Cómo Oasis marcó mi vida: el remezón de su música en Chile

Aunque la banda de Noel y Liam registró una partida rezagada en el Britpop dominado hasta entonces por Suede y Blur, con Definitely maybe se convirtió en realidad la sentencia bíblica “los últimos serán los primeros”. La pandilla de Manchester impuso de inmediato un relato de enorme identificación masiva, que les permitió superar en popularidad a sus rivales.

A 30 años del debut cumplidos esta semana, y bajo la noticia de su retorno en 2025, preguntamos a una generación mediática que descubrió a Oasis en su momento:

Opinión del álbum

Canción(es) favorita(s)

¿Es el mejor disco de Oasis? Si no, ¿cuál merece ese título?

*Iván Valenzuela / periodista y conductor

a) Viniendo del interregno que vino después del ultrapop de la música inglesa de los 80, la llegada de Oasis, de la pluma y la guitarra de Noel Gallagher, sonaba enormemente original; disruptiva pero al mismo tiempo, confiada en la fuerza de las canciones como vehículo y motor. Fue un disco que se “alumbró”, curiosamente, con el éxito de su sucesor, que iba a proponer esa misma fortaleza compositiva asociada ahora a una nostalgia y a una emocionalidad tan irreductible como poderosa, pero esa será otra historia. Algo de lo que iba a venir está en Married with children, por cierto. Pero la fortaleza de Oasis ya estaba sembrada: una nueva iteración del formato banda, del sonido del rock y del compromiso con la música.

b) La canción que más me gusta es Live forever, porque tiene una sobriedad y una madurez inesperada en una banda debutante, aparte de una progresión en su melodía que es preciosa.

c) No conozco bien toda la discografía de Oasis, pero el segundo disco, (What ‘s the story) morning glory? lo tengo en el corazón, porque lo gocé desde el primer play de ese CD y fue uno de mis discos favoritos del, para mí, turbulento año 95.

*Pablo Aranzaes / periodista y conductor

a) Lo primero que hay que decir es que es un disco de super buenas canciones de pop. La primera que recuerdo es Supersonic, el primer sencillo que tocamos en la radio (Rock & Pop). Fue como una cosa, no sé si inesperada, pero diferente, novedosa, refrescante respecto de lo predominante en la primera parte de los 90. Muy buenas canciones de estructura sencilla, pero muy efectiva, muy pegadora, ¿no? Y bien hechas, rockeras, que eso es bien importante también. Me llamó la atención que hacía una super buena síntesis de la música británica de todos los tiempos. Uno reconoce a los Beatles, a los Rolling Stones, a T-Rex, a Stone Roses. Y todo con una fuerza, o sea, no es simplemente una referencia. No es simplemente una banda que hace cosas que se parecen a otras. Este disco también tiene una energía, una espontaneidad de época. Y que tiene mucho que ver con ellos, de dónde vienen, y como que se quieren comer el mundo. Es un grupo popular, que representa un mundo más popular, que está más lejos de los cabeceos intelectuales y eso también refresca para la época y para lo que se escuchaba, toda la cosa grunge.

El disco uno lo pone en perspectiva, lo puede comparar con el resto de la discografía y como que con el tiempo crece. Fue un disco que no alcanzó a ser tan importante en Chile. En Chile fue mucho más importante el siguiente, (What ‘s the story) morning glory?, pero este disco tiene la gracia también que volvió a poner la música británica en un lugar importante.

b) Me gusta harto Rock ‘n’ roll star por ejemplo, por la energía, pero creo que me quedo con Live forever. Con el tiempo como que la he ido apreciando más, y después también cuando conocí un poco la historia que contó Noel Gallagher sobre cómo la hizo, y un poco en respuesta a lo que él escuchaba desde Norteamérica, particularmente en Nirvana, me cayó bien esa historia, me pareció divertida, y como que uno la aprecia diferente, pero la canción es súper buena con un sentido contrario al grunge, en la dirección de ser una canción más fanfarrona, optimista, o menos dolorosa y traumática. Por cierto, que es un poco lo que propone Oasis versus el grunge.

c) Durante mucho tiempo he pensado que el mejor es el (What ‘s the story) morning glory? porque en Chile fue mucho más importante. Pero el tiempo hace su trabajo y creo que volviendo a revisar los discos, este primer disco crece muchísimo más y gana en el sentido de que es más coherente en su totalidad. Tiene más esa espontaneidad, esa energía, esa urgencia.

