Como Agua para Chocolate: cómo es la sensual y aplaudida miniserie de la novela mexicana

Como agua para Chocolate es el debut y la obra célebre de la autora mexicana Laura Esquivel. La novela publicada en 1989 combina elementos literarios del romance y del realismo mágico. Fue escogida por el medio El Mundo como una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX; ha sido adaptada al cine, al teatro y recientemente se estrenó un ballet por la Royal Opera House de Londres.

Ahora, llega también a las pantallas del streaming en formato de miniserie. La dirección está a cargo de Julián de Tavira, quien trabajó previamente en la serie española Reina Roja –por Prime Video–; Ana Lorena Pérez también acompañó el rol. El guion, completamente en español, fue liderado por Jimena Gallardo (Ingobernable, por Netflix).

La serie homónima estrenó su primer capítulo el domingo 3 de noviembre a través de la plataforma Max. Igual que en la novela, cada capítulo tendrá el nombre de un plato de comida –el primero fue Torrejas de nata–. De acuerdo a lo dicho por los directores, el objetivo de esta nueva adaptación es modernizar la historia clásica y expandir el universo creado con las obras previas.

La cocina como atractivo principal

La comida y los sabores son conceptos clave en la primera novela de Esquivel, ambientada en la Revolución mexicana, entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. La protagonista, Tita, tiene una fuerte conexión con los alimentos desde que estaba en el vientre de su madre; es la tercera y última hija del matrimonio, por lo que según la tradición, le toca cuidar de su progenitora hasta su muerte; sin tener la posibilidad de casarse, lo que genera el conflicto en la ficción.

Tita es rechazada por Mamá Elena de la Garza luego de un doloroso parto. Es por eso que Nacha, la cocinera, se hace cargo de casi toda su crianza. Es así que la menor crece entre los adictivos olores de la cocina. Una vez que empieza a desarrollar sus propias preparaciones, aparece lo esencial: el sentimiento o los pensamientos con los que Tita cocina se traspasan a la comida, y luego a sus comensales. El amor, la tristeza y la lujuria serían entonces las sensaciones principales en el relato.

Los actores de Como agua para chocolate

La protagonista, tanto en el libro como en la serie, cumple un rol fundamental, ya que es su personalidad la que da paso a los acontecimientos. Para el reparto, se escogió a la actriz Azul Guaita (Rebelde) para interpretar a Tita, uno de los personajes más reconocidos de la literatura mexicana. Asimismo, como interés amoroso está Pedro Múzquiz, interpretado por Andrés Baida (Mi amor sin tiempo) y en el antagónico, está Irene Azuela (Quemar las naves) como Mamá Elena de la Garza, madre de tres hijas y viuda.

Rosaura y Gertrudis son las otras dos hermanas de la Garza y, en esta adaptación, son personificadas por Ana Valeria Becerril (Control Z) y Andrea Chaparro (A través de tu mirada), respectivamente. Por último, el papel de Nacha, la querida cocinera del hogar, es interpretada por Ángeles Cruz (Un extraño enemigo).

La película: primera adaptación

Debido al éxito internacional de la novela, fue traducida a 36 idiomas y llamó la atención de otras áreas artísticas. Es así que en 1992, solo tres años después de la publicación del libro, se estrenó una cinta homónima. Esta tuvo a Lumi Cavazos y Marco Leonardi como la pareja principal.

Fue dirigida por Alfonso Arau –esposo de Esquivel por 20 años, hasta 1995–, quien recibió el galardón por Mejor dirección en los Premios Ariel de México. El filme también obtuvo nominaciones a Mejor película extranjera o de habla hispana en los Globos de Oro y en los Goya de 1993. La cinta fue un acierto cinematográfico y como adaptación literaria, lo que dejó las expectativas altas para un futuro proyecto.

Salma Hayek en la producción

Un nombre que destaca en los créditos es el de la actriz nominada al Oscar Salma Hayek. Tuvo su primer cargo como productora ejecutiva en la película de 2001, En el tiempo de las mariposas. Trabajó también en la serie de televisión Betty la Fea, Monarca, y en la reciente cinta El sabor de la navidad.

