De actores a presentadores de noticias: ¿quiénes serán los cinco coanimadores del Festival de Viña 2025 y cuál será su rol?

Con el retorno de Mega a la organización del Festival de Viña regresan antiguas tradiciones. En el programa Only Fama, de la misma casa televisiva, se anunció que los animadores principales del evento, Karen Dogggenweiler y Rafael Araneda, serán acompañados por coanimadores para diversas instancias de la transmisión.

La última vez que el Festival de Viña tuvo animadores rotativos fue en 1999, cuando Antonio Vodanovic animó el certamen junto a Alicia Machado, la actriz María José Prieto, Carla Pérez, Jimena Cyrulnik, Ana María Trujillo, y Karina Calmet. En esa oportunidad, el evento estaba en manos de Megavisión y Televisa, completándose el periodo entre 1994 y 1999. Ya en el 2000, llegó Canal 13 a dirigir el Festival y se puso fin a la itinerancia de animadoras por jornada: se mantuvo Antonio Vodanovic y Cecilia Bolocoo fue la coanimadora las seis noches.

En la próxima versión de la fiesta viñamarina habrá una tónica similar. En la versión 2025, la presentadora Tita Ureta y la actriz Paola Volpato se subirán al escenario junto a Rafael Araneda para animar ciertos bloques. En tanto, Karen Doggenweiler será acompañada por el actor Francisco Melo, el periodista Rodrigo Sepúlveda y su compañero de Mucho Gusto, el periodista José Antonio Neme.

“Por ejemplo, van a estar presentando ciertas competencias o ciertos segmentos del Festival de Viña”, explicó la periodista Paula Escobar en Only Fama.

Las coanimadoras

Paola Volpato es uno de los rostros fuertes del área dramática de Mega. Desde su protagónico en la exitosa Pituca sin lucas se ha desempeñado en múltiples teleseries, como Pobre Gallo, Isla Paraíso y Al sur del corazón, aún en transmisión y disponible en Netflix. La actriz de 55 años suma un nuevo hito en su carrera, ahora como compañera de Rafael Araneda en la presentación de las competencias musicales del Festival.

“Respeto muchísimo el trabajo de los animadores, jamás se me habría ocurrido, así que también siento que es un premio a mi trayectoria”, dijo sobre su incorporación al equipo de coanimadores.

Por otro lado, a Tita Ureta la vimos por primera en un gran evento durante la animación de la Teletón, donde tuvo como compañero a José Miguel Viñuela. La presentadora de 32 años se ha desempeñado en múltiples espacios televisivos, que van desde los deportes hasta los viajes. Por ejemplo, condujo Imperdibles, programa de viajes de 13C en 2017, y Viaja Conmigo.

En cuanto a su historia con el Festival de Viña, el año pasado fue elegida como Embajadora del certamen, un rol que vino a reemplazar a las tradicionales reinas. Su arribo a Mega fue en mayo de 2023, con programa medioambientales como La ruta del agua y Ruta Verde.

Los coanimadores

El pasado jueves se acabó la incertidumbre en torno a quién sería el compañero de Karen Doggenweiler. Sin embargo, en el camino quedaron varios nombres, que precisamente hoy ocupan un lugar en el Festival en la coanimación.

El primer compañero de la presentadora será el periodista José Antonio Neme (43), quien es su coanimador en el matinal de Mega, Mucho Gusto, y quien además es locutor en Radio Infinita.

Jose Antonio Neme y Karen Doggenweiler.

Su figura divide los comentarios en redes sociales, ya sea por su personalidad o sus opiniones sobre la actualidad nacional. “Si la gente me aplaude y no me tira tomates podridos, yo creo que en cuatro años más voy a reconsiderar mi situación y voy a sacar una suerte como de vocación de servidor público”.

Otro nombre que sonaba fuerte para subirse a la Quinta Vergara era el de Rodrigo Sepúlveda— conocido como Sepu—, conductor de noticias en Mega y también locutor de Radio Romántica. “El canal me está entregando algo que jamás he hecho y con mucha humildad, con muchas ganas y con mucha alegría lo acepté”, dijo a Only Fama.

Sobre el estilo que proyecta en la animación, el presentador de 51 años comentó: “Soy como soy, no puedo cambiar mi personalidad, soy el mismo de siempre, no por pararme en un escenario, voy a ser distinto, tratar de hacer un personaje. Me va a fluir lo que tenga que fluir y más encima estando con Karen, todo sale súper fácil, sencillo, tenemos un fiato tremendo, entonces me parece que vamos a hacer una dupla por un ratito, por una noche, súper entretenida”.

El último rostro que se suma al certamen es el actor Francisco Melo (58), quien incluso jugó con la idea de subirse a la Quinta en sus redes sociales. Melo es uno de los actores insignes del área dramática de Mega junto a Volpato, quienes han compartido escena en teleseries como Al sur del corazón e Isla Paraíso. “Me parece una instancia interesante abordar como experiencia artística el hecho de estar parado en ese festival, en el escenario del Festival, con Karen al lado”, expresó sobre el desafío.