*Verónica Calabi / presentadora de televisión y radio

a) Me encanta y marca un antes y un después en la música de los 90. Me remeció, de verdad. Primero escuché Supersonic y fue como ‘wow, esto es como los Beatles y The Who’, pero también tenía una impronta muy fresca. Siento que marcó una renovación en la música inglesa. A mi me gustaban los Beatles de toda la vida, y Depeche Mode, The Cure, los Smiths, Morrissey. Había escuchado a Blur con There ‘s no other way, y de repente aparece esta canción y digo, ‘¿quién es esta banda?’. Cuando me llegó el disco, me empecé a encantar con esta cosa rockera, cruda, psicodélica. La forma de cantar de Liam Gallagher me recordaba 100% a Lennon, pero no era como ‘esto es una copia’, sino que es algo nuevo de algo que ya existió como ‘la semilla inmortal’, esta teoría que tiene Jordi Balló. Es como lo mismo. Aquí hay una semilla, pero de esta semilla se hizo otra cosa distinta.

b) Siento que es un disco que hay que escuchar de corrido sí o sí, sin saltarse canciones; disfrutar de la carátula, súper buenas las fotos del librito, las letras. Me encanta Rock ‘n’ roll star. Me gusta mucho Supersonic, encuentro que es como el I am the walrus rockero de los 90. Y me encantan Married with children y Live forever. Pero si tuviera que elegir una sola, me quedo con Married with children. La encuentro así como muy melancólica.

c) Quizás muchos van a decir que el mejor disco de Oasis es el (What ‘s the story) morning glory? Puede que las canciones sean más maduras, un disco que representó a lo mejor una definición del sonido de Oasis, pero yo elijo el debut de todas maneras porque soy nostálgica de esa época. Creo que es el mejor disco de Oasis porque llegó en un momento importante para mi, sensible en mi vida. Tenía 20 años.

*Rainiero Guerrero / director radio Futuro

a) Es un muy buen álbum. Sin duda alguna que está entre los grandes álbumes debut, así como el debut de los Doors, de Guns N’ Roses.

b) Rock ‘n’ roll star. Es como una declaración de principios y de toda la historia que vino. Salida, ruptura, nuevas formaciones, y los hermanos Gallagher como eje central de la historia de Oasis. En esa letra se define muy bien el camino, los parámetros de lo que va a ser la carrera de Oasis. Y ahí está en esa letra como bienvenida. Esto somos, y esto vamos a ser siempre.

Y también, ojo, son fundamentales de un lado mucho más entretenido del rock; no tan serio, no tan grave como fue el grunge en EEUU, que le dio como un peso dramático al rock. Oasis y todo este surgimiento del Britpop, este orgullo de los británicos, le dio colorido al rock. El Britpop tiene mucha más repercusión y legado hasta hoy que el grunge. No sé cuáles son las ramificaciones claras del grunge, pero en el Britpop me parece que están bien claras. Hay muchas bandas que han seguido el camino y se inspiraron en esto.

c) (What ‘s the story) morning glory? es el mejor disco o el que más me gusta, mucho más contundente. Las canciones de ahí son las que finalmente hicieron mundialmente grande a Oasis. Se concreta y se solidifica el trabajo hecho con el primero; una banda absolutamente decidida a reforzar ese camino. Quizás el mérito que tiene el primer disco es que sembró el camino que ya Oasis tenía clarito.

*Sergio Lagos / periodista y animador

a) Qué increíble, 30 años, no lo puedo creer. Me acuerdo que me tocó comentarlo en el Extra Jóvenes como mi primera presentación. Me hace mucha referencia como a la búsqueda sonora que había en todo el planeta, porque eran tantos, tantos, tantos discos distintos y buenos y diferentes y de tantos estilos, y claramente esta banda logró acuñar una sonoridad que recogía tantos elementos británicos y de la cultura del rock, que los hace tremendos desde el arranque. Me impresionaba mucho cómo sonaban las guitarras, como el wah-wah se hacía parte de la distorsión, como lograron revitalizar también cierta sonoridad presente por supuesto, pero la llevaron al mainstream fulminantemente.

b) Rock ‘n’ roll star.

c) A mi me gusta más el Be here now (1997), donde aparece D ' you know what I mean.

