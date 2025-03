Cómo Oasis prepara su esperado regreso (y lo que veremos en Chile)

El retorno de Oasis va tomando forma. Con su ya anunciada gira de regreso -que incluye una parada en Chile, para el 19 de noviembre de este año-, el conjunto ha seguido sigilosamente con sus planes, muy en el estilo Gallagher. De acuerdo al sitio especializado New Musical Express (NME), el grupo ya tendrá su alineación 2025 confirmada. Si bien, la banda no lo ha dado a conocer de manera oficial, lo cierto es que el NME asegura basarse en fuentes cercanas al grupo.

Así, Oasis 2025 estará liderado, como siempre, por los hermanos mancunianos Noel y Liam Gallagher. A ellos, se les unirá un elenco que mezcla nombres antiguos y nuevos, mezclando las diferentes etapas del conjunto.

El primero que acompañará al grupo, y es un nombre que comenzó a sonar casi de inmediato apenas se confirmó la reunión, es el de Paul “Bonehead” Arthurs. Guitarrista, aunque también toca el piano. Con 59 años, también mancuniano, se trata de uno de los miembros originales de la banda, y con los Gallagher estuvo presente en los discos fundamentales: Definitely Maybe (1994), (What’s the Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997) e incluso alcanzó a participar de los inicios de Standing On The Shoulder Of Giants (2000), que finalmente no grabó por dejar al grupo en 1999.

Luego, y tras intentar unos proyectos musicales propios sin ningún éxito, tuvo un breve paso por Beady Eye, en 2013, el proyecto de Liam Gallagher posterior a Oasis, reemplazando al guitarrista Gem Archer. Tras el fin de esa banda, se unió como parte de la banda de soporte de Liam como solista.

Paul "Bonehead" Arthurs

Otros dos nombres son los de Gem Archer (58) y Andy Bell (54), en guitarra y bajo, respectivamente. Ambos británicos (Archer, inglés; Bell, galés) fueron parte de la segunda etapa del grupo, a contar de 1999, con el proceso de grabación y publicación de Standing On The Shoulder Of Giants. En ese año, entraron al conjunto reemplazando a “Bonehead” Arthurs y a Paul “Guigsy” McGuigan y el sonido del quinteto se hizo algo más sicodélico.

Al momento de poner el pie en Oasis, tanto Archer como Bell eran músicos de recorrido. En los 90, Archer había liderado a la banda Heavy Stereo, la que con un sonido deudor del glam intentó subirse a la ola del Brit Pop, aunque se quedaron más en un puesto secundario. Tras solo un disco, Archer aceptó el llamado y se unió a Oasis en 1999. Por su lado, Bell tenía un nombre bien ganado como uno de los puntales de la banda indie inglesa Ride, como parte del sonido más abrasivo de inicios de los 90 en lo que se conoció como el shoegaze. En el conjunto, Bell tocaba guitarra y compartía créditos compositivos con su socio Mark Gardener (aunque Bell era el compositor principal). Tras el fin de la primera etapa de Ride, en 1996, Bell quedó desocupado y se unió a Oasis.

Andy Bell y Gem Archer

Luego del fin de Oasis, en 2009, Archer y Bell se quedaron acompañando a Liam Gallagher en el proyecto Beady Eye, junto al último baterista del conjunto, Chris Sharrock. Sin embargo, para esta gira el hombre tras la nave será otro. Se trata del baterista Joey Waronker (56) el exclusivo nombre nuevo para esta ocasión y el único no británico, puesto que es estadounidense.

Waronker, californiano, es un productor e instrumentista que también cuenta con amplia experiencia en la primera línea de la música. Ha tocado con Beck, REM, Elliott Smith y Roger Waters, además de ser miembro de la banda Atoms For Peace de Thom Yorke. Su cercanía con los Gallagher tiene que ver con Liam, puesto acompañó a este en la gira que hizo en 2024 junto con John Squire (ex Stone Roses) promocionando el álbum que ambos publicaron el conjunto, con el nombre Liam Gallagher John Squire.

Joey Waronker

Pero esto no es todo. Según informa el NME, esta nueva gira dará material para la realización de una película, la cual será llamada Live ‘25, será creada y producida por Steven Knight, el nombre detrás de Peaky Blinders. Aún no se ha publicado ninguna fecha de lanzamiento ni más detalles, aunque sí se sabe que será distribuida por Sony Music Vision. Esto en la línea de otros registros audiovisuales de las presentaciones en vivo del grupo, como There and then (2001), Familiar to Millions (2000) o el documental Lord Don’t Slow Me Down (2007), sobre la etapa final del conjunto.