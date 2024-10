Jeremy Allen White en la piel del “jefe”: lo que se sabe de la biopic de Bruce Springsteen

Ya en marzo, los medios especializados informaban de las avanzadas negociaciones para sumar a Jeremy Allen White (Nueva York, 1991), para el protagónico de la película biográfica sobre Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere. La noticia se confirmó en abril. Pero en los últimos días se ha informado del inicio de la producción e incluso se reveló una primera imagen del actor caracterizado como “the boss”.

En esta, se puede ver al actor luciendo el clásico look de Springsteen, de camisa de franela, jeans y chaqueta de cuero con las manos metidas en los bolsillos. De hecho, el mismo “boss” le dio su aprobación a la elección de White para el papel.

Jeremy Allen White caracterizado como Bruce Springsteen

“Solo tuve que verlo en The Bear y supe que era el tipo correcto, porque tenía esa vida interior, pero también tenía un poco de arrogancia”, declaró en charla con The Telegraph.

En la misma entrevista, habla Jon Landau, el histórico manager de Springsteen. Según él, para White la posibilidad de interpretar al músico es la chance de “representar a una persona muy interior. Siempre hay una gran cantidad de cosas sucediendo, algunas de las cuales se expresan y otras se retienen”.

Y por cierto, Landau también figura como personaje en el filme y será interpretado por Jeremy Strong, el mismo que dio vida a Kendall Roy, en Sucession. “Le dije que, en términos de peso, no necesitaba hacer todo lo posible para desarrollar el personaje como Toro salvaje”, señaló Landau, a modo de broma.

Desde que se confirmó a Jeremy Allen White para el papel, el actor comenzó un trabajo de preparación. En una charla con GQ en agosto pasado, detalló que ha podido encontrarse con el mismo The Boss. “He tenido acceso a él y es el mejor tipo”.

Asimismo, White detalló que trabaja con un equipo que lo ha ido asesorando para construir su versión de Springsteen. Pero por su lado, también ha hecho un trabajo silencioso de ver cada archivo de video de Springsteen disponible.

Bruce Springsteen

“Es realmente genial adentrarse en YouTube y encontrarlo en todos estos diferentes períodos de su vida y poder escuchar su voz hablada y su voz cantada -detalló-. Eso ha sido más o menos lo que hemos hecho, escucharlo y observarlo mucho. Ha sido muy divertido prepararnos”.

El filme Deliver Me From Nowhere es una adaptación del libro homónimo de Warren Zanes sobre la realización del álbum Nebraska (1982) de Springsteen, uno de los más celebrados de su carrera. Se trata de un disco crudo, principalmente acústico y sin el apoyo de la E-Street Band, grabado por Springsteen solo con una grabadora de cuatro pistas en el dormitorio de su casa en Nueva Jersey.

Originalmente, esas grabaciones eran los demos de las canciones que Springsteen iba a grabar con acompañamiento de banda. Pero finalmente se consideró dejarlas solo como grabaciones crudas, debido al fuerte contenido social de las canciones y a que funcionaban mejor en formato acústico.

El rodaje de la película, dirigida por Scott Cooper, se está llevando a cabo principalmente en Nueva York y Nueva Jersey, la ciudad natal de Springsteen, a las que se suman otras secuencias filmadas en Los Ángeles.

Además de Jeremy Allen White y Jeremy Strong, como Sprignsteen y Landau, en el reparto están incluidos Stephen Graham (El Irlandés, Peaky Blinders) como el padre de Springsteen, Paul Walter Hauser (Yo, Tonya, Cobra Kai) como el técnico de guitarra Mike Batlan, Johnny Cannizzaro (New Amsterdam, Criminal Minds) interpretará al guitarrista de la E Street Band, Steven Van Zandt, y Odessa Young (The Staircase, The Daughter), quien interpretaría a un interés amoroso del músico.

Se espera que Deliver Me From Nowhere llegue a los cines en 2025.