Cómo el álbum Pies descalzos salvó la carrera de Shakira del fracaso

Hace seis días, Shakira confirmó su concierto en Chile en el Estadio Nacional. Horas antes, la colombiana lanzaba pistas en sus redes sociales. “Latinoamérica los extraño... ¿me acompañan otra vez?”, era la descripción del video, en donde aparecía la artista cantando Antología, uno de los grandes éxitos de Pies descalzos (1995), en compañía de Luis Fernando Ochoa, productor y su amigo desde los inicios de su carrera.

Eso encendió las alarmas de los fanáticos y, por su puesto, reavivó la nostalgia por los primeros años de la barranquillera. “Escribimos su primer álbum cuando tenía 17 años—dijo Ochoa en el video— yo tenía 26. Estábamos hasta las 4 de la mañana todos los días. No sabíamos lo que estábamos haciendo, escribimos un álbum en dos semanas”.

Ochoa se refiere a Pies descalzos (1995), el disco que contiene Antología, Estoy aquí y Pienso en ti. Sin embargo, este no fue el primer álbum de Shakira, fue el tercero. Y el que la salvó de un estrepitoso fracaso musical, después de dos proyectos mal evaluados por la crítica y con bajas ventas.

Dónde estás corazón, el inicio de todo

Shakira tenía 14 años y lanzó Magia (1991), su primer disco junto a Sony Music Colombia. De 41 minutos, todas las canciones fueron escritas por ella, pero musicalizadas por otras personas, resultado que no dejó satisfecha a la incipiente artista.

La segunda oportunidad vino con Peligro (1993), cuando Shakira tenía 16 años. Si bien el disco no tuvo una buena recepción en cuanto a ventas y crítica, Eres, canción que abre el disco, ganó el tercer lugar en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar en 1993.

Su carrera estaba cerca de irse a pique hasta que su mánager la animó a participar en un proyecto de la emisora Radioactiva. Se trataba de un disco compilatorio de artistas emergentes colombianos, llamado Nuestro Rock, y comenzaría con una canción de Shakira.

Aunque la joven puso sus condiciones: compondría una nueva canción, cien por ciento fiel a su estilo, y tendría el control del proceso creativo. Conoció a Luis Fernando Ochoa y todo fluyó de maravilla, ella compuso la letra de ¿Dónde estás corazón? y él hizo la música. El éxito fue rotundo.

La canción se volvió tan popular, que Sony Music Colombia renovó el contrato de Shakira y se animaron a hacer un tercer disco: Pies descalzos.

“Creo que si no hubiera tenido el fracaso de Peligro, no habría despertado y encontrado la determinación para detener lo que estaba haciendo y revaluar mis objetivos. En otras palabras, si las plantas de mis pies no duelen no me habría dado cuenta de que mis zapatos eran demasiado pequeños. Si no me hubiera golpeado la pared, yo no habría salido descalza, y (poder) revelarme tal como soy”, dijo en una entrevista a la escritora Ximena Diego.

El tercer disco de Shakira fue un éxito de ventas internacional y tuvo una buena recepción de la crítica. Paul Verna, de Billboard, describió la voz de la cantante como “yodel” y además concluyó que la letra de las canciones tienen “cuentos conmovedores de amor y estilos de vida”.

En la cuarta edición de los Premios Billboard de la música latina, en 1997, Pies descalzos (1995) recibió dos galardones en las categorías Álbum pop del año por una artista femenina y Álbum pop del año por un artista nuevo. Asimismo, Un poco de amor, tercera canción del disco, ganó el premio como video pop del año.

“Pies Descalzos tuvo gran influencia no solo en los futuros artistas latinoamericanos, que ahora podían hacer discos con sonidos sencillos y austeros de garaje, y en formatos y estructuras menos convencionales, sino que también influenció lo que la industria discográfica latina ahora consideraría aceptable y comercial”, señala Luis Fernando Ochoa, coautor en el disco y productor del álbum, a Spotify.

Para el concierto de Shakira en Chile el próximo 2 de marzo, ya se agotaron las entradas de preventa para clientes Banco de Chile. En tanto, la venta general será el viernes 11 de octubre, desde las 10:00 horas, de Punto Ticket.