En conferencias de prensa a propósito de este estreno, se refirió a la nueva mirada que se suma a la ya clásica historia de Esquivel: “Es una historia de cambios”, aseguró. Luego, en una entrevista con Culto exploró más en el tema: “Es una historia que pasa en el tiempo de la Revolución, a principios de 1900. Han pasado tantos años. Sin embargo, sigue siendo una historia que de alguna manera es muy actual, porque las mujeres, aunque muchísimo más avanzadas, seguimos tratando de luchar por tomar en nuestras manos nuestros destinos, y tener la libertad de escoger nuestros sueños”.

Si bien la historia original incluye vistazos a lo que sería la liberación femenina del sistema patriarcal, muy fuerte en la época, el relato se ajusta al contexto. Es por esto que la serie presenta una propuesta mucho más valiente, en el que la posición de las mujeres se cuestiona abiertamente; con la libertad de decisión y el placer como ejes centrales.

“Es divertida, sensual y hermosa, y una gran historia de amor prohibido, por las razones más ridículas, pero el peso que tiene en ese momento y lugar es intenso. Te hace querer comer y te hace querer hacer el amor”, agrega Hayek.

Qué ha dicho la crítica

Los medios internacionales tuvieron un amable recibimiento con la producción mexicana. Variety, por ejemplo, hace referencia al acierto en la elección de los actores protagonistas: “Tita y Pedro tenían que ser elegidos a la perfección para que la serie despegara, y afortunadamente, Guaita y Baida están a la altura de la tarea. A lo largo del drama romántico, la química entre Tita y Pedro continúa aumentando, lo que permite que el anhelo entre los personajes se mantenga vivo a lo largo de los años”.

Se puede ver esta historia como un romance de época, con bailes y vestidos amplios, igual que en exitosas producciones como Bridgerton o Downton Abbey. La sensualidad, sin embargo, es uno de sus agregados; no se trata solo de escenas a alta temperatura, sino que los constantes planos de la comida generan por sí mismos un ambiente más allá del romance.

La miniserie contará con seis episodios estrenados semanalmente. La crítica pudo acceder a los dos primeros, y con el tercio del proyecto, no todos coinciden. The Hollywood Reporter fue bastante enfático en que la narración en off que acompaña la historia se siente fuera de sitio: “Ese fragmento de narración podría haberse dejado caer en cualquier parte de la serie, y colocarlo aquí priva a lo que debería ser una escena clave de su sentido de descubrimiento. Hablarnos del poder, en lugar de permitirnos experimentarlo, es una elección casi inexplicable”; refiriéndose a la revelación explícita del poder de Tita sobre la comida, durante los minutos iniciales del primer capítulo.

Todos los capítulos estarían disponibles en la plataforma de streaming Max para el segundo domingo de diciembre.

El legado de Laura Esquivel en la literatura y la política

La autora cuenta con una docena de publicaciones literarias. Desde su formación, se dedicó principalmente a la creación, primero de obras de teatro y luego de narrativa infantil y juvenil. Como agua para chocolate, sin embargo, fue su primera novela publicada. A la fecha, está disponible por Penguin Random House.

A pesar del éxito casi inmediato de la ópera prima, no fue sino hasta 2016 que Esquivel publicó El diario de Tita, una novela que funciona como secuela de la historia original. De acuerdo a los créditos de la serie de Max, este escrito también fue utilizado como inspiración para el proyecto. De igual manera, en 2017 lanzó Mi negro pasado, una obra que cierra la historia protagonizada por Tita, pero que tuvo mucha menos recepción por parte de los lectores. Se critica la demora en la expansión de la obra y la falta de desarrollo en comparación a la célebre primera entrega.

En otro ámbito, Esquivel también se ha desempeñado durante los últimos años en la política de México. En 2009, preocupada por la problemática del país, según el sitio Hablemos, escritoras, comenzó como diputada del Partido de Revolución Democrática (PRD); en 2012, ascendió a diputada federal y también fue miembro del Comité Cultural de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Su más reciente publicación literaria es Lo que yo vi (2022), un libro de no ficción que incluye trece relatos sobre memorias; con una mirada crítica sobre la vida en las décadas del siglo pasado, en comparación a la evolución de los movimientos sociales y de la posición de la mujer en la sociedad. Esquivel utiliza actualmente el puesto como la autora mexicana más leída en el mundo. Desde el realismo mágico y a través de una fuerte perspectiva de género, la escritora mantiene un discurso potente que sigue replicándose en distintas plataformas y para nuevas generaciones.