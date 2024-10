Metro extenderá horario y habrá buses de acercamiento para el concierto de Paul McCartney en Chile

El concierto de Paul McCartney en Chile, este viernes 11 de octubre en el Estadio Monumental, contará con apoyo para el transporte de los asistentes. La red Metro informó de la extensión de su funcionamiento hasta las 1:30 hrs de la madrugada, en las estaciones Pedrero y San Joaquín.

También funcionarán las estaciones Vicente Valdés e Irarrázaval (sin combinación), en la Línea 5. Asimismo, estarán en servicio las estaciones Baquedano (con combinación), Tobalaba (sin combinación) y Escuela Militar, en la Línea 1.

Además de las estaciones de Metro, habrá apoyo de la Red Bus. El sistema dispondrá de buses de acercamiento, desde el Estadio Monumental, disponibles entre las 23:30 y las 00:30 horas. Estos corresponden a las líneas 210, hacia Estación Central o Puente Alto, y la línea 103 hacia Providencia.

También habrá otros recorridos disponibles entre las 00:00 y las 01:00, los que saldrán desde Plaza Italia. En específico, serán las líneas 230 (hacia Huechuraba) y 406 (hacia Pudahuel).

Se espera que show de Paul McCartney en el país se extienda por casi tres horas, como lo ha hecho en sus anteriores paradas por el tramo Latinoamericano de su gira Got Back. Se trata de un show de 37 canciones, en que repasa lo mejor de su repertorio solista, material de su era en Wings y por supuesto, no menos de 23 canciones de The Beatles. Entre estas, Now and then, la publicitada “última canción” de la legendaria banda de Liverpool.