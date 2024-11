Muere a los 91 años Quincy Jones, nombre fundamental en la historia del pop

El músico y productor estadounidense Quincy Jones falleció el pasado domingo 3 de noviembre a los 91 años.

El deceso fue confirmado por el publicista del músico, Arnold Robinson, mediante un comunicado.

“Esta noche, con los corazones llenos pero rotos, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, expresó la familia en el comunicado difundido por Robinson.

Jones -compositor, trompetista, arreglista y director- colaboró con músicos de la talla de Frank Sinatra, Ray Charles, Ella Fitzgerald y Michael Jackson.

Estuvo detrás de la producción de Thriller, Off the Wall y Bad -todos éxitos colosales de Michael Jackson- y del sencillo benéfico We are the World.

Adicionalmente, reversionó al estilo swing el clásico de Frank Sinatra Fly me to the moon y estuvo involucrado en las bandas sonoras de las películas A sangre fría (1967), La huida (1972), El color púrpura (1985).

REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Su historia

Con una carrera musical de más de 65 años a sus espaldas, Jones fue trompetista, director de banda, arreglista, compositor y productor, y consiguió 27 premios Grammy.

Jones es el tercero, detrás de Beyoncé y Jay-Z, con más nominaciones a los premios Grammy de todos los tiempos (80 frente a las 88 de cada uno).

Más allá de su ingente producción musical como productor, arreglista y compositor (además de editar sus propios discos), el valor de Jones se encuentra en que abrió las puertas de la industria musical a la comunidad negra. Él fue empresario y figura indiscutible que siempre animó y promocionó a los músicos negros, sobre todo en una etapa de profundo racismo y segregación.

Adicto al trabajo de estudio y virtuoso en el manejo de egos delicados, dio forma a grabaciones de grandes del jazz como Miles Davis, produjo a Sinatra y reunió al conjunto de superestrellas que grabó en 1985 la canción benéfica We Are the World, el mayor éxito de su época, con un chileno como su escudero más leal: el productor Humberto Gatica, sobrino del rey del bolero, Lucho Gatica.

Esquina superior izquierda: Bob Dylan. Abajo: Cyndi Lauper. A la derecha: Dionne Warwick y Al Jarreau.

Jones también fue un prolífico escritor de partituras cinematográficas y coprodujo la película El color púrpura, así como el programa de televisión de los años 90 El príncipe del rap, que lanzó la carrera de Will Smith.

El círculo de amistades de Jones incluía a algunas de las figuras más conocidas del siglo XX. Cenó con Pablo Picasso, conoció al Papa Juan Pablo II, ayudó a Nelson Mandela a celebrar su 90 cumpleaños y una vez se retiró a la isla de Marlon Brando en el Pacífico Sur para recuperarse de una crisis nerviosa.

Los logros más duraderos de Jones fueron en colaboración con Jackson. Produjeron tres álbumes históricos —Off the Wall en 1979, Thriller en 1982 y Bad en 1987— que cambiaron el panorama de la música popular estadounidense. “Thriller” vendió 70 millones de copias, y seis de las nueve canciones del álbum se convirtieron en sencillos que entraron en el Top 10.

Su irrupción

Quincy Delight Jones Jr. nació el 14 de marzo de 1933 en Chicago. De niño, aspiraba a ser un gángster como los que veía en su barrio. Tenía 7 años cuando ingresaron a su madre en un psiquiátrico. Su padre, carpintero, se volvió a casar y trasladó a la familia a Bremerton, en el estado de Washington, donde el joven Quincy se dedicó a la delincuencia.

Jones dice que su interés por la música floreció en Bremerton, cuando él y unos amigos encontraron un piano después de colarse en el centro comunitario del proyecto de viviendas segregadas en tiempos de guerra donde vivían.

Experimentó con distintos instrumentos en la banda del colegio antes de decidirse por la trompeta y, a los 13 años, ya tocaba jazz, música popular y rhythm-and-blues en clubes nocturnos.

En Seattle, a los 14 años, Jones conoció a Ray Charles, un joven de 16 años que aún no era famoso y que le enseñó a arreglar y componer música. Jones ganó una beca en lo que se convertiría en la Berklee School of Music de Boston, pero renunció a ella para salir de gira con la banda de Lionel Hampton como trompetista adolescente a principios de la década de 1950.

REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

“La música era lo único que podía controlar”, escribió Jones en su autobiografía. “Era el único mundo que me ofrecía libertad . No tenía que buscar respuestas. Las respuestas no estaban más allá de la campana de mi trompeta y mis partituras garabateadas a lápiz. La música me hizo pleno, fuerte, popular, autosuficiente y genial”.

A finales de la década de 1950 realizó giras por todo el mundo patrocinadas por el Gobierno estadounidense con una banda organizada por el pionero del jazz bebop Dizzy Gillespie. Jones dirigió después su propia banda por Europa. Estaba muy endeudado a principios de la década de 1960 cuando aceptó un trabajo en Mercury Records de Nueva York, gracias al que se convirtió en uno de los primeros ejecutivos negros de una discográfica de propiedad blanca.

Los puristas del jazz le tacharon de vendido por hacer música pop, pero Jones dijo más tarde a la revista Rolling Stone que “la motivación subyacente de cualquier artista, ya sea Stravinski o Miles Davis, es hacer el tipo de música que quiere y que todo el mundo la compre”.

Jones también arregló el éxito de Sinatra “Fly Me to the Moon”, que el astronauta Buzz Aldrin reprodujo en una grabación de casete durante el primer alunizaje en 1969. Años más tarde, Sinatra le llamó “como un niño pequeño”, según dijo Jones a la revista GQ. “¡Tenemos la primera música en la luna!”, le dijo Sinatra.