lo crea por cómo me puedo ver en tarima o cómo me puedo percibir ante las demás personas. Es algo que a veces me puede causar mucha ansiedad y pues tener a esas personas que han estado desde el día uno y que de verdad me conocen por quién soy, me ayuda a sentirme más segura de mí misma y más fuerte. No me hace sentir sola, ¿sabes? Y me ayuda a sentirme más en confianza de mí misma. En lo que yo hago, con mi arte, siempre va a haber gente que lo va a entender y va a haber gente que no. A mí no me interesa cambiar como persona, ni como artista, ni como amiga”.

De hecho, la artista eligió Rookie of the year como la canción que utilizaría para su colaboración con Sprite Lime light, una iniciativa de la marca que pretende impulsar a los artistas emergentes y acercarlos a su público. Así, en su tercera temporada, Young Miko fue la elegida para protagonizar la iniciativa, que incluyó la grabación de un video musical para la canción de su elección.

“Cuando nos reunimos con el equipo de Sprite y hablamos de lo que significaba el Lime light, lo primero que se me vino a la cabeza fue Rookie of the year, ya que en realidad ese fue mi prevailing hit, como se describe en el proyecto. Yo vi muchos otros proyectos que hicieron los demás artistas que participaron en este season y me parecieron increíbles”, revela. “Me confirmó aún más que Rookie of the year era el tema que se tenía que usar”.

Young Miko para la colaboración con Sprite Limelight

XOXO Tour

Los siete meses que le han seguido al lanzamiento de att. han sido unos de los más movidos para la puertorriqueña, que hace unas semanas terminó la primera parte del XOXO Tour por Estados Unidos, donde sus fanáticos pudieron escuchar en vivo por primera vez las canciones del nuevo álbum.

Ahora, con la segunda mitad de su gira, Young Miko hace su regreso a Latinoamérica, donde ya se ha presentado en República Dominicana, Honduras, El Salvador y Guatemala. Sus próximas fechas incluyen países como Costa Rica, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia y Chile, donde llegará el próximo 31 de octubre a la Quinta Vergara.

—¿Cómo es un día típico para ti cuando estás de gira? ¿Tienes alguna rutina específica para manejar el constante movimiento?

Un día de show trato de hacer cosas que me relajen. Primero intento dormir lo más que puedo dentro de, porque mi día de por sí empieza temprano. Estoy con estiramiento, calentamiento vocal, tomando mis tés, escuchando música. Estoy todo el día con audífonos. A veces ni siquiera tengo música, es como modo silencio para que nada de afuera entre y pueda tener un poquito de silencio dentro de todo el ruido.

“Ya cuando está a punto de llegar la hora de estar en tarima, trato de hablar más con mis amistades y con el equipo para no estar tan ‘Dios mío, voy a estar en tarima, voy a entrar en show’ y ponerme nerviosa. Y pues, igual en los días que no tengo show, trato de descansar lo más posible. Me quedan muchos shows, si Dios permite, así que mi voz es un instrumento que tengo que darle mucho descanso, que tengo que cuidarla”.

“Esta es la primera vez que me encuentro cuidándome tanto en una gira y he sentido la diferencia del cielo a la tierra de mi gira pasada a ahora. Y me siento súper bien, así que estoy en un proceso de ponerme a mí primero sobre cualquier cosa y tratar de mantenerme relativamente calmada lo más que pueda”.

Young Miko XOXO Tour / Foto:@shotsjpg

—¿Cómo integras la esencia y estética de este nuevo disco en este último tour?

Pues siento que el disco dentro de su temática y su concepto se prestaba para tener como mucha tela para cortar y tenía mucha materia para poder crear algo que lo representara visualmente. Siento que de verdad dimos en el blanco ahí y que lo logramos llevar exactamente como lo queríamos llevar en los shows. Y el que es fan y de verdad se sumergió conmigo en el proyecto y siguió la estética, cuando lo vea en tarima y lo vea en persona va a entender todas las referencias. Fue muy divertido poder traer algo en vivo físicamente, que lo pudiese ver, cuando era algo que solo existía en mi cabeza.

“Es súper gratificante y a mí me encanta el proceso de montar un show, hablar de la gira, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar. Incluso hay banda en vivo, hay muchos temas que se hicieron en el proyecto que lo hicimos con la mentalidad de cómo va a sonar esto con instrumentos en vivo. Va a ser una experiencia totalmente distinta a escucharlo en una plataforma digital”.

Young Miko XOXO Tour / Foto:@shotsjpg

—En 2023 viniste a Chile en dos ocasiones, primero en el Lollapalooza y luego en octubre, en el Teatro Caupolicán. ¿Cómo recuerdas esas experiencias? ¿Cómo te ha recibido el público chileno?

El público chileno fue de mis primeros crowds más grandes ever, que fue Lollapalooza. Me acuerdo que Lisa recién había salido y Big Booty también y eran dos temas que estaban muy metidos en su momento. Y pues fue como la primera vez que mi equipo y yo nos mirábamos en la tarima como, “wow, ¿qué está pasando? Estamos muy lejos de casa, pero el público definitivamente nos recibió con una energía inolvidable”. Yo nunca voy a olvidar ese show. El calor que hacía, lo activo que estaba la gente, sin importar el calor, sin importar la hora del día que era, el sol estaba ahí con nosotros y la gente no le bajó ni un segundo, estaba súper lleno.

“Después cuando regresé con Trap Kitty, también. Yo nunca voy a olvidar ese público, ese show específico en el Teatro Caupolicán, fue de las primeras veces que cuando yo me quité mis in-ears —los audífonos con los que uno hace shows—, mis oídos me pitaban todavía. El público se me colaba tanto en el micrófono y era una energía tan alta y tan eufórica que yo salí con dolor en los oídos, ¿entiendes? Yo no escuchaba casi mi voz en el micrófono”.

Young Miko en Lollapalooza Chile 2023

—¿Estás emocionada por volver a Chile?

Pues estoy muy emocionada por volver con este proyecto. Porque igual como mencionaba antes, que es otra perspectiva tan distinta, estoy segura de que va a ser la misma energía, pero incluso la voy a sentir de otra manera. Así que estoy emocionada, aparte nunca he ido a Viña del Mar, estoy también superemocionada por ir para allá.

—Además, en Halloween.

Exacto, y en Halloween. No sé cómo celebran tanto ese momento (en Chile), pero en Puerto Rico la gente se disfraza y es súper divertido. Me imagino que va a haber gente que va a ir disfrazada, así que siento que va a ser un show súper divertido y colorido y pues estoy súper emocionada.

—¿Hay algún artista chileno que admires o con quien te gustaría colaborar? Por ejemplo, no sé si conoces Gata only de Floyy Menor y Cris Mj.

Sí, conozco Gata only. Y creo que hay un video mío en algún after party, yo cantando Gata only, pero hasta más no poder, es un temón, a mí me encanta Gata only y hay varios artistas que la están rompiendo súper duro en Chile. Y sí, yo creo que Cris Mj también es un artista con el que yo podría colaborar fácil.