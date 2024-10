¿Está Paul McCartney reescribiendo la historia de The Beatles? cómo se volvió el guardián del legado de la banda

“Paul McCartney dijo hoy que había roto con los Beatles debido a una serie de diferencias”, detalló el New York Times en las primeras líneas de su nota publicada el 11 de abril de 1970, en que daba cuenta de la partida de Paul y el quiebre de los Fab Four. Para la historia, “Macca” quedaba como el que le había dado la palada final al grupo, pese a que John Lennon ya se había restado de manera discreta pocos meses antes. Eso dejó al zurdo como un villano absoluto, que durante un tiempo tomó distancia de la obra del grupo.

Cuando se informó del quiebre, George Harrison y Ringo Starr se apuraron en publicar una declaración matizando la crisis. Pero con los años, resultó profética. “El mundo sigue girando, y nosotros también, y tú también, cuando deje de girar, será el momento de preocuparse. No antes. Hasta entonces, los Beatles están vivos y bien y el ritmo continúa. El ritmo continúa”.

Y efectivamente, aún a más de medio siglo de su ruptura, los Beatles siguen vivos y bien. Ya no como una banda en activo, pero su influencia en la cultura popular y en la obra musical de artistas posteriores es innegable. De Kurt Cobain a Billie Eilish y de Los Tres a Los Bunkers, han reconocido su devoción por la música de los de Liverpool.

The Beatles

Desde al menos el último lustro, se han sucedido varios lanzamientos que han revitalizado el interés por la obra del grupo. De las reediciones de lujo de discos como Abbey Road (1969), White Album (1968), Let it Be (1970) y Revolver (1966), hasta los proyectos audiovisuales. Allí está la serie Get back (2021), la monumental producción de Peter Jackson montada a partir del metraje original de las sesiones que derivaron en la película Let it Be. Esta última volvió al comidillo de los fans esta temporada. Se restauró y volvió a estar disponible en alta calidad luego de muchos años, en la plataforma Disney+.

Del impulso de McCartney, se gestó Now and then, publicada como la “última” canción del grupo. Era uno de los viejos demos caseros de John Lennon, que trabajó junto a Harrison y Starr en el proyecto The Beatles Anthology (1995), pero que no prosperó debido a la mala calidad de la grabación y el descontento de Harrison con lo poco que habían conseguido avanzar, pese a disponer de lo mejor de la época.

Todo cambió con el avance de la tecnología. El equipo de Peter Jackson desarrolló un sistema apoyado en IA que permitió separar las voces de cada Beatle y dejarlas en óptima calidad de audio para el documental Get back. El mismo principio se aplicó para el viejo cassette de John Lennon, logrando por fin, conseguir su voz nítida y sin ruido. Desde ese punto McCartney completó la canción, sumó los aportes de Ringo Starr e incluyó algunas guitarras que Harrison alcanzó a registrar en el intento frustrado de los noventa. Fue más allá y hasta grabó un solo de guitarra slide como “homenaje” al “Beatle silencioso” fallecido en 2001.

En en tramo latinoamericano de su gira Got Back, el que lo tendrá de visita en Chile para su presentación del viernes 11 de octubre en el Estadio Monumental, McCartney incluyó esa “última” canción. La interpretó por primera vez en su presentación del 1 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo. Un momento emotivo, apoyado con visuales que evocan los días de gloria del grupo más grande de todos los tiempos. El detalle es que, hasta ahora, no hay pistas de que la toque en vivo junto a Ringo, el otro Beatle sobreviviente.

Pero desde el lado de Ringo, no hay mayores quejas. Es más, ha remarcado que Paul fue el hombre clave para impulsar la actividad de The Beatles en algunos momentos críticos de su carrera. “Gracias a Paul, que era el adicto al trabajo de nuestra banda, hicimos muchos más discos de los que John y yo hubiéramos hecho. A nosotros nos gustaba sentarnos un poco más y luego venía Paul decía ‘Muy bien muchachos’ y entrábamos [a grabar]”, dijo en mayo de este año.

El recuerdo de los Beatles, es el que concentra buena parte del actual set de directo de McCartney. En sus shows, que suelen durar casi tres horas, interpreta 37 canciones. De estas, al menos 23 son piezas del cancionero de The Beatles, entre conocidas y más recónditas, e incluso se permite interpretar In spite of all the danger, una vieja canción suya, que grabó de manera semiprofesional junto a Lennon y Harrison en los días en que eran unos adolescentes en Liverpool agrupados bajo el nombre de The Quarrymen.