*Cristián Arroyo / vocalista de Canal Magdalena

a) Es un álbum en extremo trascendental, más que por su valor artístico (que de todas formas lo tiene), porque con su irrupción se consiguieron dos cosas generacionalmente de enorme importancia: la primera es que, a nivel de industria, desplazó y en definitiva terminó sepultando a toda aquella camada grunge que venían llenando los oídos de la gente de depresión y odiosidad más bien propia de un adolescente yanqui, y a cambio devolvió frescura al rock, con un cerebro creativo como el de Noel, y un contundente frontman rockstar, como no lo había desde los 70 probablemente, y que nos llevan divirtiendo 30 años aportando actitud, música y estética superlativa a las siguientes generaciones.

Y la segunda, es que este disco es consecuencia de la influencia de maravillosos artistas predecesores de Oasis. Así, al escuchar el Definitely maybe uno percibe la reivindicación no solo de The Beatles, sino que Stone Roses, Sex Pistols, Happy Mondays, etc. Es una banda que se hace cargo del legado de lo mejor de la historia del rock.

b) Supersonic. Fue el primer single y tal vez la canción menos Britpop del álbum. Pero suena a himno, a estadio, a hacerse cargo de una generación y encabezarla. Y están presentes todos los elementos que los distinguieron privilegiando la potencia por sobre el virtuosismo, lo radical por sobre lo rebuscado. Guitarras potentes, algo de psicodelia. Y la voz de Liam, una declaración de conquista del mundo.

c) No sabría decirlo, voy pasando por favoritismos y en una época me puede gustar más algún disco que otro. Si creo que es el más importante por como posicionó a la banda y la instaló en la industria y en el corazón de toda una generación, por cómo abrió el mercado, y por cómo marcó el sonido futuro de miles de bandas alrededor del planeta.

*Nuno Veloso / periodista musical

a) Es un puñetazo. Es el sonido mismo de la confrontación, una banda pendenciera de jóvenes de clase baja, con nada que perder y una actitud de devorarse al mundo. No en retaliación ni en búsqueda de justicia, sino que simplemente con la convicción de estar vivo. No se trata de hacer lo correcto, sino de hacerlo. De hacerla, si se quiere. Es un cambio de paradigma y de juego que entró a la cancha dando empujones tras el suicidio de Cobain. Basta de la autocompasión del grunge -a esas alturas ya sonando más a parodia que a dolor real-; he acá dos tipos que no tenían trabajo ni sabían qué iban a comer al fin del día y sin embargo tenían el impulso de vivir y luchar por la vida misma. Rock ‘n’ roll star, Supersonic y Live forever son clásicos sempiternos por lo mismo: no hay excentricidades ni jugadas intelectuales, no hay segundas lecturas, son directas y se entienden en cualquier lugar del mundo y época: vive todo, y a toda costa. No por no tener nada, significa que no eres nadie. Noel Gallagher tenía clarísimo a lo que venía. “You gotta make it happen”, dice arriba de una guitarra robada a T-Rex en Cigarrettes & alcohol. Punto.

b) Entre Supersonic y Live forever; la primera porque Oasis, a pesar de estar conscientes de no inventar la rueda -tienen el mismo descaro y actitud que los Sex Pistols- saben que no se trata tanto de hacer algo nuevo, sino de hacerlo uno a su manera: “tienes que ser tú mismo, no puedes ser nadie más”. Muy distinto a un Cobain que se lamenta diciendo “me odio y quiero morir”. La voz de Liam es el sonido de la convicción. Sabe que suena como Lennon en Instant Karma! (we all shine on) y no le importa. No hay nadie que cante más convencido de tener la razón aunque diga una sarta de disparates entre líneas, unas citas a las letras de los Beatles y unos aforismos para la posteridad asomando la cabeza. Live forever es la consciencia plena de estar en el momento y vivir como si no tuviera final. Cuando estás en la cresta de la ola, nada más existe. El tiempo se detiene, y la canción es en mi opinión la canción de Oasis que más se sostiene en el tiempo por lo mismo. Transmite la sensación de estar vivo.

