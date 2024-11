Margaret Qualley, el ascenso de la estrella de La Sustancia más allá de una “nepo baby”

El nombre de Margaret Qualley no ha dejado de sonar este año en el mundo del cine, algo que no es sorpresa después de que se convirtiera en la única actriz en figurar en el Festival de Cannes 2024 no con una, sino dos películas que se estrenaron en competencia: la comedia negra de Yorgos Lanthimos, Tipos de gentileza, y el thriller de terror corporal de Coralie Fargeat, La Sustancia.

“Soy la persona más afortunada”, dijo la actriz a Variety sobre sus diversas participaciones en el festival de cine más importante del mundo. “La primera vez yo era un ciervo ante los faros. No sabía qué quería hacer conmigo misma, ni con mi vida, ni cómo hacerlo”, expresó.

Se refiere a cuando asistió en 2012 junto a su madre y actriz Andie MacDowell, con quien caminó la alfombra roja. Diez años más tarde, en 2022, Qualley haría su debut actoral en Cannes de la mano de Joe Alwyn en la cinta de Claire Denis Las estrellas al mediodía.

Antes de aquella película, la actriz se había hecho conocida por su papel en la cinta del icónico director estadounidense Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood (2019), donde interpretó a uno de los miembros del Clan Manson y protagonizó una recordada escena junto a Brad Pitt.

En una entrevista con EW, la actriz, que en ese entonces tenía 24 años, aseguró que estaba aterrorizada cuando obtuvo el papel “Quiero decir, ¿cómo no puedes estarlo? Estaba tratando de absorber cada minuto, porque sé que esta es una experiencia única en la vida”, expresó.

Margaret Qualley en Once Upon a Time in Hollywood.

Sin embargo, después de aquel estreno, la actriz comenzó un rápido ascenso en el mundo actoral que harían que aquel papel se sintiera pequeño en comparación. En 2021 obtuvo el rol protagonista en la miniserie de Netflix Las Cosas Por Limpiar junto a su madre Andie MacDowell y en 2023 apareció junto a Emma Stone y Willem Dafoe en la premiada película Poor Things de Yorgos Lanthimos.

Un 2024 a gran escala

Este año ha sido sin duda uno de los más importantes para la actriz, habiendo protagonizado dos películas ampliamente comentadas en el mundo del cine. Mientras que en Tipos de Gentileza la actriz interpreta el doble papel de una joven y su gemela, en La Sustancia Qualley personifica a Sue, la versión “joven” de Elisabeth Sparkle (Demi Moore) quien, atormentada por su edad que decide probar una sustancia que le cambia la vida.

Margaret Qualley en Tipos de Gentileza

Tipos de Gentileza se estrenó en el Festival de Cannes el 17 de mayo de 2024 y obtuvo 4,5 minutos de aplausos, mientras que La Sustancia recibió una ovación de pie de 11 minutos en el mismo evento tan solo unos días después.

“Es una sensación realmente surrealista”, dijo Qualley a Variety sobre tener a 2.000 personas de pie y aplaudiendo. “Sientes mucho y nada. De todos modos, es muy especial tener una película en Cannes”, agregó.

En una entrevista con People Magazine, Qualley expresó que estaba “realmente fuera de mi zona de confort” en La Sustancia. “Supongo que, para mí, es algo que realmente nunca he hecho”, dijo la intérprete de Sue, quien está hipersexualizada durante toda la película. “Es un camino que hay que recorrer para darle vida a esto. Y estaba entusiasmada con ese desafío”, expresó.

Margaret Qualley en La Sustancia

A tan solo unos meses del término del año, la actriz ya estaría pensada para protagonizar el thriller de terror psicológico Victorian Psycho, de la productora de Longlegs (2024) Anton, continuando su camino por el género de terror.