Tragedia en Buenos Aires: muere el ex cantante de One Direction Liam Payne al caer desde el tercer piso de un hotel

El músico británico Liam James Payne, compositor, guitarrista y exmiembro de la exitosa banda One Direction -uno de los últimos sucesos del pop global- falleció este miércoles 16 de octubre al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo, Buenos Aires, según informan a esta hora medios argentinos.

Tenía 31 años.

El trágico episodio se registró en horas de la tarde, en el Hotel Casa Sur. Luego de un llamado al 911, personal policial de la Comisaria 14B se dirigió al lugar, ubicado en la calle Costa Rica 6032, donde se informaban sobre “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”. Al llegar al lugar, el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) constató su deceso.

“Se habría arrojado al vacío desde un tercer piso”, confiaron al portal Infobae fuentes del caso que se investiga como “suicidio”.

De acuerdo a lo que pudo saber ese medio, el músico ingresó al hotel el domingo 13 de octubre sin compañía. Allí permaneció hasta este miércoles, cuando, en horas de la tarde, el encargado del lugar escuchó un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel. Al dirigirse al sector, el hombre constató que un huésped se había arrojado al vacío desde el balcón de su habitación.

Quién era Liam Payne

El cantante y compositor británico cuyo nombre original es Liam James Payne, nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido.

Su estallido en la industria musical se produjo en 2010. Tras su paso por el programa de talento The X Factor, donde audicionó a los 16 años, una de las juezas del programa Nicole Scherzinger le sugirió formar una banda. De allí surgió el afamado grupo One Direction, integrado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson. En 2011 lanzaron su primer álbum de estudio Up All Night. De ahí despacharon otros cinco exitosos álbumes y encabezaron cinco giras mundiales.

Payne ha mencionado a Justin Timberlake como una de sus mayores influencias en el negocio de la música.

Sin embargo, aquel estilo de vida no fue fácil de sobrellevar, porque a medida que One Direction acumulaba fama, Liam desarrollaba trastornos de salud mental como la agorafobia, ansiedad y alcoholismo.

Tras la separación del conjunto musical y el nacimiento de su hijo Bear -que tuvo con la cantante británica, Cheryl Tweedy- ingresó a rehabilitación.

Payne tenía prevista una gira por Sudamérica que canceló recientemente debido a problemas de salud. Iba a presentarse en Argentina el pasado 9 de septiembre, pero una grave infección renal lo obligó a tomar un descanso para cuidar su salud