Cuando Fernando Ubiergo se negó a almorzar con Augusto Pinochet

El pasado 17 de marzo, durante una ceremonia organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), el cantautor Fernando Ubiergo recibió el premio “Figura Fundamental de la Música Chilena”, uno de los mayores reconocimientos a la música popular en el país.

El evento contó con la presencia de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo. En su intervención, Ubiergo expresó su sorpresa y emoción por recibir esta distinción, entregada por sus propios colegas, destacando que en el pasado siempre había obtenido premios compitiendo en festivales.

Otro premio importante fue el que ganó en 1978, el cantautor alcanzó la consagración al ganar la Competencia Internacional del Festival de Viña con su tema El tiempo en las bastillas. Esta edición del evento fue especialmente memorable, ya que marcó la primera transmisión oficial en color de la televisión chilena y contó con la presencia de destacadas figuras internacionales como la actriz italiana Gina Lollobrigida y el músico Ray Conniff.

Tras su triunfo en la Quinta Vergara, Ubiergo vivió un momento bastante particular con el dictador Augusto Pinochet. El comandante en jefe del ejército lo invitó a almorzar al día siguiente de conquistar el escenario viñamarino. Fue su propio manager, Juan Mackenna, quien le aviso que había un auto con militares esperándolo abajo del edificio Diego Portales.

Mackenna se lo comentó en el hotel O’Higgins, donde Ubiergo alojaba tras su victoria en la Quinta Vergara. Ahí, mientras cientos de mujeres gritaban por él en el exterior, el representante le comentó: “Fernando, Pinochet te está esperando para almorzar”. Ubiergo venía saliendo de la ducha.

A pesar de las posibles repercusiones, el cantautor decidió rechazar la invitación, guiado por sus convicciones personales. Le dijo al edecán que estaba en el recinto, según relata en el libro Canción valiente de la periodista Marisol García: “Si yo voy a donde el presidente, de seguro voy a salir al balcón con él, y, al otro día, la mitad de los que están ahí afuera va a estar aplaudiéndome, y la otra mitad me va a estar pifiando. No quiero eso, señor. Yo soy músico. Agradézcale la invitación, me siento muy honrado, pero no voy a ir.

En rigor, una foto con Pinochet lo hubiera marcado de por vida.

En una entrevista con Eduardo Fuentes en Buenas noches a todos de TVN, el cantante recordó este tenso momento y señaló: “Sentía en mi corazón que no podía ir, y lo hice”.

Esta decisión le generó tensiones con su entorno profesional, que consideraba que su negativa podría afectar su carrera, sobre todo en TVN, controlada en ese entonces por militares.

“Mi propio entorno, la compañía de discos, en fin, yo creo que nadie teníamos conciencia plena (…) yo estaba reaccionando más bien desde mi intuición. Lo que estaba pasando en la vida real, lo concreto, es que tenía, los de la compañía de discos y otras personas me decían ‘la embarraste’, con esto se jodió todo, etc”, señaló.

“Yo nunca milité en nada, no pertenezco a nadie y nunca pertenecería (…) me siento muy identificado con muchas causas, pero no soy del tipo militante, ni ideológico, ni nada. Esta cuestión tiene que ver más que nada con humanidad, y con esas cosas. Entonces simplemente sucedió lo que sucedió y nada (…) Yo quiero ser super sincero Eduardo, no puedo decir esto como diciendo ‘mira qué orgulloso’ o ‘qué choro fui’, lo que sí es que no podría hacerlo de otra manera”, comentó.

La negativa de Ubiergo a reunirse con Pinochet no fue un hecho aislado en su trayectoria. Posteriormente, enfrentó situaciones adversas, como la censura de canciones en su segundo disco por órdenes superiores. Durante la producción de su segundo trabajo de estudio, titulado Ubiergo.

Este álbum incluía versiones de canciones de reconocidos artistas, además de una adaptación del Poema XV de Pablo Neruda. Sin embargo, se le solicitó eliminar cinco temas ya grabados, entre ellos Te recuerdo Amanda de Víctor Jara y La era está pariendo un corazón de Silvio Rodríguez.

El artista se opuso a esta medida, lo que llevó a que el disco fuera editado en una partida menor y sin distribución masiva, enfrentando una polémica mediática con la prensa de la época. Esta situación afectó su carrera en Chile, llevándolo a renunciar a su compañía discográfica IRT, y a considerar oportunidades en el extranjero, incluyendo una oferta para continuar su carrera en España.