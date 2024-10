¿Quiénes son los autores favoritos para ganar el Nobel de Literatura 2024?

El Premio Nobel de Literatura es conocido por dar noticias inesperadas, a pesar de que los nombres en la carrera se repiten anualmente. El año pasado, Jon Fosse se coronó como el ganador, causando sorpresa en muchos lectores que apostaban por autores más conocidos a nivel internacional, como Haruki Murakami o Margaret Atwood.

Este jueves 10 de octubre se conocerá el ganador o ganadora— elegido por los dieciocho miembros de la institución— quien se llevará un diploma, una medalla y 11 millones de coronas suecas, es decir, casi mil millones de pesos chilenos.

Para 2024, las casas de apuestas ya reciben abonos por diversos escritores. La china Can Xue (72) lidera el listado— al igual que en años anteriores— y le siguen el rumano Mircea Cărtărescu y la estadounidense Anne Carson.

El escritor rumano, Mircea Cărtărescu.

Más abajo, destacan nombres como el del australiano Gerald Murnane, quien se destaca por lo variado de los géneros y estilos que utiliza; el novelista del “realismo mágico” africano, el keniano Ngũgĩ wa Thiong’o; y los estadounidenses Thomas Pynchon—famoso por sus narrativas complejas y aversión por los medios —y Don DeLillo—conocido por sus novelas ambientadas en el siglo XX.

En el listado también se destaca a la francesa Hélène Cixous, especialista en literatura inglesa y James Joyce; la irlandesa Edna O’Brien—fallecida el 27 de julio de este año— y el sirio Adonis, cuyo nombre real es Ali Ahmad Said Esber.

En tanto, el sitio de apuestas Nicer Odds ubica a la escritora australiana, indígena y activista por los derechos de la tierra, Alexis Wright, como la principal candidata. Además, ese listado incorpora a la japonesa radicada en Alemania, Yōko Tawada; el francés comparado con Sartre, Michel Houellebecq; y el chileno Raúl Zurita, dentro de los diez favoritos.

Medios internacionales también se han arriesgado con predicciones. Can Xue, Haruki Murakami, Margaret Atwood, César Aira, Gerald Murnane y Thomas Pynchon son los nombres que destaca The Guardian. “La carrera por el premio Nobel de este año todavía está abierta y, si bien hemos visto un gran interés en Gerald Murnane y César Aira, es Can Xue quien sigue siendo la elección más popular entre los apostadores y, como resultado, continúa liderando”, dijo a ese medio Alex Apati, de Ladbrokes.

Infobae sigue la misma línea. “La autora vanguardista china Can Xue, a menudo comparada con Kafka por la atmósfera irreal y sombría que impregna sus novelas y cuentos, es citada frecuentemente por los críticos literarios. Su nombre encabeza los sitios de apuestas. Su estilo experimental oscila entre la utopía y la distopía y transforma lo mundano en surrealista”, escribe. En tanto, Bjorn Wiman, jefe de la sección de cultura del diario sueco Dagens Nyheter, cree que quien reciba el Nobel “será una mujer originaria de una región lingüística no europea”.

Además, el nombre del británico Salman Rushdie y la rusa Lyudmila Ulitskaya, de 81 años, se inmiscuyen en las apuestas.

Desde Culto, cuatro voces del mundo del libro lanzan sus apuestas, señalando nombres mencionados y arriesgándose por otros.

Nombres recurrentes

“¿Será este el año del eterno candidato Haruki Murakami? Creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos y, al menos yo, hago un paralelismo con lo que ocurría con Leonardo Di Carpio”, reflexiona Rafaella Bremer, quien recuerda los años en que el actor de Titanic estuvo esperando el ansiado Oscar.

