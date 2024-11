2 millones de espectadores, el vínculo con The Batman 2 y escenas brutales: las claves del final de El Pingüino

2,1 millones de espectadores en todas las plataformas. Un éxito rotundo tuvo el octavo capítulo y final de El Pingüino, la serie de HBO que en nuestro país se puede ver por la plataforma Max. Según información entregada por HBO, la cifra de audiencia del domingo aumentó aproximadamente un 50% con respecto al episodio 1 de la serie. Incluso, ese primer episodio ya ha atraído a casi 17 millones de espectadores desde su debut el 19 de septiembre.

¿Más datos? El Pingüino se ha convertido en la tercera serie debutante de HBO o Max más vista a nivel mundial, solo detrás de dos colosos: House of the Dragon y The Last of Us. Un record respetable para una serie que en rigor es un spin-off de The Batman (2022), la película de Matt Reeves que tuvo a Robert Pattinson como el hombre murciélago. En aquella oportunidad, uno de los villanos era El Pingüino, interpretado -de forma magistral- por Colin Farrell, aunque su rol en la película es más secundario al lado de los antagonistas principales, El Acertijo (Paul Dano) y Gatúbela (Zoe Kravitz).

En el filme, El Pingüino, o más bien Oswald “Oz” Cobb aparecía como un lugarteniente del mafioso Carmine Falcone, y le administraba uno de sus clubes. Lejos del glamour y la posición de privilegio que el personaje tenía en -por ejemplo- Batman Returns (1992), cuando lo interpretó Danny DeVito en una mirada más bien caricaturesca. Ahora, en un espíritu más realista, Cobb es un delincuente menor al alero de un muy buen árbol.

Y en esta serie vemos precisamente como este criminal de poca monta, de barrio bajo, con mucho ingenio y “calle” pasa a convertirse en el amo del crimen de Ciudad Gótica. Tras la muerte de Carmine Falcone, comienza una feroz guerra civil en el hampa por hacerse del trono, y Oz debe derrotar a dos rivales. Uno, a Sofía Falcone (Cristin Milioti), la hija del capo que reclama lo que -piensa- le corresponde, tras haber salido del espantoso Asilo Arkham donde fue encerrada por su propia familia, en un oscuro episodio. Y dos, a Salvatore Maroni (Clancy Brown), un gangster local, enconado rival de los Falcone.

Matt Reeves estuvo en la producción ejecutiva de la serie, y la dirección de los capítulos estuvo repartida entre Craig Zobel (1,2,3), Helen Shaver (4,5), Kevin Bray (6,7) y Jennifer Getzinger (8).

Cristin Milioti como Sofía Falcone

Un final brutal y una conexión

Antes de continuar el recorrido por esta nota, es bueno advertir que eventualmente podrian haber algunos spoilers en los párrafos siguientes. El capítulo final de El Pingüino tuvo muy buena recepción. “Un final impresionante y poderoso”, dice el sitio Film Stories. “La serie ha sido muy buena desde el principio, pero el final se lleva la palma. Tiene giros y vueltas, pero lo que es más importante, finalmente consigue descifrar el personaje de Oz de una manera sin precedentes”.

Variety señaló: “En el panteón de los spin-offs televisivos de películas taquilleras, El Pingüino es un logro extraordinario. El villano epónimo puede que no sea Batman, pero, interpretado tan deliciosamente por Colin Farrell y amplificado por unas prótesis verdaderamente notables, pocos de los que ven el programa tienen tiempo para pensar en el universo cinematográfico del que proviene, y mucho menos para extrañarlo”.

Film Stories agrega algo importante: “Como la mayoría de los programas de televisión y películas actuales, The Penguin deja las cosas un poco abiertas al final, por lo que existe la opción de hacer otra serie o de traer de vuelta a personajes que no estén incluidos en The Batman Part II . Afortunadamente, hay una conclusión suficiente para que la serie parezca completa, pero es difícil decir si ciertos giros de la trama están dictados por un estudio muy grande que requiere la capacidad de traer de vuelta a los personajes”.

De hecho, en la última escena del capítulo está el nexo clave. “La showrunner Lauren LeFranc concluye la temporada con una toma de la Bat-Señal que se cierne sobre el horizonte de Gotham; después de que Oswald Cobb vence a sus competidores de la familia mafiosa y se instala como aliado de los legisladores de la ciudad, sirve como un ominoso recordatorio de que ascender en la cadena alimentaria criminal de la ciudad solo lo coloca más directamente en la mira del Cruzado Enmascarado”, dice Variety.

