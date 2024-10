Han Kang, quién es la primera autora surcoreana en ganar el Nobel de Literatura: el lenguaje como norte

Lo que más le importa a Hang Kang, 53 años, flamante ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024, es el lenguaje. Como se inició en la escritura siendo poeta, le interesa más la forma, las palabras, el cómo se cuenta más que la historia en sí misma. “La lengua es una herramienta de expresión, pero el lenguaje puede ser resbaladizo”, ha señalado.

De hecho, el lenguaje es lo que guía la última de sus novelas que ha podido leer en castellano, La clase de griego, original del 2011 y que en 2023 llegó a Chile por Random House. En sus páginas, leemos la historia de una mujer que asiste a clases de griego antiguo; y su profesor le pide que lea en voz alta pero ella no dice nada; ha perdido la capacidad de hablar así como a su madre y la custodia de un hijo de ocho años. Su única esperanza de recuperar el habla es mediante el aprendizaje de una lengua muerta, el griego clásico.

Lo curioso es que eso mismo era lo que le ocurría a ella al momento de escribir la novela. No en dimensiones tan extremas, por supuesto, pero sí se encontraba en un período al que los escritores suelen temerle, el de la página en blanco. “Después de La vegetariana, que era mi tercera novela, empecé a escribir la cuarta y al llegar al séptimo capítulo no pude seguir, me bloqueé. Dejé de escribir durante un año y olvidé cómo hacerlo. Tampoco podía leer nada de ficción. Después de un descanso profundo pude volver a hacerlo y así nació esta quinta novela, La clase de griego, que surgió ciertamente de esa idea de silencio que he experimentado”.

¿Por qué le pasó? Kang señaló: “Tal vez porque no era sincera en ese momento. Me faltaba sinceridad al escribir y por eso no podía seguir. Más tarde me di cuenta de que dentro de la ficción también se puede incluir la verdad. No por escribir ficción se pierde la verdad, se trata de buscar esos caminos en los que se pueda introducir, aunque sean estrechos”.

Pero volvamos un poco atrás.

Han Kang, nacida en Corea del Sur el 27 de noviembre de 1970 estudió Letras en la Universidad Yonsei. Inició su carrera literaria en la poesía, con el poema El invierno de Seúl, de 1993, con 23 años. Sin embargo, decidió dedicarse más a la narrativa, sin perder la forma poética de su escritura, en que narra una historia pero dándole más importancia al lenguaje que a lo que cuenta. Algo que a la Academia Sueca suele gustarle mucho, Jon Fosse, el ganador del 2023 es de esa misma línea.

Pero su éxito mayor llegó con su tercera novela, La vegetariana, de 2007, que es básicamente la suma de tres relatos La vegetariana, La mancha mongólica y Los árboles en llamas. Para esto, se habría inspirado en un verso de Yi Sang: “Creo que las personas han de ser plantas”. Cuenta la historia de una mujer ama de casa, que tras un sueño decide ser vegetariana. La novela fue un éxito y le dio su primer gran galardón, el International Booker Prize, en 2016. En la ocasión, obtuvo el voto unánime del jurado por su “estilo lírico y lacerado que revela el impacto de la decisión de la heroína en quienes le rodean y en ella misma”. Además, el jurado catalogó su estilo como “poderoso, original, compacto y exquisito”.

Su nominación -decía el matutino español El País- fue bastante sorpresiva, pues la gran favorita en ese año era Elena Ferrante. Además, dejó en el camino a otros colosos: el turco Orhan Pamuk, el disidente chino Yan Lianke, el angoleño José Eduardo Agualusa y el austriaco Robert Seethaler.

Hang Kang (derecha) junto a su traductora al inglés, recibiendo el Booker Prize.

En charla con el medio W Magazin, Han Kang señaló sobre la novela: “Cuento la historia de incomprensión de una mujer que busca escapar de su actual condición humana para ser mejor humano. La pregunta que quise formular no trata sobre la historia de una desquiciada que no come carne, la pregunta fundamental es qué es el ser humano y por qué anida la violencia en él”.

“Busco un lector activo en mis libros. Por eso La vegetariana tiene tres capas de lectura: la pregunta sobre qué es la violencia y el rechazo a ella, sobre los límites de la cordura y la locura, porque ella es la única que parece tener lógica, y hasta qué punto uno puede comprender al otro, a la otredad sobre quienes son diferentes a nosotros. Y una más, es la historia de dos hermanas y el aullido de dolor de una mujer”, agregó.