Para los conocedores, la labor de McCartney con el repertorio Beatle tiene varias lecturas. De una parte, con sus giras constantes mantiene vivo ese material. “McCartney se ha encargado de darle aún más énfasis, más visibilidad. Y a través de sus versiones, que en el fondo son muy cercanas a las originales, llevarlo a un público joven, que, por otro lado, lo ha encontrado en las redes, lo ha encontrado en TikTok o en Instagram”, dice el ingeniero de sonido, comunicador y director de Rock al Patio, Hernán Rojas.

Con su experiencia de años, trabajando con artistas de la talla de Fleetwood Mac, Neil Diamond, Supertramp, entre muchos otros, Rojas celebra que “Macca” todavía salga de gira. “Tiene 82 años y sus shows son de 3 horas. Yo siempre me fijo en detalles, por mi carrera de ingeniero de sonido. Me acuerdo que en un show en el Estadio Nacional, él nunca fue a backstage a tomar oxígeno. Lo único que consumió fue un poquito de agua, ni siquiera estaba tomando agua todo el tiempo. Entonces, su vitalidad, su vigor, su pasión por la música, específicamente, y por el legado de los Beatles, él es gigantesco”.

Pero, la posibilidad de conocer de primera mano cómo era la dinámica del grupo, gracias a Get back y Let it be, le ha dado un nuevo aire a su figura. Hay quienes dicen que eso le ha permitido a Paul, derechamente, reescribir a sus anchas la historia del grupo. “Yo desde hace un par de años, probablemente desde Let It Be –la película nueva– y el documental con Rick Rubin donde él hace recuento sobre las canciones que compuso con The Beatles, y algunas solista, soy de la opinión –amando a Paul y respetándolo todo lo que lo respeto– de que él se ha dado una licencia y un permiso para reescribir la historia de The Beatles, ahora que George y John están muertos. Porque la verdad es que solamente él la puede recontar, quedando él como el gran héroe de la historia”, dice Alfredo Lewin, hombre ancla de radio Sonar.

Según Lewin, sucede que durante años su imagen quedó ligada a la ruptura del grupo. “Durante mucho tiempo, Paul fue percibido como el malo de la historia. Y tiene todo el derecho, a través de sus recuerdos, que hoy día no pueden ser avalados por George y por John, volver a replantear su visión de la historia”.

George Harrison,Paul McCartney y Ringo Starr durante las sesiones para The Beatles Anthology

El académico y musicólogo Mario León, docente de la UNAM en Canadá, pone en contexto la relectura de la historia de McCartney con el legado de la banda. “Hay que recordar que tras la muerte de Lennon, McCartney quedó como el enemigo público para parte de la fanaticada, después de Yoko Ono a quien injustamente se le achacó la responsabilidad de disolver al grupo”, comenta desde Ottawa. Coincide en que hay una revisión a la historia de los de Liverpool, pero empujada desde varios puntos, no solo desde lo obrado por Paul. “Creo que es natural, porque responde a que la perspectiva musicológica e histórica siempre exige mayor holgura para ser aseverar con mayor propiedad. A esto habría que sumar las nuevas tecnologías y el boom de proliferación de biografías de músicos populares, fenómeno del que los Beatles fueron pioneros. Yo creo que esta reinterpretación viene a poner un saludable cuestionamiento a supuestas verdades que se han impuesto desde una lógica prejuiciosa o muy estereotipada con lo que pasó con la banda”.

Desde su perspectiva, McCartney sale muy bien parado tanto en el documental Get back, como en Let it be. Una época, en que efectivamente, tomó las riendas del grupo tras la intempestiva muerte del manager, Brian Epstein, en agosto de 1967. “Dados los últimos antecedentes que tenemos, que más que un revisionismo responden a fuentes de primera mano y antecedentes duros, podríamos apreciar que en Get back, se muestran varios asuntos más objetivos. Así como McCartney sale muy favorecido, Harrison sale muy golpeado por la visión de Peter Jackson, porque aparece como una figura muy de segundo orden, con bastante resentimiento por el talento de Paul que afloraba a raudales. Se nota una colaboración muy pobre de Ringo también. Todo esto ha puesto a McCartney en una posición de vanguardia”.