c) Es el mejor. Simplemente porque, si tuvieras que definir a la banda en un disco, sería este. Morning Glory tendrá hits más radiales y mayor alcance mainstream, más refinación, pero pecará de ser demasiado pensado en retrospectiva… una falta que en todos los discos posteriores se fue haciendo costumbre en diferentes niveles. Oasis siempre fue mejor cuando no lo pensaba mucho.

*Sergio Cancino / periodista y escritor

a) Un debut ejemplar. Fue como un relámpago: inesperado, eléctrico y sorprendente; un sonido crudo que permite que las canciones crezcan con furia incontenible, como en Rock ´n´ roll star, el groove hipnótico de Columbia, y la explosiva Bring it on down. Está lleno de tremendas canciones e incluso la más débil -Digsy´s dinner- tiene cierto encanto callejero. Era una época en que la inspiración de Noel Gallagher como compositor estaba en las nubes: hasta los lados B, incluidos en recopilaciones y ediciones expandidas del álbum, son de alta calidad, como Fade away, Sad song y Half the world away. Y, por supuesto, Whatever, ese single suelto y muy Beatles que anticipó lo que harían en (What´s the story) morning glory?

b) Además de las monumentales Supersonic y Live forever, mi favorita es Slide away. Aparece casi al final del disco y refresca ese tramo con su desesperación épica, y una muestra de fragilidad emocional en medio del torbellino de guitarras. Es una temprana demostración de las sutilezas interpretativas de Liam Gallagher como cantante.

c) Es el mejor. (What’s the story) morning glory? tiene las canciones más populares y los convirtió en estrellas mundiales, pero Definitely maybe es más consistente y único: es la fundación de la identidad de la banda, sin ambiciones de posteridad. Ahora, si dejamos de lado las ventas, rankings e impacto generacional, creo que Don´t believe the truth (2005) es musicalmente más expansivo y hermoso.

*Blanca Lewin / actriz y conductora

a) Irrumpió con mucho rock & roll, tiene mucho de guitarras de los Rolling Stones, y ese espíritu de salir a ser un rockstar a la vida me impactó mucho. Es un disco esencialmente rockero, si bien son todos los de Oasis, pero este creo que tiene la actitud más rocanrolera de todos.

b) Mis canciones favoritas son los singles. Soy muy radioescucha y mucha música me entra por ahí. Rock ‘n’ roll star abre el disco muy bien, Live Forever es como un himno generacional, y Supersonic creo que es mi favorita. Pero si tuviera que escoger una canción que no es de las típicas que suenan en la radio, me gusta mucho Columbia. Tiene un tiempo y un ritmo que de alguna manera me lleva a viajar.

c) No sé si Definitely maybe es el mejor disco de Oasis, creo que tienen muchos discos muy buenos, pero me gusta más el (What ‘s the story) morning glory?. Llevan el Definitely maybe a otro nivel, marca una época muy clara y emocionalmente me conecto mejor con esas canciones, y el (What ‘s the story) morning glory? cumple 30 años el próximo año, así es que nos vemos el 2025 para celebrar.

*Pato Cuevas / periodista y conductor

a) Es bueno el disco, es súper entretenido, hecho con desparpajo, como con suciedad. Se me ocurre que está producido así como medio en la onda garage, sin ser de esa generación garage, pero suena muy sucio, con mucho efecto en las guitarras, y tienen muy buenos riffs. Eso es lo que más me gusta del disco. Se escucha de punta a cabo con bastante soltura. De hecho yo creo que como tiene singles o tiene canciones tan reconocibles, a veces uno se olvida de escucharlo de comienzo a fin, como tradicionalmente se escuchaba en los discos. Creo que haciendo ese ejercicio uno se encuentra con sorpresas de un disco súper parejo en términos de composición con canciones que han resistido bien el paso del tiempo.

