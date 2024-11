Gabriela Cabezón Cámara, la Monja Alférez y las claves de la novela ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz

Es uno de los galardones importantes de la literatura latinoamericana. Cada año, desde 1993, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz reconoce el trabajo de alguna escritora latinoamericana, y se otorga como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este año, el honor recayó en la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara (55), por su novela Las niñas del naranjel (Random House, 2023).

En sus palabras, el jurado distinguió a Cabezón Cámara consideró que la novela “es un ser vivo que respira, se derrama y se pudre para dar nueva vida, devolviéndonos la certeza de que también somos eso: algo vivo que pertenece a algo más grande”. Y agregaron: “por medio de la reescritura de la vida de Catalina de Erauso, una monja que también fue alférez, consigue dotar de una nueva fuerza imaginativa y simbólica a la novela histórica que relata los discursos y las violencias que gestaron el Nuevo Mundo”.

Cabezón Cámara es una de las autoras actuales más imprescindibles de Latinoamérica. Ha obtenido el reconocimiento internacional sobre todo gracias a sus novelas La Virgen Cabeza (2009) y Las aventuras de la China Iron (2017), esta última fue traducida al inglés, lo que le valió ser finalista del prestigioso Booker Prize Internacional, en 2020. No es la primera vez que toma el relato del pasado para crear un artefacto narrativo. En Las aventuras de la China Iron hizo su propia versión del Martín Fierro, de José Hernández, con una mujer como protagonista, y donde también tocó el tema de lo transgénero y lo queer.

Cabezón reaccionó a la noticia en su cuenta de Instagram. “Saltando de alegría, camaradas. Este premio de la hermosa Fil Guadalajara, de mi amado México, con un jurado de lujo. Gracias, gracias, gracias! Chochísima”.

Foto © Alejandra López

Antonio o Catalina

En rigor, Las niñas del naranjel es la reescritura de una historia real, la de Catalina de Erauso, una monja que en el siglo XVII arrancó del convento donde estaba recluida de niña, en España, se hizo pasar por hombre y se embarcó rumbo a América, donde fiel a su carácter pendenciero fue parte de las huestes que participaban en la conquista del Nuevo Mundo. Ello le significó pasar por varios territorios, entre ellos, el de la Capitanía General de Chile.

Es esa historia la que Cámara reconstruye. El personaje central es Antonio, un militar que escapa de la hoguera gracias a su Virgen del naranjel. Mientras cumple la promesa de escribir a su tía, priora del convento donde fue novicia, Antonio evoca su pasado enclaustrado y se enfrenta a su nuevo presente errante como arriero, soldado y paje. En paralelo, se hace cargo de dos niñas guaraníes Michi y Mitãkuña, quienes le hacen incisivas preguntas a Antonio, quien poco a poco comienza a hacerse preguntas sobre el proceso que está viviendo en suelo latinoamericano.

Además de las pequeñas, la particular hueste se conforma con dos monos que las niñas bautizan Tekaka y Kuaru (caca y pis en guaraní), una perrita a quien llaman Roja la llaman, además de la yegua Orquídea y su potrillo Leche. Al grupo lo sigue desde el aire un atento y amenzante jote. Todos huyen por la selva buscando un mejor destino y no ser atrapados por los hispanos.

Foto © Alejandra López

En charla con Culto, Cabezón Cámara señaló que a la hora de escribir Las niñas del naranjel, hubo un cruce de intereses que debió manejar: “Confluyeron cosas: una especie de llamado de la selva (no se me escapa la cita) que estoy sintiendo. La cuestión de la Conquista, que me interesa en su aspecto histórico, por supuesto, pero también en el contemporáneo: sigue sucediendo. Y este personaje insólito, Antonio de Erauso, que de algún modo se armó en mi cabeza como una especie de embudo que unía todo”.

Sobre el proceso de escritura de la novela, Cabezón Cámara nos comentó: “Fue largo y complejo, me demandó mucho pero mucho trabajo. Lo que me sale más fácil a mí es la primera persona fluvial, por así decirlo, medio barroca y desbocada. Eso está en la carta. Como la escritura es para mí una fuente de vitalidad, necesito no repetirme. La vitalidad cae si caés en una fórmula. Así que por eso, y por el deseo y la necesidad de sumar perspectivas, aparecieron el narrador en tercera y los diálogos con las niñas. Fue un proceso lento y exigente hasta que sentí que funcionaba una especie de música que unía todo. Una especie de sistema”.

La editora del volumen fue Ana Laura Pérez, quien habló con el medio trasandino Clarín, sobre cómo se originó la novela. “Como con todas las novelas de Gabi que trabajamos juntas, empezamos por una idea y las dos teníamos un personaje que nos fascinaba, sobre el que veníamos hablando mucho. Una vez terminadas las aventuras en la China Iron, yo le dije, ¿por qué no agarrás a Catalina de Erauso y te pones a hacer esa novela? En la que tenía muchos aspectos muy atractivos para trabajar que, por supuesto, ella transforma siempre en algo infinitamente más complejo y desafiante”.

La ceremonia de entrega del premio se llevará a cabo el miércoles 4 de diciembre, a las 18 horas, en el Auditorio Juan Rulfo, en el marco de la 38° edición de la FIL Guadalajara. El premio Sor Juana Inés de la Cruz 2024 otorga US$ 10.000 dólares a las galardonadas (unos 9.500.000 de pesos chilenos).

De este lado de la cordillera, han sido tres las autoras chilenas que han obtenido el premio Sor Juana: Marcela Serrano en 1994, por Nosotras que nos queremos tanto; Lina Meruane en 2012, por Sangre en el ojo; y Nona Fernández en 2017, por La dimensión desconocida.