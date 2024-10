Entre la cárcel, la corte y las canciones: cinco claves para entender Guasón 2: Folie à Deux

Todd Phillips y Joaquin Phoenix no han terminado con Arthur Fleck. Tras el fenómeno que protagonizó Guasón en 2019, el personaje vuelve en Guasón 2: Folie à deux, una secuela que continúa la historia del comediante frustrado que se convierte en un referente para Ciudad Gótica.

Disponible desde hoy en los cines chilenos, el filme se mueve por diferentes géneros y dialoga con las lecturas que generó la cinta original. Aquí –con algunos spoilers– revisamos sus claves.

*Entre la cárcel y la corte

Ambientada dos años después del primer largometraje, la película muestra a Arthur Fleck empastillado en Arkham, el manicomio que congrega a los peores delincuentes de Ciudad Gótica. En ese lugar –ausente de toda empatía hasta que conoce a Lee (Lady Gaga)– aguarda por el inicio del juicio en que enfrentará cargos por los homicidios que cometió tras su furioso despertar.

Mientras que su abogada (Catherine Keener) busca que sea declarado inimputable por su trastorno mental, él siente la tentación de retomar sus antiguas andanzas. Antes de que la acción se traslade a la corte, un animador de televisión (Steven Coogan) lo entrevista en prisión. De drama carcelario el filme muta a thriller legal cuando comienza el juicio y se suceden los testigos y los abogados entregan sus alegatos.

El elemento unificador es Arthur Fleck y el llamado de Lee para que deje salir al Guasón, esa figura que se transformó en un referente para los marginados de la urbe.

*Un musical pero…

La idea de que la secuela fuera un musical despertó suspicacias desde el momento en que empezó a circular la noticia. ¿Canciones, coreografía y baile en una cinta sobre Arthur Fleck? Phillips ha argumentado que siempre hubo música en el interior del personaje y ha recordado el puñado de escenas del primer largometraje en que el protagonista ensaya algunos pasos (en las escaleras o en el programa del personaje de Robert De Niro).

Guasón 2: Folie à deux le da un doble uso a ese recurso: hay secuencias en que realmente el canto y el baile están sucediendo ante los ojos de otros personajes, y hay otras que son una fantasía que ocurren en la mente de Fleck y Lee. A nivel visual y vocal, las primeras son más sucias y las segundas son más estilizadas. Algunas de las canciones que suenan son Close to you, popularizada por The Carpenters; For once in my life, de Stevie Wonder; To love somebody, de Bee Gees, y That’s life, que Frank Sinatra inmortalizó en 1965.

Es un musical, pero el resto de sus elementos la convierten en uno muy poco convencional.

El cineasta abordó esa rareza en entrevista con Culto: “Mientras hablábamos sobre las primeras ideas le dije a Joaquin (Phoenix): creo que es importante que la película parezca hecha por locos. Creo que es importante que vendamos la idea de que los internos dirigen el manicomio. No literalmente los internos de la película, sino que los internos somos nosotros”.

*Contra las expectativas

La primera parte estuvo al centro de una serie de debates. Algunos argumentaron que incitaba la violencia, otros aseguraron que era una “fantasía incel”. Muchos la celebraron por el retrato de su protagonista. Todd Phillips se hace cargo de esas lecturas planteando un filme que subvierte las expectativas de su base de fans.

En vez de empoderar a Arthur Fleck, revela nuevos antecedentes de su traumático pasado. En vez de coronarlo como un líder criminal, profundiza en el conflicto entre su doble identidad. En vez de indagar en la convulsión de Ciudad Gótica, hay escenas musicales que perfilan el enamoramiento de la pareja.

Sin la hoja de ruta que propusieron Taxi driver (1976) y El rey de la comedia (1982) para el guión de la primera cinta, el resultado es menos consistente. Pero no se le puede acusar al director por no haber intentado algo diferente.

*Un impecable Joaquin Phoenix

El actor luce nuevamente demacrado y compenetrado en el rol de Arthur Fleck. Durante gran parte de la historia lo interpreta en las horas más miserables del personaje, dopado y magullado en prisión. Más temprano que tarde, Todd Phillips le devuelve el maquillaje y el traje con el que se convirtió en un ícono para Ciudad Gótica. Cinco años después, Phoenix brinda otra actuación que vale el precio de la entrada.

¿Podrá repetir el Oscar que ganó a inicios de 2020? El camino parece más pedregoso, en parte porque las críticas han sido menos entusiastas y en parte porque su abrupta salida del nuevo largometraje de Todd Haynes lo puso al centro de la polémica.

*Una Lady Gaga a la altura

Tras sus actuaciones en Nace una estrella (2018) y La casa Gucci (2021), la megaestrella encarna a Lee, una interna de Arkham que conoce a Fleck durante las clases de canto que se imparten en el lugar. Con un pasado misterioso, la joven se enamora del protagonista e inician un romance a pesar de estar encerrados en módulos distintos.

A cargo de interpretar a una versión de Harley Quinn muy diferente a la de Margot Robbie, Gaga aprovecha cada segundo que tiene en pantalla. Su presencia es electrizante y convence en un rol escrito como una vía para reactivar el lado de Fleck que parece haberse extinto tras su tiempo en confinamiento.