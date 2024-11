Oasis vuelve a Chile en 2025: ¿qué esperar del regreso de los hermanos Gallagher?

A partir de hoy, vamos caminando hacia atrás hasta llegar a noviembre del 2025. En casi un año más, Oasis firmará su cuarto show en nuestro país -en el Estadio Nacional- y se generan las lógicas expectativas al respecto. Tras una separación de 15 años, la banda de los hermanos Liam y Noel Gallagher retorna como el estandarte de una generación, y así lo creen los especialistas en música popular.

Al teléfono con Culto, el periodista Sergio Cancino comenta: “Yo creo que es el regreso de un catálogo impecable, generacionalmente muy emotivo, y una avalancha de rock eléctrico como creo que hace rato no se ha visto”.

Un violento altercado y una guitarra rota: la pelea de los hermanos Gallagher que provocó el quiebre de Oasis hace 15 años

Por su lado, la periodista Bárbara Alcántara asegura: “Si todo sale bien y logramos tenerlos en el Estadio Nacional el próximo año las expectativas se traducen en una retromania (citando a Simon Reynolds) noventera. Tal como hizo Liam Gallagher la última vez que estuvo en Chile el 2022, es probable que sea un show basado en éxitos de los discos Definitely Maybe (1994) y (What’s the story) Morning glory (1995). Además de apelar a esta nostalgia por el brit pop, tendencia que ya se inició con el regreso de Blur y Pulp, el foco de atención también estará puesto en ver a los Gallagher una vez más sobre el mismo escenario. Algo que para muchos puede parecer intrascendente pero es aliño para la cultura pop. Es parte del rock and roll y es divertido”.

También se pronuncia Rainiero Guerrero, el director de Radio Futuro: “Tengo una expectativa bastante moderada, si todo se cumple a la normalidad, y todo se gesta en términos legales, debiera salir todo bien, a la altura de estos regresos. Es una banda que pertenece al siglo XX, que la vimos crecer, es relativamente contemporánea, eso es lo que hace expectante: el volver a presenciar algo que pudimos ver en su momento”.

Esto último, para Guerrero juega a favor y en contra. “Uno sabe lo que es Oasis en vivo, ese es el ‘desde”, y de ahí para arriba. Uno esperaría que esté a la altura de una gira mundial grandiosa, espectacular, como las giras gigantes que hace U2. No me imagino menos que eso. Todo esto pensando en cómo funciona el gran negocio de los regresos en todo el mundo”.

Foto: Oasis.

Un asunto importante a la hora de este regreso es: ¿cómo se inserta Oasis en esta avalancha de retornos que se ha visto en la música popular? Cancino sostiene: “Uno ya perdió la ingenuidad, el factor económico es central en este tipo de reuniones más allá de la motivación de instalarse en la historia, que es algo que a los Gallagher siempre les ha interesado mucho. Su rol en la historia. ‘Esto es bíblico’, ‘Esto es historia’, son frases de ellos en sus grandes triunfos. Lo que a cualquier fan le interesa es que se mantenga una buena energía y la banda no se desintegre rápidamente en este regreso”.

Bárbara Alcántara asegura en este punto: “El factor económico debe pesar y mucho, porque para ampliar la gira a Sudamérica es porque los Gallagher quieren facturar”.

Rainiero Guerrero señala: “Yo creo que hay un poco de todo, tampoco podemos ser tan ingenuos de que esto es solamente amor al arte. Yo creo que en cuanto a las prioridades, lo primero es la buena onda, si hay ganas de hacerlo, es el ‘desde’, y si no hay ganas, da lo mismo la plata. Después viene esto que se anunció, una gira mundial, eso es mucha plata. Hay un todo. Afortunadamente, esta gira encuentra a los hermanos Gallagher en buena forma para darle vida a sus clásicos”.

“Creo que este es el momento, ahora que ya pasaron los 50 años. O es ahora, o ya después es muy tarde. Me parece que se suman a esta fiebre de forma inteligente. Es una satisfacción para los fans, y también para ellos en términos económicos, que es algo no menor”, y que ayuda a seguir consolidando el nombre de Oasis como una de las últimas bandas de rock que salió desde Inglaterra en los 90″.

Otro punto a considerar es que la gira de retorno incluya -eventualmente- un nuevo álbum del conjunto mancuniano, como una forma de dale sustento artístico. Sin embargo, nuestro entrevistados son escépticos al respecto. Sergio Cancino dice: “Va a depender mucho del set que armen para la gira. Si se concentran en sus dos primeros álbumes y eso tiene mucho éxito, lo más lógico sería que un nuevo disco retomara ese sonido fundacional, y no fuese un disco de tanta exploración como Don’t believe the thurth, que es uno de los que más me gusta. Siento que aventurarse mucho en alguna exploración puede resucitar las tensiones entre los Gallagher”.

Por su lado, Bárbara Alcántara señala: “Si la gira viniera sustentada con un disco nuevo, el hecho de facturar también sería preponderante pero tendría otro objetivo que es el de la promoción. Sin embargo no hay luces de que ambos estén en etapa de composición y si ya se sabe que ni siquiera van a viajar en el mismo avión, dudo que puedan encerrarse a componer o más bien que Liam se adecúe a las composiciones de Noel. De todas maneras con un nuevo disco la gira tendría un peso distinto y pasaría de ser sólo la entretención y nostalgia”.

Un violento altercado y una guitarra rota: la pelea de los hermanos Gallagher que provocó el quiebre de Oasis hace 15 años

A Rainiero Guerrero la idea no le gusta: “Siempre he sido de que la idea de los regresos son como lo hizo The Police. Para mí, son el ejemplo de cómo se tienen que hacer los regresos. La música está hecha, los grandes discos ya fueron hechos. Ellos entendían que la gente quería escuchar esas canciones clásicas, giraban un año, y luego se iban para su casa. A mi entender, las bandas como esta ya hicieron sus grandes canciones. Está bien, es suficiente. No soy muy amigo de los regresos con disco nuevo, es demasiado el riesgo”.

“Hoy en el mundo de las redes sociales y la comunicación hiperconectada un buen disco o un mal disco tiene demasiado feedback, eso genera expectativa. Cuando te sientas a tratar de hacer un disco, inevitablemente lo van a comparar con (What’s the story) Morning glory? o con Definitely Maybe. Para este tipo de bandas, ese riesgo, me parece innecesario. The Police lo hizo bien, Soda Stereo, lo hizo bien. Para mí, ese es el modelo. Entiendo la parte artística si lo hacen, porque hay una cosa de querer mostrar algo nuevo, es legítimo, pero como público y como periodista, me parece un riesgo innecesario en el caso de bandas que ya están en la memoria”.