Megarreforma aumenta en US$400 millones y extiende hasta 2028 el Fondo de Emergencia para reconstrucción en Ñuble y Biobío

Tal como se había anunciado, la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast -denominado de Reconstrucción Nacional- que ingresó este miércoles al Congreso incluye la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) para las regiones de Ñuble y Biobío, lo extiende hasta 2028 y aumenta su financiamiento.

Esto, para ir en ayuda de los afectados por la serie de incendios ocurridos el 17 y 18 de enero de 2026, los cuales desencadenaron una emergencia de gran magnitud y afectación territorial. Las cinco comunas más perjudicadas fueron Concepción, Penco, Tomé, Florida y Los Ángeles. En total, se registraron 42.288 hectáreas quemadas, cerca de 4.100 viviendas destruidas, muchas dañadas, 21 personas fallecidas y 333 personas lesionadas.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La iniciativa del Ejecutivo busca aprovechar dicho fondo, que fue creado inicialmente para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas de la región de Valparaíso, a causa de los incendios del verano de 2024, y que su destinación vaya también a dichas zonas del sur del país.

Así, de acuerdo al detalle del proyecto, se aumenta el FET en $400 mil millones para tal efecto y de esta manera llegar a un nuevo máximo de $1,2 billones.

“Se amplía y se extiende la cobertura del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios (FET), creado en la ley N°21.681, aumentando su financiamiento en $400.000 millones, para llegar a un monto total autorizado de $1.200.000 millones (...) Por esta ley, se extiende su cobertura para cubrir las necesidades de gasto en las regiones de Ñuble y del Biobío, zonas afectadas durante enero de 2026. El FET tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028″, se propone en el escrito.

Para financiar esta medida, eso sí, se requiere generar más recaudación. El proyecto apunta a que el aumento de recursos se logrará mediante mecanismos transitorios, tales como una reducción del impuesto a las donaciones, una medida de repatriación de capitales con incentivos a reinversión en Chile e impuestos sustitutivos a los saldos de antiguos registros tributarios, entre otras medidas.

“Se propone un sistema temporal, voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero, afecto al pago de un impuesto único y sustitutivo de 10%. Asimismo, se establece una tasa diferenciada de 7% para incentivar la repatriación e inversión efectiva de los bienes o rentas declarados en Chile”, dice el texto.

En segundo término, continúa, el proyecto establece “un mecanismo voluntario y extraordinario que permite a las empresas que mantengan saldos acumulados en el Fondo de Utilidades Reinvertidas (“FUR”), en el Saldo Total de Utilidades Tributables (“STUT”) o en registros de retiros en exceso del Fondo de Utilidades Tributables (“FUT”) histórico, optar por afectar la totalidad o parte de dichos saldos a un impuesto único del 10%, sustitutivo de los impuestos finales que habrían correspondido, sin derecho a crédito alguno".

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“Este régimen transitorio busca movilizar recursos que hoy permanecen retenidos en las empresas por razones tributarias, incorporarlos a la economía y generar recaudación fiscal adicional en un momento en que el fortalecimiento de los ingresos del Estado es prioritario”, se lee en el proyecto.

En tercer lugar, se establece una rebaja temporal del 50% del impuesto a las donaciones “cuando estas sean realizadas mediante escrituras públicas suscritas dentro del plazo de un año a contar del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación de la ley. Además, se liberan del trámite de insinuación judicial”.