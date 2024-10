Ringo Starr vuelve a la música con Look Up, su nuevo álbum country

“¡Volvemos a la música country y me encanta!”, escribió el músico y ex baterista de Los Beatles, Ringo Starr, desde sus redes sociales, para anunciar su nuevo álbum de folk americano, su primer lanzamiento de larga duración desde el disco What’s my name en 2019.

Co-escrito y producido por T Bone Burnett —quien ha trabajado con destacados artistas como Lisa Marie Presley, Counting Crows, Elton John y Tony Bennett, entre otros— el álbum cuenta con 11 canciones originales y colaboraciones con invitados especiales, incluyendo Billy Strings, Molly Tuttle, Lucius, Larkin Poe y Alison Krauss.

“Siempre he amado la música country”, expresó el músico de 84 años. “Cuando le pregunté a T Bone que compusiera una canción para mí, ni siquiera pensé en el momento que sería algo country, pero por supuesto que lo era, y era tan hermoso”.

Ringo Starr junto a T Bone Brunett

Por su parte, Brunette -ganador de un Grammy- aseguró en un comunicado que ha amado a Starr y su interpretación desde que tiene memoria. “Cambió la forma en que tocaban todos los bateristas posteriores a él, con su enfoque inventivo del instrumento (...) Llegar a hacer esta música con él fue algo así como la realización de un sueño que he estado viviendo durante 60 años. Ninguno de los trabajos que he realizado a lo largo de una larga vida en la música habría sucedido si no fuera por él y su banda”.

Este jueves 17 de octubre el artista estrenó el primer single del álbum, Time on my hands, donde exhibe su voz acompañado de guitarras acústicas. El disco completo estará disponible en todas las plataformas el próximo 10 de enero de 2025.