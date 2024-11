Secuela “digna” o “aburrida repetición”: lo que dice la crítica sobre Gladiador II (y sobre la actuación de Pedro Pascal)

Este jueves 14 de noviembre llega a cines chilenos Gladiador II, la esperada película del experimentado Ridley Scott, protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington. Esta cinta de Paramount Pictures es la continuación de Gladiador (2000), exitosa cinta del mismo director que incluso ganó cinco premios Oscar en su edición 73°, entre ellos Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe, el protagonista.

Gladiador II se remonta 20 años después de los hechos de la primera película y sigue a Lucio (Paul Mescal), testigo de la muerte de su héroe Máximo Décimo Meridio, y quien debe ingresar al Coliseo para retomar el curso de su vida.

Quien regresa al mundo de la Antigua Roma es Connie Nielsen, en el mismo papel que hace 24 años, como Lucilla. Además, se suman al elenco Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi y Peter Mensah.

Si bien la cinta se estrena mañana en Chile y el 22 de noviembre en Estados Unidos, algunos medios ya han podido ver esta nueva apuesta de Ridley Scott. En su mayoría, la crítica valora positivamente la historia y el montaje, con algunas discrepancias en torno al desempeño de los actores.

“Esta secuela es digna de ver y espectacular, con el Coliseo creado no digitalmente, sino como una asombrosa reconstrucción física a escala 1 a 1 con multitudes reales. Sin embargo, esta película es extrañamente casi un remake de nueva generación, reencarnando efectivamente casi cada componente narrativo del original en una forma variante, los eventos de la primera película resuenan en la eternidad de la franquicia”, escribe The Guardian.

La idea de repetición también la toma The Hollywood Reporter. “Hay una cualidad de déjà vu en gran parte de la nueva película”. No obstante, destaca que “la secuela ofrece lo que los fanáticos de su predecesor ganador del Oscar en 2000 anhelarán: batallas, manejo de espadas, derramamiento de sangre e intrigas de la Aantigua Roma”.

Punto en el cual The Guardian coincide: “Esta es una secuela que no tiene miedo de ensuciarse las manos: ofrece las escenas y los momentos clave para los fanáticos”.

IndieWire, eso sí, no perdona la sensación de déjà vu. “Una aburrida repetición (…) que palidece en comparación con la original (…) Por desgracia, las secuencias de acción de la película, posiblemente el mayor atractivo para el público, hacen poco por distraer la atención de la deslucida narración”.

En esa misma línea, aporta que los efectos visuales son caóticos y repetitivos, lo que genera “que cada golpe sangriento se sienta mecánico y sin emociones”.

¿Un protagónico desplazado?

El éxito de la primera parte es un fantasma que persigue a Gladiador II. Altas son las expectativas en torno a la película de Paul Mescal, incluso para él mismo, cuyo desempeño en la serie Normal People fue alabado por la crítica y su papel en Aftersun (2022) le valió una nominación a los Premios Oscar.

Es más, algunos creen que por su protagónico en esta película épica podría ser nuevamente nominado, tal como le pasó a Russell Crowe, en el 2000.

“Basado en su trabajo reciente y su sensible interpretación en Normal People y su papel nominado al Oscar en Aftersun, no imaginé a Mescal siguiendo a Crowe a este ring en particular, pero su musculoso y convincente papel como Lucius es el verdadero asunto, tan feroz en todos los juegos de espada, ya que es humano en su interpretación”, escribe Pete Hammond en Deadline.

Empire también lanza flores a su actuación. “Mescal se desplaza sin esfuerzo al territorio del protagonista con esta actuación, imbuyendo al personaje de una dignidad innata y una determinación férrea a medida que asciende a la fama de gladiador”.

Sin embargo, The Hollywood Reporter señala que su interpretación “se siente un poco plana, a veces”, debido a que “su estrecho rango emocional se ciñe principalmente a las mismas notas de intensidad melancólica y rabia latente”.

Ahora bien, hay quienes ven que el verdadero protagonista es Denzel Washington, quien “es tan bueno, que eclipsa a todo el elenco”, sostiene Telegraph. Algo similar indica Variety, que cataloga Gladiador II como una película ‘palomera’, es decir, no artística, pero muy divertida y comercial, donde vemos a “Denzel Washington tomando el mando como el villano”.

Sobre el desempeño actoral del actor de El justiciero, Telegraph alaba su interpretación por “el dominio relajado de Washington sobre este jugoso papel se traduce en puro placer para el público: cada gesto irradia facilidad de estrella de cine; cada línea viene con un toque inesperado”.

Para USA Today, ambas actuaciones se complementan. “Hay traición, escándalo, juegos de poder en abundancia y mucha venganza, con Paul Mescal como el hombre esclavizado que encuentra un nuevo propósito como gladiador; y Washington un deleite desquiciado como el jefe de nuestro ambicioso héroe”.

Pedro Pascal

Pascal será el general Marcus Acacius, quien fue entrenado por Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe), personaje de la primera entrega. En esta oportunidad, el actor The last of us luchará en la arena con el protagonista, como se pudo ver en fotos que avivaron los ánimos de sus fans por ver la cinta.

“Me da mucha felicidad poder representar la energía chilena poderosa, como el poder de los gladiadores”, dijo el actor para invitar a sus compatriotas a ver Gladiador II.

“El elenco cuenta con (…) Pedro Pascal, tan carismático como siempre—escribe Empire—interpretando a Marco Acacio, el general romano responsable de destruir a Lucius”.

A pesar de aparecer en los afiches promocionales en un lugar destacado, al lado de Paul Mescal, el chileno tiene un papel secundario. Así lo recuerda BBC en su reseña: “Los fanáticos de Pascal pueden sentirse decepcionados por su papel relativamente menor y su actuación moderada”.

Alec Utgoff interpreta a Darius (izquierda) y Pedro Pascal al General Acacius (centro) en Gladiador 2 de Paramount Pictures.

En tanto, Deadline profundiza en la esencia del personaje al que da vida el actor nacional: “Pascal camina sobre una línea gris y demuestra su valía no solo en las escenas de acción, sino también como un hombre que intenta equilibrar su papel en esta sociedad y lo que esta espera de un general, pero también de su propia humanidad. No es un truco fácil”.

El medio en español Espinof señala que el éxito de Pascal en esta cinta “demostraría que su popularidad en redes sociales y en televisión también puede traspasarse a la pantalla grande”.