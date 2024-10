Charly García y Paul McCartney, la historia de un peculiar encuentro (con regalo incluido)

La admiración de Charly García por los Beatles es conocida. Los de Liverpool sacaron al jovencito Carlos García Moreno de los serios salones del conservatorio y lo remecieron hasta volverlo el músico popular que años después se volvió leyenda. Por eso, la posibilidad de conocer a uno de ellos, a Paul McCartney, aparecía no solo como un deseo de fan, sino como una suerte de agradecimiento por mostrar el camino.

Con los Beatles, el joven Charly descubrió que el rock and roll existía. Y no solo eso, también le ofrecía un camino creativo. “Enseguida comprendí el mensaje: ‘tocamos nuestros instrumentos hacemos nuestras canciones y somos jóvenes’. Para mi época y mi formación, eso era muy raro”, dice en la biografía No digas nada: Una vida de Charly García, de Sergio Marchi.

Charly García.

Y años después, Charly García tuvo la chance de un encuentro con Paul McCartney. Según la versión actualizada de No digas nada, sucedió con ocasión del concierto que el ex Beatle ofreció el 2016 en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Según Marchi, la persona clave fue José Palazzo, el coproductor del show, quien le deslizó al ex Sui Generis la posibilidad de conocer a su ídolo.

Pero no sería sencillo. “Paul tiene una agenda muy estricta diseñada por sus asistentes, pero es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo quebrarla. García no figuraba en su listado de actividades, pero Palazzo insistió a través de Fernando Moya, el que verdaderamente era el gestor de la visita de Paul y logró que incluyeran el nombre de Charly luego del saludo al intendente”, detalla Marchi.

En el listado, dice el periodista argentino, lo incluyeron así: ”Charly García, local star”.

Paul McCartney PEDRO RODRIGUEZ/LA TERCERA

Y McCartney, con su afinado sentido práctico pronto localizó al local star. “Con mucha cintura, Paul salió de su camarín y saludó con flema británica al intendente de la ciudad de Córdoba y olfateó a la estrella local y lo primereó: -¡Hey, Charly!- le gritó mientras se despedía de la autoridad cordobesa”, cuenta el libro.

Charly estaba en una nube. Llevó consigo una guitarra para regalarle a Sir Paul McCartney. Pero toda la situación lo dejó anonadado. Más, cuando el ex Beatle lo saludó. “Paul fue rápido a darle un abrazo y le habló en castellano, mientras Charly balbuceó algo en inglés, alguien les pidió que se pusieran juntos para una foto”, detalla el libro.

Paul notó el regalo de Charly. “Agradeció la guitarra y le dijo al oído: ‘You’re a rock star’ y se fue. Charly es rápido, pero no alcanzó a reaccionar ¡Paul sabía quién era! Y no solo eso : ¡Paul McCartney sabía que Charly García era una estrella de rock! -apunta Marchi-. Si eso no lo afectó cardíacamente era simplemente porque su corazón era más fuerte de lo que todos pensaban, Charly incluido”.