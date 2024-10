Robert Smith desliza el fin de The Cure cuando cumplan 50 años: “Si llego hasta ahí, eso es todo”

La historia dice que en 1979, The Cure -por entonces, un trío- sacó su primer álbum Three Imaginary Boys. En 2029, dicho disco, considerado el punto de partida del grupo cumplirá 50 años, y Robert Smith, su sempiterno líder, ya se encuentra preparando los festejos y además todo lo concerniente a su inminente nuevo disco, Songs of A Lost World, del que ya se conoce la canción Alone. Así lo comentó en una entrevista recogida por el sitio especializado NME.

The Cure tienen previsto tocar en dos conciertos en Londres ( uno para BBC Radio 2 el 30 de octubre y otro concierto íntimo de lanzamiento del álbum en Troxy el 1 de noviembre ), pero no tienen más fechas de gira en la agenda. Esto, afirma Smith, tiene una explicación, porque The Cure tiene otro álbum nuevo que está “prácticamente terminado”, y que un tercer disco nuevo también está en camino. Su idea, es completar al menos uno de los dos y recién ahí salir de gira.

“Comenzaremos de nuevo el año que viene -dijo Smith-. En serio, tengo que terminar el segundo álbum. Íbamos a tocar en festivales el año que viene, pero luego decidí que no tocaríamos nada el próximo verano. La próxima vez que salgamos al escenario será en otoño del año que viene”

“Pero entonces probablemente tocaremos con bastante regularidad hasta el próximo aniversario, ¡el de 2028! Ya se vislumbra en el horizonte. Empecé a pensar en el de 2018 a finales de 2016, pensando: ‘Tengo un año y medio, ¡es fácil!’ Y, sin embargo, no logré llegar a tiempo. Ahora estoy empezando a pensar: ‘2028, debo poner las cosas en orden’; así que [eso es] el documental y cosas así”.

Smith también reveló que se encuentra pensando en los 50 años del grupo. “En 2029 cumpliré 70 años y ese será el 50 aniversario del primer álbum de The Cure. Eso es todo, eso es todo. Si llego hasta ahí, eso es todo. Mientras tanto, me gustaría que incluyamos tocar en concierto como parte del plan general de lo que vamos a hacer. Me ha encantado; los últimos 10 años de tocar en shows han sido los mejores 10 años de estar en la banda. ¡Es una mierda para los otros 30 años! Ha sido genial”.

Por ahora, lo único cierto es que The Cure lanzará Songs Of A Lost World el 1 de noviembre.