b) Me gusta Cigarettes & alcohol, porque es como es la canción emblema de Oasis. Plagian elegantemente una canción preexistente, en este caso Get it on de T-Rex en el comienzo y después se convierte en otra cosa, se convierte en una canción propia. Las mejores canciones de Oasis siempre hacen eso, parten como que fuera una canción conocida y se convierten en otra. Yo creo que esa jugada, ese robo, esa cuestión callejera que tiene en una postura artística los hace muy característicos. También creo que es una canción que en su composición, en su letra, recoge un estado de ánimo también. Es una foto del momento, como muchas buenas fotos de esos 90.

c) No sé cuál es el mejor disco de Oasis, no sabría responder, no soy un fanático consabido de la banda. Si me hacen elegir entre Oasis y Blur, prefiero Blur. Pero tienen muy buenos discos, y este es un muy buen disco. El disco más despreciado por la banda, el Be Here Now del 97, ese me gusta mucho. El (What ‘s the story) Morning glory? también es un súper discazo y es súper difícil elegir. En cuanto a carrera solista, prefiero a Noel por sobre Liam, si es que uno tiene que hacer comparaciones odiosas.

*Humberto Sichel / periodista y conductor

a) Para mí fue un remezón. Cuando salió era un adolescente y rápidamente empecé a buscar información, quiénes eran estos hermanos y quién tocaba la guitarra. Es indiscutible que es un gran debut, soberbio en varios sentidos y, a pesar que no descubren la pólvora, para mi siempre es mejor escuchar grandes canciones (independiente de su estilo), a digerir novedades o extravagancias que no terminan de convencer.

b) Rock ´n´ roll star. Para mí, esta carta de presentación es como si los Gallagher te dijeran “aunque no lo sepas, nos estabas esperando. Acá tienes algunos himnos para que nos empieces a conocer, porque nos vamos a tomar el mundo… y si no nos crees, no nos importa; siéntate y espera”.

Live forever: mi favorita del disco, por lejos. No solo me gusta la melodía, sino que la forma de cantar de Liam en esta canción (muy Lennon) muestra a cabalidad el desparpajo con el que enfrenta las cosas, y que fuimos conociendo rápidamente. Además, la letra es de mis favoritas de Oasis, porque podríamos mirarla desde una perspectiva de indiferencia o desde la autoaceptación o perdón, que es la que me gusta más y me parece más luminosa.

c) ¿Si es el mejor disco de Oasis? Lo mejor es que no. Es un debut gigante, con canciones memorables (y que a mi me permitió salir un poco del grunge y el rap con el que estaba pegadísimo), y una imagen que refrescaba la industria. Pero la respuesta para saber si una banda está para grandes cosas, es escuchar qué sigue después de un gran disco. Y si el que viene es mejor aún, podemos hablar de un clásico. Para mi (What’s the story) morning glory? es eso y, por lo mismo, el mejor disco de Oasis.

*Marisol García / periodista y escritora

Las conmemoraciones en la música no siempre sirven para volver a aplaudir lo que merece la reescucha, sino también para tomar en cuenta lo exagerado que pudo haber sido el entusiasmo ante lo que el paso del tiempo va mostrando en una dimensión más justa (y opaca).

Ahora tenemos la distancia suficiente para ver que en 1994 aparecieron discos magníficos y de verdad influyentes (de Portishead a Beastie Boys, de Jeff Buckley a Johnny Cash), junto a los cuales el 30° aniversario del Definitely maybe de Oasis merece, a lo más, un brindis de recuerdo como el que haríamos en nombre de un bar que alguna vez estuvo de moda, pero que nadie añora reabrir.

Fue un disco rodeado de un enorme ruido en medios, pero por razones extramusicales, suficientes para hacernos creer que escucharlo era sintonizar con los tiempos.

Todos sus singles recuerdan a otras canciones británicas previas (y mejores), y ejemplifican la principal característica de la banda: su gran habilidad en el revivalismo; en lograr que suene muy bien lo que, más que creación ingeniosa, son citas y reiteraciones. Además de ser rápido con las melodías, Noel Gallagher es un gran entrevistado; un entusiasta de la música con muy buen gusto y agudeza. Pero también un letrista terrible y un compositor sin capacidad de sorprender.

