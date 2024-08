Ovación y lágrimas: Angelina Jolie se emociona en el estreno de Maria de Pablo Larraín

Este jueves se produjo el estreno mundial de Maria, la película de Pablo Larraín sobre los últimos días de Maria Callas. El cineasta chileno llegó a la 81° edición del Festival de Venecia junto a Angelina Jolie, la actriz encargada de interpretar a la legendaria soprano.

Su paso por el certamen no dejó indiferente a nadie. Los fanáticos se agolparon para intentar obtener un autógrafo o una foto junto a ella y durante la conferencia la mayoría de las preguntas estuvieron orientadas a la estrella estadounidense, quien reconoció que antes del inicio del rodaje estaba “terriblemente nerviosa”.

“Pasé casi siete meses entrenando, porque cuando trabajas con Pablo, no puedes hacer las cosas a medias. Él exige, de la manera más maravillosa, que realmente hagas el trabajo y aprendas y te entrenes”, indicó, junto con recordar que el primer día que cantó en el set estuvo acompañada por sus hijos. “Estaba temblorosa. Pablo me hizo empezar en una pequeña habitación y terminar en La Scala (de Milán), por lo que me dio tiempo para crecer”.

La primera proyección del filme –que compite por el León de Oro– culminó con una ovación que se extendió por ocho minutos. Jolie se puso de pie junto a Larraín, quien la apuntó para que el público dirigiera los aplausos hacia ella. La protagonista de Maria no pudo evitar derramar lágrimas de emoción.

Los medios especializados apuntan a que se instala como temprana favorita para lograr una candidatura en la próxima edición de los Oscar. Ganó la estatuilla dorada a Mejor actriz de reparto por Inocencia interrumpida (1999) y fue nominada a Mejor actriz por El sustituto (2009).

La intérprete le restó importancia a esa posibilidad cuando fue consultada por la prensa. “Para mí el punto de partida para saber si lo hice lo suficientemente bien son los fanáticos de Maria Callas y aquellos que aman la ópera, y mi miedo sería decepcionarlos”, explicó.

El largometraje llegará a Estados Unidos a través de Netflix, compañía que aún no define fecha de estreno. Además, ayer se confirmó que la cinta cerró nuevos acuerdos para su lanzamiento en cines en Latinoamérica y Europa.