Sus obras han sido de a poco traducidas al castellano. La vegetariana se publicó en castellano inicialmente en la española editorial independiente Rata y la argentina bajo la luna, aunque luego pasó a formar parte del catálogo de Random House. En castellano, también se han publicado Actos humanos (2018), Blanco (2020), todos por Rata. Y como decíamos, en 2023 publicó en nuestro idioma La clase de griego (Random House).

En charla con El País, reconoció que al escribir La clase de griego pensaba en algo que ha dicho: que el lenguaje es un arma de doble filo. “Es lo que pensaba sobre todo al escribir este libro. El lenguaje es el único medio que me hace abrazar la vida y al mismo tiempo derramar la sangre. Yo me aferro fuertemente al lenguaje, pero al mismo tiempo me cansa hacerlo”.

Le preguntaron cómo definiría el lenguaje y señaló: “Es un medio único e importante, pero al mismo tiempo es lo que me hace sufrir. Porque es un medio imposible, se resbala fácilmente”.

Un Nobel sorpresivo, joven y vanguardista

En cierta medida, el Premio Nobel de Han Kang también es bastante sorpresivo, nadie la tenía como una candidata entre los rumores previos, que como siempre, no acertaron. En esa línea opina Melanie Jösch, la directora editorial de Penguin Random House en Chile: “Es una gran sorpresa que la academia sueca reconozca a una autora joven, con una prosa diáfana, poética, que saca a la luz las contradicciones de la vida privada, poniendo énfasis en esclarecer la violencia de la cultura patriarcal, como se aprecia en su elogiada novela La vegetariana”.

De hecho, Jösch da en un punto importante: Han Kang es la galardonada más joven en la lista de premiados de los últimos 37 años. En términos de reconocimiento literario 53 años es una edad bastante temprana, lejos de los 88 que contaba Doris Lessing cuando fue galardonada en 2007, a la fecha, la escritora más veterana en obtenerlo. Además, da cuenta de cómo Corea del Sur está permeando en términos culturales en occidente, no solo por el K-Pop, también por fenómenos como Parasite, la película multiganadora del Oscar en 2020, o los libros ilustrados de Keum Suk Gendry-Kim.

Pero exploremos un poco su escritura. La académica Mónica Barrientos, PhD en Hispanic Languages & Literatature y académica de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, comenta a Culto sobre los rasgos de la obra de Han Kang. “Han Kang pertenece a una generación nueva de escritoras de Corea del Sur. Y además estudió en una prestigiosa universidad de Corea del Sur y ya había comenzado a escribir poesía alrededor de los ´90. Ella no tiene una obra literaria fija, es decir, no podemos decir que es narrativa necesariamente o poesía, sino que ella tiene una de las características importantes y por eso algunos han dicho que es vanguardista. Explota los géneros literarios y eso es importante porque conversa mucho con las vanguardias en general europea y latinoamericana”.

“Ella explora en sus textos siempre una temática un poco más existencialista, critica las estructuras sociales coreanas y los traumas históricos, que también es un tema muy importante en la literatura sobre todo asiática. Tiene varias novelas, el Black Deer y Your Girl Hands. Lamentablemente, no todas están traducidas al español, también eso es un tema importante”, agrega la académica.

Entre sus obras, Barrientos destaca sobre todo La vegetariana: “Critica el patriarcado coreano a través del vegetarianismo y la transformación de la protagonista en un árbol, simbolizando su deseo de escapar de la violencia humana. Esta narrativa refleja temas de protección del planeta y cómo el sistema patriarcal no solo afecta a las mujeres sino que contribuye a la degradación de la humanidad y la naturaleza. La obra también juega con elementos fantásticos y monstruosos”.

Si se observan los últimos Premios Nobel, al menos desde 2018 cuando lo obtuvo la escritora polaca Olga Tokarczuk, la Academia Sueca ha ido alternando mujeres y hombres, además de privilegiar a lugares poco galardonados de Asia y África; o a países que tienen peso en el panorama literario, como Estados Unidos, Francia o Polonia. Han Kang confirma esta tendencia.

“La alternancia de premios Nobel entre hombres y mujeres es un paso hacia la justicia y la visibilización de autoras importantes que han estado marginadas -opina Barrientos-. Esto también abre la puerta a narrativas del tercer mundo y a obras de autoras como Han Kang, que aborda temas como el ecologismo y la literatura fantástica. Se destaca la conexión temática entre Han Kang y la argentina Mariana Enríquez, quienes exploran conceptos como la monstruosidad y el horror en sus obras, lo que sugiere un amplio potencial para análisis comparativos entre ellas, a pesar de su distancia geopolítica”.

Por lo pronto, en Chile se puede leer -decíamos- La clase de griego, pero se espera que durante octubre llegue La vegetariana, también vía Random House.