La periodista, bookstagrammer y conductora de Los libros que leo (Mega) se suma a las apuestas por el japonés. “Murakami es un personaje que constantemente sale nombrado como posible figura y yo creo que en algún momento sí tiene que tocar ese reconocimiento, a pesar de que mucha gente lo critica por su forma de reflejar a las mujeres, y porque consideran que no es tan auténtico en torno a la cultura japonesa y toma muchas referencias occidentales, pero me parece que es un escritor que sí ha llevado la literatura oriental a un nivel de masas importante. Tiene un estilo auténtico, pese a que quizás no es el japonés que se espera. Logra capturar la complejidad de las personas y lo cotidiano, quizás esa es una de las grandes virtudes que tiene”, profundiza.

Pedro Sierra, librero de La Flor de Papel, también menciona a Murakami. “Eterno favorito popular. Tal vez esa sea su cripta también. Criticado a veces por no ser tan japonés, tan representativo. Una especie de híbrido entre Japón y occidente”, comenta.

El crítico de libros de La Tercera, Matías Rivas, señala a las canadienses Anne Carson y Margaret Atwood como cartas fuertes. “Carson una poeta canadiense muy destacada, ensayista, se podría ganar perfectamente el premio Nobel por la importancia de su obra y su trascendencia”.

Marina Fierro Concha, Doctora en Literatura y Directora de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación en la Universidad Católica del Maule, también se inclina por la autora de La belleza del marido (2003). “Mediante su vasto conocimiento académico de la cultura griega, ha combinado con gran maestría la fuerza poética clásica con los elementos de la posmodernidad”, comenta a Culto.

Anne Carson

Sobre Can Xue, Pedro Sierra afirma que podría ser una sorpresa, “así como lo fue en su momento el Nobel a Mo Yan”, en 2012. “Can Xue, escritora china, plantea una literatura que representa sutilmente la naturaleza, pero a que, a su vez, muestra la inquietud de lo sombrío”, explica Fierro sobre su obra, que incluye textos como The Last Lover (2005), Frontier (2008) y Vertical Motion (2011).

La resistencia

Matías Rivas menciona al argentino César Aira como otra posibilidad. “Ha sido varios años candidato. Sería clave para la lengua en español”. Aira se destaca por sus más de 100 obras publicadas, en especial novelas cortas. “Creo que la escritura de Aira conjuga muchos elementos, disimiles e incluso contradictorios, y eso la hace muy atractiva y muy potente. Como prosa, es una escritura muy clara, diría elegante. Tiene un trazo clásico, sin excesos ornamentales pero siempre con una especie de belleza tenue, modesta en el mejor sentido”, explicó el escritor argentino Mauro Libertella a Culto.

También de Sudamérica, el nombre del chileno Raúl Zurita vuelve a aparecer en las conversaciones gracias a Marina Fierro, quien apuesta por él porque “propone una literatura que representa una reflexión sobre la condición humana y la sobrevivencia ante la barbarie más allá de Chile”.

César Aira

Rivas también menciona otros nombres: la suiza Fleur Jaeggy, el francés Pascal Quignard—”quien ha sido candidato muchas veces”, afirma—y los estadounidenses Don DeLillo y Thomas Pynchon, quienes también figuran en las listas de apuestas. Como fuere, el crítico ve un patrón entre los posibles candidatos: “todos sobre ochenta años, famosos internacionalmente”.

Aunque claro, con el Nobel siempre hay sorpresas.

Pedro Sierra y Marina Fierro Concha nombran al poeta rumano Mircea Cărtărescu, autor conocido por su trilogía Cegador y quien igualmente aparece como uno de los favoritos en las apuestas internacionales. “Con un estilo muy fino, exhibe una amplia hibridez de géneros, una narrativa rica y punzante que sorprende al lector”, comenta Fierro.

Ella también señala a David Grossman como un nombre fuerte. “Escritor israelí, tiene una marcada maestría escrituraria que cuestiona la violencia y la destrucción en Oriente Medio. Se erige como una posibilidad, si leemos el contexto actual y si la Academia apuesta por brindar un mensaje de paz”.

En tanto, Pedro Sierra rescata los nombres de la poeta francomexicana Elena Poniatowska, Jamaica Kincaid y Joyce Carol Oates, “voluminosa escritora, reconocida por su novela Blonde sobre Marilyn Monroe. Muy dura, también”.