Esa batiseñal en el horizonte es el cruce más evidente del nexo con la eventual The Batman 2. Así lo reconoció la showrunner Lauren LeFranc a The Hollywood Reporter: “Mi tarea era crear un puente entre Batman y Batman : Parte II . Me encantan todos estos personajes y ha sido muy divertido escribirlos todos, y es un mundo muy atractivo. Hay infinitas historias que se podrían contar en este mundo. No creo que nada deba continuar si no hay mejores historias que contar o si no puedes superarte a ti mismo creativamente. Así que creo que la única forma de que algo como esto continúe es si sientes que puedes contar una historia igual de rica, o incluso más rica”.

Uno de los puntos brutales fue el destino de Sofía Falcone. Una vez consumada su derrota, sola y sin aliados, termina en poder del Pingüino, pero este en vez de matarla la entrega a la policía culpándola de todos los episodios criminales ocurridos en los días previos, incluyendo la explosión del laboratorio de droga. Su condena es terrible, vuelve al manicomio Arkham. “A ella le hubiera gustado ganar. Creo que tenía todo a su alcance, y sin embargo su mayor muleta era su rabia y su ira hacia Oz -dijo LeFranc-. Si hubiera podido dejarlo atrás, podría haber tenido una vida mejor y más libre. Y creo que cuando se da cuenta de que Oz la traicionó, hay una mínima cantidad de respeto por él. Sabe que en ese viaje morirá esa noche a manos de ese hombre. Pero no anticipa en absoluto que la muerte mayor la traerá de regreso a Arkham, que es lo que Oz le hace”.

Deirdre O'Connell, como Francis Cobb. La madre de Oz.

Otro punto cúlmine fue la escena en que la madre de Oz lo encara con rabia recordándole cómo este mató a sus hermanos cuando eran más jóvenes. “Siempre lo supe”, le grita a un sorprendido Oz, amarrado por Sofía, quien -mostrando su mente turbulenta- espera que sea la progenitora quien mate a su propio hijo. Y casi lo consigue puesto que la mujer le entierra el gollete de una botella en el bajo vientre, pero en ese momento, sufre un derrame cerebral. Oz logra zafar de sus amarras y escapa.

Pero lejos, la escena más sorprendente y comentada fue cuando Oz, mostrando crueldad, decide matar con sus propias manos al joven Victor Aguilar. El muchacho que fue su lugarteniente en toda la serie, y que gracias a él pudo zafar en más de una ocasión. Oz, como queriendo consolarlo, le dice “Eres bueno, tienes buen corazón”, mientras lo estrangula. La reseña de Esquire dice: “Su muerte es el giro más desgarrador que he visto en la televisión en mucho, mucho tiempo. Oz Cobb me rompió el corazón, así de simple. Confié en él, y eso es culpa mía. El dolor seguirá ahí cuando Battinson finalmente le dé un puñetazo a Oz en Batman Parte II en 2026. Dios mío,¿Se lo merece ahora?”.

Rhenzy Feliz, como Víctor «Vic» Aguilar:

La showrunner justifica la decisión: “Cuando conoces a Victor por primera vez, piensas: ‘Este chico no va a durar mucho’. Y no es así. En cierto modo, no debería haber sobrevivido al piloto. Creo que Oz mata a Victor porque Victor lo ha visto en su momento más vulnerable y porque Victor realmente se preocupa por él y lo ama, y porque Victor lo ve como parte de su familia. Aprendió algo de lo desesperado que estaba cuando amenazaron a su madre. Creo que Oz cree que para alcanzar el siguiente nivel de poder, no puede tener debilidad. Y ve el amor, el afecto y la familia como algo débil”.

Esto no termina acá. En la eventual The Batman II o en una segunda temporada de esta serie, Colin Farrell ya confirmó que le gustaría volver a interpretar al Pingüino. “Si hay una gran idea [para la segunda temporada], y la escritura es realmente enérgica y tan fuerte o más fuerte en la página que en la primera temporada, por supuesto que lo haría”, le dijo Farrell a The Hollywood Reporter. Por ahora, no queda más que esperar la Batiseñal.