Regreso al Coliseo: todo lo que sabemos de Gladiador II (y cuál es el rol de Pedro Pascal)

Sin Russell Crowe ni Joaquin Phoenix, pero con un elenco generoso en estrellas, Ridley Scott prepara su regreso al mundo de Gladiador (2000). El infatigable cineasta inglés se enfoca en Lucius, el hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y sobrino de Commodus (Phoenix), permitiendo una nueva inmersión en la Antigua Roma.

Scott confió en el irlandés Paul Mescal como su nuevo protagonista. El actor de Aftersun (2022), a quien vio en la elogiada miniserie Normal people, encabeza un elenco que completan Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn, Fred Hechinger y Derek Jacobi.

A la espera del lanzamiento del primer trailer, revisamos las últimas novedades de la película.

*El ascenso de un héroe

Lucius Verus (interpretado por Spencer Treat Clark en la cinta original) ahora es un adulto que vive tranquilamente junto a su esposa e hija en Numidia, la región africana a la que su madre lo envió años atrás con el deseo de que eso lo protegiera de Roma.

La decisión no sólo ha generado resentimiento en él, sino que finalmente termina exhibiendo algunas fisuras. Una vez que desembarca en la costa de Numidia, la flota liderada por el general romano Marcus Acacius (Pedro Pascal) toma prisionero a Lucius junto a otros habitantes del lugar y el protagonista es llevado al corazón del Imperio. Allí, donde es forzado a probar su valía junto a otros gladiadores en el Coliseo, descubre que su madre está sana y salva, y que ella está en pareja con Acacius.

Quien fuera nieto de Marcus Aurelius (Richard Harris en el primer filme) desprecia el lugar al que es arrastrado. “No quiere tener nada que ver con la imagen de Roma. Inicialmente no quiere tener nada que ver más que querer destrozarla”, detalló Mescal a Vanity Fair. “Hay una maravillosa claridad en él. No le teme al establishment de una manera que lo vuelve peligroso para el establishment”, agregó.

*El general romano de Pedro Pascal

Aunque el personaje no apareció en la película estrenada en el 2000, la historia de Gladiador II propone que Marcus Acacius fue entrenado por Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe). Sin embargo, según advirtió el actor chileno, “Maximus es Maximus y eso no se puede replicar. Eso hace que Acacius sea capaz de hacer cosas diferentes”. ¿En qué sentido diferentes? “Es un general muy, muy bueno, lo que puede significar que es un muy buen asesino”, aseguró sobre su rol, que es definido como un símbolo de todo lo que Lucius detesta.

Tarde o temprano, como adelanta una de las imágenes del largometraje, ambos se enfrentan en la arena. Pascal recurrió al humor para recordar cómo fue filmar esas escenas junto a Paul Mescal. “Él es tan fuerte. Preferiría que me arrojaran de un edificio a tener que luchar contra él de nuevo. Enfrentarse a alguien que está en forma, que tiene tanto talento y que es mucho más joven…. Aparte de que Ridley es un genio total, Paul es una gran razón por la que sometería a mi pobre cuerpo a esa experiencia”, planteó.

Por su parte, Connie Nielsen dedicó elogiosas palabras a la estrella de The last of us. “Lo amo absolutamente y es perfecto para este rol. Él es uno de esos pocos actores que realmente tiene corazón, alma y, al mismo tiempo, este increíble don de transformación”, indicó.

*El regreso de Connie Nielsen

Connie Nielsen retoma su personaje 24 años después del debut de la primera película. Lucilla es el principal nexo con el protagonista de la secuela; sin embargo, no reconoce a Lucius cuando él aparece por primera vez en la arena del Coliseo. Tampoco está al tanto de la áspera historia que lo une con Marcus Acacius.

La actriz se mostró encantada con volver a trabajar con Ridley Scott más de dos décadas después. “El proceso de Ridley tiende a ser extremadamente colaborativo. Él está extremadamente abierto a sugerencias e ideas, lo que lo convierte en un director de ensueño en ese sentido”, expresó.

El otro actor del elenco original que regresa es Derek Jacobi, quien dio vida al senador Gracchus.

*Un traficante y dos emperadores

Denzel Washington se pone en la piel de Macrinus, un poderoso traficante de armas con múltiples influencias en Europa. Su irrupción en la trama se explica porque posee un establo de gladiadores. ¿Un aliado o alguien cruel con los luchadores? “Para los muchachos que pelean en la arena, supongo que es jodidamente cruel”, planteó el director.

Denzel Washington en The tragedy of Macbeth.

Por otro lado, Joseph Quinn interpreta al Emperador Geta y Fred Hechinger encarna al Emperador Caracalla. Hermanos gemelos y, a juicio de Ridley Scott, “dañados desde su nacimiento”, ambos deciden los destinos del Imperio Romano. “De una manera divertida, son casi una repetición de Rómulo y Remo”.

Recientemente Quinn valoró la presión inherente en la idea de hacer una continuación de una producción tan exitosa. “Todos éramos muy conscientes del legado del primer filme. A mucha gente se le empañan los ojos. Así que volver a acercarme a él me dio un poco de miedo”, reconoció a Entertainment Weekly.

*Cuándo se estrena

Gladiador II tiene programado su estreno en cines chilenos para el 14 de noviembre. Una semana después, el 22, llegará a salas de Estados Unidos.