“Posee una belleza oscura” y “es un viaje desafiante”: la crítica se rinde ante el nuevo disco de The Cure

“Este es el fin de cada canción que cantamos”, así comienza Songs Of A Lost World, el decimocuarto álbum de estudio de la banda británica The Cure lanzado el pasado 1 de noviembre, que para muchos simboliza una melancólica despedida.

Se trata del primer disco de la banda en 16 años y uno de los más oscuros hasta la fecha, con ocho largos temas inspirados en gran parte por la muerte de los padres y hermano del compositor y vocalista de la banda, Robert Smith. Si bien The Cure nunca se caracterizó por ser un grupo que escribe canciones alegres, temas como The Lovecats, Frinday I’m In Love o Mintcar sin duda lograron transmitir una energía más pop a sus creaciones en su tiempo.

Ese no es el caso de Songs Of A Lost World, cuyas oscuras melodías funcionan como un testamento poético lleno de emociones relacionadas con la pérdida y la tristeza. “Posee una belleza oscura y con frecuencia se mueve de una manera que se siente diferente a cualquier cosa que hayan lanzado antes”, escribió The Guardian al respecto.

Algo similar profesa WhyNow, asegurando que “para los oyentes dispuestos a abrazar esta oscuridad, es un viaje desafiante pero increíblemente gratificante, que convierte la desesperación en algo profundamente resonante”.

El álbum comienza con Alone, una canción que Pitchfork describió como “una lección práctica sobre la forma en que la música rock puede envejecer con gracia” y termina con los 10 minutos de Endsong, una rememoración a las “esperanzas y sueños” del cantante de 65 años.

“Los The Cure de hoy no profesan ninguna necesidad de demostrar su vitalidad o relevancia. ¿Y por qué deberían hacerlo? A veces parece que todos eventualmente nos convertimos en The Cure, ya que las eternas (e inicialmente precoces) preocupaciones de la banda sobre la mortalidad, el envejecimiento y la duda inevitablemente gotean en nuestras vidas a medida que envejecemos y nos volvemos más frágiles”, escribe Pitchfork.

El resto de las críticas han seguido una línea similar. “Es tranquilizador que, todos estos años después, escriba canciones que se abren camino a través del barro para encontrar el doloroso romance en cada cosa condenada al fracaso”, escribe The Independent.

“Songs of a Lost World podría ser uno de los álbumes de rock que más se han retrasado de todos los tiempos”, asegura Rolling Stone. “Pero a partir de ahora, es solo el nuevo álbum de The Cure, y supera tanto las expectativas, que recalibra toda su historia”.

Si bien para muchos este álbum podría sonar como una despedida, en entrevistas pasadas, Robert Smith ha asegurado que no se trata de lo último que escuchemos de The Cure. El vocalista confesó a NME, que están trabajando arduamente en dos nuevos álbumes, agregando que “habiendo terminado este, el segundo está prácticamente terminado también”.