La primera década de los noventa fue clave. El acercamiento de McCartney con Harrison y Starr, para el proyecto The Beatles Anthology, sumado a las buenas relaciones cultivadas con Yoko Ono, la viuda de Lennon, le dieron al zurdo la chance de potenciar la música del grupo en sus shows. Incluso, esa inmersión en el pasado se coló en su disco de fines de la década, Flaming Pie (1997), cuyo título hacía referencia a un chiste lanzado por Lennon en una vieja entrevista.

“Él ha defendido el catálogo de The Beatles como nadie, porque Lennon estaba muerto y porque Harrison estaba prácticamente retirado en los 90 -apunta Alfredo Lewin-. Entonces a partir de esa gira que lo trajo por primera vez a Chile en el año 93, de ahí en adelante él ha restaurado el catálogo Beatles para que lo conozcan una y otra generación que estaba por venir. Lo ha defendido como nadie y a partir del 2012 empezó a defender el nombre de Harrison, tributándolo tanto como el nombre de Lennon e incorporando más canciones a su repertorio del catálogo”.

De allí que en los hechos, McCartney fuese visto como una suerte de guardián del legado del grupo. Pero hay quienes dicen que se deben separar los planos. Así lo piensa Mario Olguín, fundador del grupo Beatlemanía, que tributa la obra musical de los Fab Four. “Yo prefiero pensar que Paul McCartney terminó con los Beatles e hizo su carrera propia e indudablemente usó de su pasado Beatle para potenciarla, pero él no es el encargado, ni nadie lo ha designado como el encargado de mantener la obra musical de los Beatles vigente. Porque si fuese así, tocaría solamente canciones de los Beatles y no tocaría canciones de él. Tiene todo el derecho, si muchas de esas las hizo él, pero a mí no me gusta que se vea a McCartney como los Beatles. Fue uno de ellos, es cierto, pero los Beatles eran un todo indivisible”.

Una opinión similar es la de Rainero Guerrero, director de Radio Futuro. “Paul McCartney siempre ha sido la cara visible de los Beatles. Y ha tenido un poco ese camino libre para ir reconstruyendo o dándole el nuevo relato. Pero creo que ha sido bien justo a la hora de hacerle ver al mundo de la importancia de los cuatro Beatles”.

¿Es posible seguir revisando la historia de The Beatles? “Va a ser posible en la misma forma que sigamos escuchando a Beethoven, que seguimos escuchando a Mozart -dice Rainero Guerrero-. La música de los Beatles es parte de ese catálogo histórico, donde vamos a seguir repasándolo y vamos a seguir redescubriendo cosas sin siquiera tomar en cuenta la cantidad de material inédito que debe haber por ahí todavía”.

Una perspectiva similar aporta Mario León. “Es seguro que esto seguirá, va a seguir y es bueno que así sea. La música de los Beatles ha mostrado tener un dinamismo de cambio que sigue persistiendo hasta hoy”.

Por su lado, Hernán Rojas disiente. “No. Yo no creo mucho en el tema de reescribir y tampoco actualizar el sonido de los Beatles, porque sigue siendo tan fresco, tan actual, como si hubiese sabido recién, por eso le gusta tanto a los jóvenes. Yo creo que lo que él está haciendo es homenajeando, y no viviendo de la nostalgia, que sí otros artistas lo hacen. Porque tiene todo el dinero del mundo para estar retirado en su granja o en el caribe, donde sea. Pero, en cambio, él escoge girar, tocar música que es lo que más le gusta y, en este caso, homenajear toda su música de todo lo que significa el legado de los Beatles”.

Para Alfredo Lewin, la posibilidad de seguir revisando la historia es acotada. “Ringo que es el otro sobreviviente, podría aportar más a la historia, pero cuando la voz de Paul se silencie. La decisión del Now and Then, es la última sentencia de Paul. Es decir, esto era algo que yo quería en el año 94 y George no quería. Ringo nuevamente acá no tiene mucha opinión. Y ahora, en la gira del Got Back en Uruguay, mete el tema nuevo. Lo toca, como para decir, este es el último tema de The Beatles de acuerdo a mi visión de las cosas. Y con Paul se muere The Beatles. Se muere la historia porque nadie más la puede revisar”.

Como sea, Paul McCartney arribará a Santiago este lunes en su jet privado, tras ofrecer dos shows en el Monumental de River en Buenos Aires. Hasta ahora no hay claridad de posibles actividades en el país. Pero está claro que el interés por The Beatles, sigue más intenso que nunca.