De The Mandalorian & Grogu al regreso de Andor: los estrenos de Star Wars que vienen

Star Wars se adueña de una parte importante de la primera edición de la D23 Brasil, el debut en Latinoamérica del mayor evento para fans de Disney. The Mandalorian cuenta con un stand con dos atracciones: en una se permite que los asistentes se fotografíen imitando a Grogu en un momento clave de la segunda temporada (donde levita en el antiguo templo del planeta Tython) y en la otra, gracias a una pantalla verde y una caminadora, el usuario puede llevarse un video en el que aparece inserto en una escena junto a Din Djarin y Grogu.

Más allá, en un espacio algo más pequeño, está B2EMO, el droide de Andor. No sólo es posible posar junto al amigo de Cassian Andor (Diego Luna), sino que apreciar el look del protagonista en el segundo ciclo de la serie de Disney+, que terminará antes de la película Rogue One: Una historia de Star Wars (2016).

Foto: Ricardo Moreira/Getty Images for Disney

Al otro lado, Skeleton Crew: Viaje a lo desconocido se promociona ofreciendo la posibilidad de viajar al interior de la nave de la trama, una aventura sobre unos niños que deben encontrar el camino de vuelta a casa. Para redondear la presencia de la galaxia muy, muy lejana, hay un stand completo dedicado a Star Wars en los videojuegos.

El público que llega al Transamérica Expo Center (Sao Paulo) celebra a la saga a su manera, portando sables de luz y usando trajes que representan a Obi-Wan Kenobi, Darth Maul, Boba Fett o The Mandalorian. Incluso, cargada en los brazos de su padre, una niña pequeña aparece disfrazada de la princesa Leia, con traje blanco y una peluca con dos rollos a lado y lado. Nadie se resta de hacer cosplay.

Si bien no es la Star Wars Celebration –la instancia que reúne a los fanáticos de la historia creada por George Lucas–, uno de los ingredientes de la D23 Brasil es la popular saga creada hace 47 años. El sábado, en la segunda jornada del evento, es el turno de conocer las últimas novedades de sus producciones. Culto asistió al panel de Lucasfilm, 20th Century Studios y Marvel Studios, y esto fue lo que vio.

*Skeleton Crew: Viaje a los Desconocido – 3 de diciembre de 2024

Jon Watts y Christopher Ford son las mentes detrás de esta serie de ocho capítulos que se lanzará el martes 3 de diciembre a Disney+. Ambientada tras los hechos de Star Wars: El regreso del Jedi (1983) –al igual que The Mandalorian–, la historia sigue a cuatro niños que realizan un descubrimiento en su planeta e inician un viaje por una galaxia que desconocen. Perdidos, deben arreglárselas para encontrar el camino de vuelta a casa.

Jude Law, quien encarna a un misterioso personaje sensible a la Fuerza, fue el encargado –a través de un mensaje pregrabado– de introducir nuevas imágenes al público de la D23 Brasil. El material incluyó un adelanto inédito y una vibrante escena en que los protagonistas son amenazados por un pirata y reciben la ayuda de un droide.

Foto: Matt Kennedy. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

*Andor – 22 de abril de 2025

La serie más alabada de Star Wars volverá el próximo año, específicamente el 22 de abril, según se reveló en la D23 Brasil. Tras la aparición especial de B2EMO sobre el escenario, los asistentes pudieron acceder a un video exclusivo con declaraciones de su elenco y el guionista Tony Gilroy, y las nuevas apariencias de los personajes, incluyendo el retorno de Orson Krennic (Ben Mendelsohn), el villano de Rogue One: Una historia de Star Wars.

Compuesta de 12 episodios, la historia completará el arco iniciado por la elogiada primera temporada y explorará cómo Cassian Andor se convirtió en un integrante de la Alianza Rebelde. Esta vez la narrativa tendrá una particularidad: tres capítulos abordarán un año en la vida del protagonista, hasta conectar con los hechos de la cinta de 2016. También se anunció que, al menos en inglés, la producción será rebautizada como Andor: A Star Wars story.

Por cierto, Lucasfilm omitió entregar información sobre el segundo ciclo de Star Wars: Ahsoka, cuyo rodaje comenzaría en 2025.

*The Mandalorian & Grogu – 21 de mayo de 2026

Jon Favreau y Dave Filoni compartieron, mediante un video, algunas novedades de la película centrada en The Mandalorian y Grogu, que ya inició sus filmaciones. Una de las primeras cosas que hicieron fue confirmar el regreso de Pedro Pascal en el rol principal, algo que, debido a su apretada agenda, no parecía una certeza. El actor chileno estará acompañado por Sigourney Weaver en un papel que no ha sido especificado.

Los realizadores presentaron un material que repasó las tres temporadas de The Mandalorian y adelantó qué traerá la aventura que vivirán Din Djarin y Grogu en su primer largometraje. Las imágenes incluyeron a Grogu en una nave junto a anzellanos (la raza de Babu Frik), a Garazeb “Zeb” Orrelios en acción y la aparición de snowtroopers y AT-AT.

Debutará en los cines chilenos el 21 de mayo de 2026, transformándose en el primer estreno de la franquicia en salas desde Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019).

Foto: ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.