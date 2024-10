Jamie XX agenda su esperado regreso a Chile

Uno de los regresos más esperados es el de Jamie XX a nuestro país, el que se materializará el próximo miércoles 23 de octubre. El productor, compositor y DJ británico, encabezará una nueva fecha de Club Fauna, la que se llevará a cabo en Centro de Eventos Basel.

El artista que visitó Chile el pasado 2023, volverá de la mano de su próximo disco In Waves que será editado el 20 de septiembre, trabajo que traerá interesantes colaboraciones. De este LP ya se han conocido canciones como Treat Each Other Right, Baddy On The Floor con Honey Dijon, Life junto a Robyn y All You Children recientemente estrenada y donde colabora The Avalanches.

Jamie XX también conocido por ser parte del exitoso grupo The XX, lanzó su primer álbum en solitario el 2011 bajo el título We´Re New Here y en 2015 In Colour. En paralelo trabajó con otros artistas, como en Take Care de Drake ft. Rihanna, produciendo y como coescritor; También produjo When it´s All Over de Alicia Keys, fue uno de los compositores Drunk on Love de Rihanna, entre participaciones mezclando para Adele, Florence and the Machine, entre otros.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Puntoticket.