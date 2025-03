“Aún la amo”: la confesión de Álvaro Henríquez luego de dedicarle una canción a Julieta Venegas en el festival REC

Los Tres ofrecieron la noche de este sábado 15 de marzo uno de los shows más sólidos del festival REC que partió en su primera jornada en el Parque Bicentenario de Concepción, totalizando 175 mil personas, un récord para la década de existencia del evento gratuito.

El cuarteto penquista apeló a sus recursos de siempre para revalorizar su historia, en lo alto nuevamente desde que reunieron a su elenco original desde principios de 2024: virtuosismo instrumental, talento melódico, oficio escénico y un catálogo que ya figura con letras mayúsculas en el cancionero nacional.

Despegaron como Somos tontos, no pesados, esa suerte de tarjeta de presentación de su debut homónimo de 1991 -precisamente el track que abre el trabajo-, para después desenfundar Sudapara, Gato por liebre con final electrizante entre las guitarras de Álvaro Henríquez y Ángel Parra, La torre de Babel, Hojas de té y Tírate.

Hasta ahí, un libreto más menos conocido y habitual. Sin embargo, sobre la primera parte de la cita, Henríquez tomó el micrófono y despachó uno de los momentos más comentados de la velada: “La siguiente canción se la dedico a la querida y amada Julieta Venegas”. Luego de esas palabras, junto a su agrupación interpretó el clásico Amor violento. La audiencia estalló en aplausos y gritos.

La balada, perteneciente también a su primer título, se la dedicó a la cantautora mexicana que fue su esposa a fines de los 90. Se conocieron hacia 1998 y pusieron fin a su relación en el 2000. Eso sí, posteriormente Henríquez la ha invitado a algunas presentaciones en solitario y en general nunca han hablado con rencor del otro en entrevistas.

Las palabras de Álvaro Henríquez hacia Julieta Venegas

Tras su presentación en REC, los cuatro músicos tuvieron un encuentro con los medios presentes. Ahí, Culto le preguntó al cantante por su emotiva dedicatoria, a lo que contestó: “Aún la amo. La quiero. ¿Eso querías saber?”.

Luego siguió: “(Esto nació) porque la vi antes. Nos saludamos. ¿Querís que te diga exactamente lo que me dijo? No, no es posible”. (ve aquí el video con el momento de su respuesta)

Venegas estuvo presente durante la jornada del sábado en el evento, momento en el que se juntó con el chileno; este domingo 16 se presentará a las 19.30 horas en el escenario Vans, en la segunda jornada y final del festín musical.

La mexicana también se reencontró en el backstage de REC con Ana Tijoux, con quien compartió y conversó de forma efusiva. Ambas en 2007 lanzaron el exitoso single Eres para mí.