Gepe vuelve con Undesastre: “Entrevisté a Isabel Parra para encontrar motivación para hacer el disco, así nomás”

Fue la necesidad de un consejo, lo que movió a Gepe la idea de contactar a Isabel Parra. Tal vez, la gran voz femenina de la Nueva Canción Chilena, pionera en la introducción del cuatro venezolano y en la difusión del repertorio de Silvio Rodríguez en Chile, pudiera darle un consejo. Una guía al momento de acometer la tarea de trabajar un nuevo disco. “La entrevisté para encontrar motivación para hacer el disco, así nomás -dice a Culto-. Le dije, Isabel, quiero hacer un disco ¿de qué puedo hablar?”.

Y charlaron. Parte de esa conversación, llegó a los surcos de Undesastre, el nuevo disco del sanmiguelino, noveno de su discografía y ya disponible en plataformas y en formato dolby atmos. Al final de Araña Pollito, la canción de apertura, se escucha a Isabel cantar un extracto de Zarzamora y madreselva, una vieja canción que estuvo en el repertorio de su madre, Violeta. “Estábamos conversando y de repente se puso a cantar. Era de esos cantos que la Violeta con su hermana Hilda cantaban cuando eran dúo. Es una canción antigua, debe ser como de los años 30, 40, y me pareció adecuado”.

Gepe Foto por @DIESGOESCAP

Hay otro momento en que resuena la voz de Isabel Parra. Al final de la canción Bandera de arena, la artista lanza una frase con sabor a sentencia: “Y ahí queda demostrado que las canciones ayudan, pero no solucionan. Entonces eso es bien terrible”.

Aquella frase le quedó rondando a Gepe. “Eso es lo que yo siento de la música: nunca te va a iluminar, nunca te va a dar la frase exacta que necesitas para la vida. Pero eso es justamente lo lindo de la música, no la puedes enmarcar. Siempre se está escapando de tu cabeza”. También conversó con Osvaldo Cádiz, profesor y bailarín, viudo de Margot Loyola. “Los textos de él, pretendo ponerlos en la edición deluxe del disco”, detalla del músico. “Él vive la expresión corporal y la poesía del territorio chileno”.

La mayor parte de las 14 canciones del disco fueron compuestas por Gepe, entre 2022 y 2023, en sesiones de escritura junto a sus compañeros habituales del último tiempo, el virtuoso de la guitarra Miguel Molina y el músico e investigador Marcelo “Maco” Cornejo. De allí que el disco esté cruzado por una sonoridad de clara inspiración latinoamericana. Basta escuchar el rasgueo de guitarra acústica que abre Araña Pollito, por ejemplo.

La más antigua de disco es Vivo, una canción de 2020, que Gepe originalmente escribió para los iconos mexicanos de la cumbia, Los Ángeles Azules, pero finalmente no clasificó. Se la quedó y la lanzó como single junto a Rubén Albarrán de Café Tacvba. “Esa canción habla de lo difícil que estaba la cosa de la pandemia. Entonces, la palabra vivo tenía una una connotación especial”, explica el músico.

Aunque pueda sonar contraproducente, Gepe pensó en un principio nombrar al disco solo como “Desastre”. “Pero como para personalizarlo e individualizarlo le puse Undesastre”, explica. El nombre se refiere a la necesidad de aceptar lo impredecible de la actividad creativa. “Me ha pasado que al hacer un disco quería que fuera de una manera y terminaba siendo de otra. Eso me frustraba, pero ahora lo acepté. Además, este disco se empezó a hacer a puros tropezones; sin tiempo para terminar, sin lugar fijo para hacerlo, sin saber qué canciones iban, sin saber de qué iba a hablar. Las letras comenzaron de una manera y terminaron de una manera totalmente distinta. La única vez que yo hice eso antes fue en el disco Audiovisión (2010) donde pasé por todos los estados de ánimo. Me acordé mucho de ese disco y me acordé que al final casi siempre es así”.

