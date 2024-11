Oasis anuncia su regreso a Chile con show en el Estadio Nacional

Se rumoreó durante semanas, pero ya es una realidad; Oasis pasará por Chile como parte del tramo latinoamericano de su gira de regreso, luego de 16 años desde su última visita.

El grupo liderado por los hermanos Liam y Noel Gallagher, nombre clave en el britpop de la década de los noventa gracias a éxitos como Wonderwall, Live Forever, Don’t look back in anger, entre otros, se presentará en el país el miércoles 19 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional.

Hasta el momento, la fecha en Chile se suma a las dos que realizarán en Buenos Aires (en el Estadio Monumental de River Plate) y otras dos en São Paulo (en el Estadio Morumbí). En total, suman 5 shows en Sudamerica, tras el tramo en que visitarán Australia, donde ya agotaron tres de cuatro shows dispuestos para la venta. Sin embargo, fuentes de la industria de los conciertos detalaron a Culto que eventualmente hay opción de una segunda fecha en caso de que se venda muy bien y se agote rápido la primera.

Debido al alto interés por entradas, que ya se ha registrado en los shows anunciados en Reino Unido y Norteamérica, habrá una preventa para los fans antes de que la gira salga a la venta la semana que viene. El registro para la preventa está actualmente abierto en el sitio web oasisinet.com hasta el miércoles 6 de noviembre a las 11am.

Oasis se ha presentado en tres ocasiones en el país, durante la primera parte de su carrera. Debutaron en marzo de 1998 con un recordado show en el estadio San Carlos de Apoquindo, como parte del Be Here Now tour. Regresaron años después, en marzo de 2006, esta vez presentándose en el Velódromo del Estadio Nacional, como parte de la gira promocional del álbum Don’t Believe the truth, ocasión en que los chilenos Los Bunkers fueron el show de apertura. Su última presentación en Chile ocurrió en mayo de 2009, apenas meses antes del quiebre, ocasión en que tocaron en el Movistar Arena. Esa vez el grupo que realizó el número de apertura fue Primavera de Praga.

Liam y Noel Gallagher anunciaron su gira de reunión en agosto pasado, coincidiendo con los 30 años de su disco debut Definitely Maybe. El regreso a los escenarios se concretará en el verano boreal de 2025, con una gira de estadios por Reino Unido e Irlanda. Luego cruzarán el Atlántico para el tramo norteamericano, regresarán a casa para hacer dos fechas en Wembley a fines de septiembre. Desde allí volarán a Australia. Hasta ahora, sus invitados como número de apertura serán el ex The Verve, Richard Ashcroft y la banda Cast, para los shows en Reino Unido e Irlanda y la banda Cage the Elephant, para el tramo norteamericano.

Los Gallagher, asimismo, han informado que no van a tocar en ningún festival, al menos en el año que viene. “A pesar de las especulaciones de los medios, Oasis no tocará en Glastonbury 2025 ni en ningún otro festival el año que viene”, dijeron en las redes sociales. “La única forma de ver a la banda actuar será en su gira mundial Oasis Live ‘25″.

Además, se ha detallado que para el tour, los Gallagher viajarán por separado y no concederán entrevistas, por temor a que la prensa les haga “preguntas intrusivas”, según explicó Liam.

La venta general de entradas para el show de Oasis en Chile comenzará el miércoles 13 de noviembre a las 11 de la mañana y estará disponible en Ticketmaster.cl

Mira a continuación las fechas de la gira de regreso de oasis

JULIO 2025 Viernes 4 Jul – Principality Stadium, Cardiff, UK (AGOTADO) Sábado 5 Jul – Principality Stadium, Cardiff, UK (AGOTADO)

Viernes 11 Jul – Heaton Park, Manchester, UK (AGOTADO) Sábado 12 Jul – Heaton Park, Manchester, UK (AGOTADO) Miércoles 16 Jul – Heaton Park, Manchester, UK (AGOTADO) Sábado 19 Jul – Heaton Park, Manchester, UK (AGOTADO) Domingo 20 Jul – Heaton Park, Manchester, UK (AGOTADO) Viernes 25 Jul – Wembley Stadium, London, UK (AGOTADO) Sábado 26 Jul – Wembley Stadium, London, UK (AGOTADO) Miércoles 30 Jul – Wembley Stadium, London, UK (AGOTADO)

AGOSTO 2025 Sábado 2 Aug – Wembley Stadium, London, UK (AGOTADO) Domingo 3 Aug – Wembley Stadium, London, UK (AGOTADO) Viernes 8 Aug – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edinburgh, UK (AGOTADO) Sábado 9 Aug – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edinburgh, UK (AGOTADO) Martes 12 Aug – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edinburgh, UK (AGOTADO) Sábado 16 Aug – Croke Park, Dublin, IE (AGOTADO) Domingo 17 Aug – Croke Park, Dublin, IE (AGOTADO) Domingo 24 Aug – Rogers Stadium, Toronto, ON (AGOTADO) Lunes 25 Aug – Rogers Stadium, Toronto, ON (AGOTADO) Jueves 28 Aug – Soldier Field, Chicago, IL (AGOTADO) Domingo 31 Aug – MetLife Stadium, East Rutherford, NJ (AGOTADO)

SEPTIEMBRE 2025 Lunes 1 Sep – MetLife Stadium, East Rutherford, NJ (AGOTADO) Sábado 6 Sep – Rose Bowl Stadium, Los Angeles, CA (AGOTADO) Domingo 7 Sep – Rose Bowl Stadium, Los Angeles, CA (AGOTADO) Viernes 12 Sep – Estadio GNP Seguros, Mexico City, MX (AGOTADO) Sábado 13 Sep – Estadio GNP Seguros, Mexico City, MX (AGOTADO) Sábado 27 Sep – Wembley Stadium, London, UK (AGOTADO) Domingo 28 Sep – Wembley Stadium, London, UK (AGOTADO)

OCTUBRE 2025

Viernes 31 Oct – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

NOVIEMBRE 2025

Sábado 1 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

Martes 4 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (EXTRA SHOW AGREGADO)

Sábado 7 Nov – Accor Stadium, Sydney, Australia (AGOTADO)

Domingo 8 Nov – Accor Stadium, Sydney, Australia (AGOTADO)

Sábado 15 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (RECIÉN AÑADIDO)

Domingo 16 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (RECIÉN AÑADIDO)

Miércoles 19 Nov – Estadio Nacional, Santiago, Chile (RECIÉN AÑADIDO)

Sábado 22 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (RECIÉN AÑADIDO)

Domingo 23 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (RECIÉN AÑADIDO)