*Juan Carlos Ramírez / periodista y escritor

a) Noel Gallagher y la banda eran capaces de hacer grandes canciones con los mínimos recursos. Es decir, con letras escritas en el estudio cinco minutos antes y sin sentido, pero que adquirían sentido cuando tú escuchabas la canción. Creo que una de las pocas excepciones era Live forever, pero casi todas las otras canciones estaban hechas a partir como de un La Mayor, con solo en escala pentatónica y sin muchas variaciones de los típicos acordes del glam o del blues incluso, o del rock and roll. Un sonido que no tenía nada de electrónica como todas las otras bandas de Manchester que trataban de abrazar la música bailable con el rock. Y eso hace que el disco sea algo inigualable. Yo creo que era por el excelente oído de Noel Gallagher y que era capaz, y esto es como lo importante tal vez, que dentro de esa pobreza de recursos el tipo agarraba estribillos de otras canciones, de un spot de Coca-Cola, de una canción de T-Rex y no le importaba nada. Y zafaron. Y como esa pillería -que la banda era muy orgullosa de ser working class y de hacer ese tipo de cuestiones-, lo llevó súper lejos y me parece que es un hito dentro del rock inglés.

b) Slide away y Live forever, porque anuncian que el grupo, y sobre todo Noel Gallagher, podía llegar más lejos que con esta fórmula. Slide away tiene una guitarra y la idea de la letra, que todo lo malo desaparezca -así lo interpretaba yo-, era algo de una sensibilidad que uno no se espera en alguien que en la primera canción dice, esta noche quiero ser una estrella de rock, que es algo tan infantil, ¿no? Es una sensación más adulta. Como que el disco recorre también eso. ¿Qué pasa después que eres estrella del rock & roll?

Live forever muestra una capacidad, un optimismo. Yo no creo que Oasis sea una banda totalmente opuesta a lo grunge o al rock de esa época, al rock estadounidense, que tendía más a la melancolía. Yo creo que Oasis tiene melancolía pero procesada de otra manera. Es decir, salir adelante, enfrentar todas las cosas más que perderte dentro de eso. Live forever estaba dedicada a John Lennon, pero también se la han dedicado a Kurt Cobain. Y Noel, creo, me puedo equivocar, pero me quedó esa idea de que la canción está pensada para esa gente que tú admiras, pero que no quieres saber tanto de ellos. No quieres saber las cosas feas que tienen, y que lo importante es trascender. Ese mensaje me parece muy adulto, muy bueno.

c) Creo que el mejor disco de Oasis está entre (What ‘s the story) morning glory? y Be here now, con todos los errores que tienen ambos. Ahí realmente llegan como a lo máximo de este proyecto que comienza con este disco, la idea de la guitarra como el propulsor de la canción. Acordes mínimos pero también harto cuidado con la melodía, era como la mezcla entre Champagne supernova, que es puro La nomás, pero Don’t look back in anger que tiene todo ese juego con el Do, con el La mayor, que es como un himno, es como una canción de Fernando Ubiergo, es como una canción de OTI, que es como lo que hacían los Beatles. Y yo creo que la gente evidentemente era la influencia obvia, pero también Gallagher decía que esta canción podría haber postulado Eurovisión. Pero si tuviera que quedarme con el mejor yo creo que el que más representa ese momento único es (What ‘s the story) morning glory?

*Rodrigo Ulloa / periodista y conductor

a) El álbum es la raja para mí. Un gran disco, sobre todo por su desfachatez, que fue lo que después hizo grande a Oasis. Mezclar música popular con desfachatez es peludo, es súper difícil, y eso fue lo que me sedujo -mucho- al principio.

b) Live forever, porque se la dedicaron a Maradona y porque fue la primera canción que aprendí a tocar en guitarra.

c) Creo que (What ‘s the story) morning glory? es mucho mejor, pero me quedo con Definitely maybe porque abrió una puerta. En esa época la música británica, la música alternativa, se estaba volviendo o estaba rotando a un mundo mucho más esnob. Y estos sacaron música popular, sacaron la metralleta y hit, hit, hit. Eso fue lo que más me gustó de Oasis, del disco. Tenía como 13 años y me volvió loco.