Pero fue el encuentro con el libro ¡Qué desastre! (Phaidon, 2016), de Erik Kessels lo que acabó por cerrar el concepto. Se trata de un texto que apela a hacer del error una chispa creativa. “Habla sobre errores fotográficos, cosas que se cuelan en las fotos, es muy lindo. Además lo vi en la casa del Jorge González, y me hizo más sentido”, explica. Un lector atento recordará que el título de Audiovisión, salió precisamente de un libro del mismo nombre escrito por el compositor Michelle Chion.

Gepe Foto por @DIESGOESCAP

Lleva una extensa carrera ¿por qué necesitó pedir consejos a otros para saber qué iba a decir en el disco?

Llevo harto tiempo haciendo cosas, pero algo que le aprendí a Björk, es que cuando va pasando el tiempo y eres solista, tienes que empezar a asociarte con otras personas para encontrar estímulos de otros lados, asociarse para mí me parece oxígeno, porque ahí está la motivación para hacer un disco. Esta fue la primera vez que lo apliqué.

Gepe se tomó el tiempo para crear el disco. Trabajó con distintos productores (Julián Bernal y Pablo Stipicic), aunque la mayor parte de la producción musical la llevó él mismo. También sumó variados invitados, como el mencionado Albarrán, Cristián Heyne, Monsieur Perine, el grupo Movimiento Original, Belencha, Torito Alfaro, el uruguayo Juan Wauters, Gabriela Arcos y Mon Laferte, en la dramática Bolero Libra, el tema que marca una diferencia con el resto del material, algo así como Within you, without you en el Pepper de los Beatles.

“La inspiración fue la canción Roads, de Portishead, como un bolero-trip hop -explica Gepe-. La Mon había sacado su canción Tenochtitlán, que es media trip hop, y me hizo sentido. Aparte porque está en un tono bajo, tanto para ella como para mí. Se la mandé, se interesó en cantarla, la grabó con su equipo allá en México y me la mandó. Yo le dije que me tincaba que cantara en una parte, pero que hiciera lo que quisiera. Y pasó algo muy bonito ¡me mandó la canción cantada entera! Ella la hizo propia y eso me encantó”.

La portada del disco resume el espíritu arrojado del disco. Es una fotografía que reúne a varios personajes, algo que no había hecho antes en su carrera; además del mismo Gepe, están Miguel Molina y “Maco” Cornejo, quienes ayudaron en la composición. También, está su esposa, Cecilia Huerta. “Está tocando la guitarra, representando un poco como la primera etapa de mi carrera”. A un lado figura una mujer mayor, con look esotérico. “Es la señora Dina, la mamá de mi contadora. Estábamos buscando ese perfil. No es que ella sea esotérica, pero tenía el look. Representaría un poco lo esotérico que tiene el disco, algo que me interesa. Fue, y lo pasamos bacán”. Y atrás, de pie, observa un monstruo, algo así como una momia chinchorro. “Es un monstruo, representa lo que habita en nosotros y por eso que está más atrás”.

A propósito de asociaciones ¿no ha pensado en sacar un segundo disco de Álex y Daniel (2013), junto a Álex Anwandter?

No me lo he encontrado hace mucho tiempo, pero me encantaría. Pero para eso tendría que darse el mismo ambiente que tuvimos en ese disco, que nos demoramos del 2008 al 2013, o sea, una buena cantidad de tiempo. Tiene que estar la disposición temporal, porque eso fue lo divertido de ese disco, al final, que nos pudimos dar el tiempo de juntarnos a hacer canciones. Incluso cuando nos juntábamos a hacer canciones y no salía nada, eso también era provechoso. Entonces, tiene que darse eso, estar un poco fuera de la vorágine. Y a mí ahora se me viene, supongo yo, la vorágine y al Alex anda en lo suyo también, haciendo un millón de cosas. Pero lo primero que tiene que suceder es que nos encontremos, conversemos y echemos la talla, eso es lo primero. Y no se ha dado, tristemente. Pero bueno, ya se dará.

Gepe presentará Undesastre en una gira que arranca el 18 de octubre en el Teatro del Lago, en Frutillar, pasará por ciudades como Arica, Rancagua, Talca, Curicó, La Serena, Concepción, hasta finalizar el 7 de diciembre en el Teatro Caupolicán de Santiago. También tendrá un tramo de shows en México.

Escucha Undesastre a continuación